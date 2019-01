Barbie letos oslaví šedesátku a dočká se svého prvního hraného filmu

Ikonická panenka Barbie od firmy Mattel získá u příležitosti svých letošních šedesátých narozenin lidskou tvář. V prvním celovečerním hraném filmu ji ztvární australská herečka Margot Robbieová, známá z filmu Já, Tonya. Oznámily to společnosti Mattel a Warner Bros.

Světově nejznámější a nejprodávanější panenka - Barbie - se veřejnosti poprvé představila 9. března 1959 na největším západním veletrhu hraček American International Toy Fair v New Yorku. Její vynálezkyní se stala Ruth Handlerová, která ji, jak už to bývá, vymyslela pro svou dceru Barbaru, a rovnou ji po ní také pojmenovala. Málo se ví, že Barbie není celé jméno panenky - to zní Barbara Millicent Robertsová. Panenka má i své stálé bydliště, žije ve smyšleném městě Willow v americkém státě Wisconsin.

V roce 1961 přibyl k dívčí figurce její mužský ekvivalent Ken, jenž se po jejím boku poprvé objevil v animované televizní reklamě. O něco později, v roce 1964, získala Barbie i mladší sestru Skipper.

Barbie se rychle stala ikonou hračkářského i módního průmyslu a kromě reklam se objevila i v desítkách animovaných filmů. Mattel rychle pochopil, jak obrovský byznys se v panence skrývá. Rok co rok proto začal panenku vybavovat nejrůznějšími módními a životně-stylovými doplňky, od nejrůznějších kousků garderóby až po vlastní dům. Spolu s tím, jak Barbie dobývala další a další trhy, se také různě měnila její pleť, barva očí i účes.

V posledních letech se začalo proměňovat dokonce její tělo a panenka se představila i v jiných než ve svých klasických proporcích. Právě ty se totiž stávaly častokrát terčem kritiky - podle stěžovatelů jsou nereálné a mohou vyvolávat u dospívajících dívek komplexy. Známé jsou také případy několika žen, které se svým fyzickým zjevem snažily panence co nejvíc přiblížit, což občas vedlo k velmi rozporuplným výsledkům.

Co nejblíž originálu

Přes veškerou popularitu panenky po ní však až dosud nesáhli co by po inspiraci producenti hraných filmů. Teprve v letošním roce by se to mělo změnit.

Celovečerní film s Margot Robbieovou v hlavní roli má být prvním dílem nového studia Mattel Films, jež tento výrobce hraček založil. Na výrobě snímku se bude podílet také hereččina vlastní produkční společnost Robbie LuckyChap Entertainment. Navzdory všem proměnám panenky v čase se chce film podle dosavadních informací co nejvíc přiblížit její původní podobě - Robbieová by ji tedy měla ztvárnit jako štíhlou modrookou blondýnku.

"Je mi ctí, že jsem tuto roli získala a mohla spoluprodukovat film, který, jak věřím, bude mít ohromný pozitivní dopad na děti i dospělé publikum po celém světě. Během oněch bezmála 60 let své existence Barbie neustále povzbuzovala děti, aby si dokázaly představit samy sebe v nejrůznějších inspirujících rolích, od princezny až po prezidentku," uvedla Robbieová v prohlášení, které citovala agentura AFP.

Osmadvacetiletá australská herečka Margot Robbieová je českým divákům známá především svým ztvárněním Tonyi Hardingové, krasobruslařky, jež před 25 lety pomohla zosnovat zákeřný fyzický útok na svou největší soupeřku Nancy Kerriganovou, v životopisném snímku Já, Tonya z roku 2017. Za svůj výkon byla nominována na Oscara.

Mattel chce zpátky na výsluní

Nový projekt ukazuje ambice nového generálního ředitele společnosti Mattelu, americko-izraelského byznysmana Ynona Kreiza, jenž do čela firmy nastoupil v dubnu 2018.

Kreiz se netajil tím, že Mattel utrpěl těžké rány rozvojem videoher a obecně počítačové zábavy, která odvedla dětskou pozornost od tradičních značek, a že je potřeba firmu oživit novými nápady. A firma na to slyšela.

Už v březnu 2018 přišel výrobce s novou řadou panenek, představujících 17 slavných žen ze současnosti i minulosti. Panenky měly podobu například mexické malířky Fridy Kahlo, americké pilotky Amelie Earhartové, italské fotbalistky Sary Gamaové, matematičky Katherine Johnsonové, španělské módní návrhářky Vicky Martínové, francouzské šéfkuchařky Hélene Darrozeové, polské novinářky a horolezkyně Martyny Wojciecowské, britské černošské boxerky Nicoly Adamsové a olympijské vítězky ve snowboardu Chloe Kimové.

Podle AFP se stal loňský rok pro Mattel úspěšný. Jeho tržby vzrostly za prvních devět měsíců o 15 procent na 698 milionů dolarů.

Po celém světě se od 60. letech prodala už víc než miliarda panenek Barbie. Nejprodávanějším modelem v historii firmy se stala "Totally Hair Barbie (známá mimo USA jako "Ultra Hair Barbie“), vytvořená v roce 1992.