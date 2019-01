Asynchron. První vlak s moderním pohonem vyjel přesně před 30 lety

Přesně před 30 lety, 18. ledna 1989, vyjel první vlak tehdejších Československých státních drah (ČSD) s moderní lokomotivou poháněnou asynchronními motory. Stalo se to na trati z Prahy hlavního nádraží do Benešova u Prahy. Vůbec první vlak poháněný motory budoucnosti nesl označení 8207 a vyjel z pražského hlavního nádraží v 10:15 hod. a do Benešova u Prahy přijel v 11:24 hodin.