Barevná statistika: oranžové bývají dacie, šedivé škodovky. A co další značky?

Oranžová, modrá, červená. Na propagačních snímcích automobilky Audi to hýří barvami. Není divu, drahým autům to v nápadných odstínech náramně sluší. Jak ale ukazují statistiky Sdružení dovozců automobilů (SDA), lidé, kteří si pak pro vozy dojdou do showroomů, se drží více při zemi. Nejoblíbenější barvou u Audi v Česku je totiž černá.