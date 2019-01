Boj na trhu letenek: Kiwi je drahé a cestující obírá, tvrdí portál Cestuj levně

Letecká doprava má za sebou v Česku velmi úspěšný červenec. Rozvoj s sebou ale přinesl i jeden spor: portál Cestujlevne.com obvinil internetový vyhledávač Kiwi.com, že uvádí zákazníky v omyl a neprávem se na nich obohacuje.

Český internetový vyhledávač Kiwi.com je projekt podnikatele Olivera Dlouhého, který začal s jeho vývojem v říjnu 2011. V dubnu 2012 byl založen start-up SkyPicker.com, poté byl navýšen jeho základní kapitál odprodejem pětinového podílu firmě Touzimsky Airlines a v roce 2016 se start-up i samotný vyhledávač přejmenovaly na Kiwi.com.

Vyhledávač s ústředím v Brně se zaměřuje na nízkonákladové lety, které údajně zobrazuje vždy od těch nejnižších. V roce 2016 prodal podle svých vlastních informací letenky za 330 milonů eur (přibližně osm miliard korun) a v roce 2017 očekává tržby ve výši až jedné miliardy eur (asi 27 miliard korun).

Cestuj levně jde proti Kiwi

Začátkem srpna se na činnost Kiwi.com kriticky zaměřil portál Cestujlevne.com, který se specializuje na vyhledávání akčních letenek (podobně jako například portály Jak na letenky nebo Levné cestování). Hlavní výtky, jež ve svém článku ze začátku srpna adresuje vyhledávači Kiwi.com, lze shrnout do několika základních bodů.

Za prvé, přestože Kiwi.com podle svých proklamací buduje svou pověst na vyhledávání nejnižších cen letenek, podle Cestujlevne.com nejlevnější lety nenabízí, byť se soustředí na trh nízkonákladových aerolinií. Právě v případě nízkonákladových aerolinek se totiž podle Cestujlevne.com víc vyplatí rezervovat si letenku přímo prostřednictvím webu dopravce, ne přes vyhledávač.

Za druhé si Kiwi.com podle Cestujlevne.com účtuje poplatky i za ta zavazadla, která aerolinky, jejichž letenky přeprodává, přepravují zdarma.

"Ceny jsou věc marketingu a každého prodejce, o těch se bavit nemusíme. Kde ale Kiwi.com porušuje pravidla, je prodej zavazadel, která jsou zdarma. Obohacuje se tak neprávem a uvádí zákazníka v omyl," uvedl pro Dotyk.cz zakladatel portálu Cestujlevne.com David Eiselt. O co jde? Většina leteckých společností na dálkových linkách má v ceně letenky i zapsané zavazadlo zdarma. Pokud ale kupujete letenky přes Kiwi.com, pak se podle Cestujlevne.cz o zavazadlech zdarma nic nedozvíte a vyhledávač vám za ně naúčtuje poplatek.

Eiselt v této souvislosti zmiňuje to, že z nabídky Kiwi.com zmizela nedávno irská letecká společnost Ryanair, která v současnosti přepravuje z evropských aerolinek asi nejvíc cestujících. Podle úvahy webu Zdopravy.cz může být důvodem mimo jiné soudní proces, který vedl Ryanair u německého soudu s provozovatelem webu cheaptickets.de. Ryanair požadoval, aby soud zakázal tomuto webu prodávat odbavená zavazadla na lety Ryanairu za vyšší ceny, než je ceník aerolinky. Soud irským aerolinkám vyhověl.

Dalším bodem, v němž Kiwi.com postupuje podle Cestujlevne.com sporným způsobem, je to, že v případě zpoždění letu si vyhledávač účtuje 35 procent případných kompenzací. To je podle Cestujlevne.com v průměru o 10 procent víc, než u jakékoliv jiné agentury. Kompenzace za zpoždění či zrušení letů vyplácejí aerolinky podle nařízení Evropské Unie z roku 2004.

"Kiwi je jediný vyhledávač a prodejce letenek, kdy koupí automaticky podepisujete smlouvu o případném vymáhání kompenzací. Tato smlouva je skryta v obchodních podmínkách a pro zákazníka je tržně nevýhodná. Kiwi má marži z vymožené kompenzace 35 procent, přičemž všechny agentury se pohybují mezi 20 a 25 procenty. V případě, že s Kiwi přestupujete, automaticky naskakuje marže ve výši 100 procent," tvrdí Eiselt.

Zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý na dotaz Dotyk.cz zmíněný text nijak komentovat nechtěl. "Psal to člověk, který je naším haterem od začátku naší činnosti, asi má nějaký komplex. Jestli jsme nebo nejsme nejlevnější, ať rozhodnou naši zákazníci. V současnosti přijímáme sedm tisíc objednávek denně," uvedl Dlouhý pro Dotyk.cz

Komentovat nechtěl ani zmíněný rozchod s Ryanairem. "Máme nasmlouváno přes 700 různých aerolinek, takže není důvod řešit, proč jedna v naší nabídce není," sdělil Dlouhý Dotyku.

V diskusi na Cestujlevne.com vystoupila i internetová uživatelka, která se představila jako bývalá bookerka Kiwi.com. Podle ní vznikla praktika týkající se příplatku za zavazadla proto, že v době vzniku neexistovala žádná databáze aerolinek ani letů podle toho, zda jsou zavazadla v ceně. "Často jsme pak řešili případy, kdy zákazník zaplatil za zavazadlo, které už bylo v ceně v celém itineráři. Náš postup v takových případech byl, že jsme poslali potvrzovací mail o přidání zavazadel a peníze si firma nechala," napsala tato uživatelka.

Podle ní ale podobné případy začaly časem řídnout, protože lidé si jich všímali. "Stejný scénář platil, když nám zákazník zaplatil za přesměrování letu na jiné datum či trasu - pokud to šlo zdarma nebo změna stála méně, než zákazník zaplatil (za změnu se mu účtovala plná cena nové letenky), peníze si firma nechala. Postupem času se tato politika opět změnila a peníze za úspěšně zrušené lety teď firma zákazníkům vrací," uvedla údajná bývalá bookerka.

Léto zasvěcené cestování

Letecká doprava má za sebou v Česku velice úspěšný měsíc. Například podle dalšího internetového vyhledávače letenek Letuška.cz vzrostl jen počet jím vystavených letenek v červenci meziročně o rekordních 71 procent. Nejvytíženější byly tradičně spoje do Londýna, Paříže, Amsterdamu, Barcelony, Moskvy a Říma, mimo Evropu pak do New Yorku, Bangkoku a Dubaje. Skokany roku se podle Letuška.cz staly chorvatský Split a bulharský Burgas.

"Vliv na to má především zlepšující se ekonomická situace Čechů, kteří začínají dávat přednost letecké dopravě před náročnými cestami autem," tvrdí ředitel Letuška.cz Josef Trejbal. "Přímý vliv měly i zlevňující letenky, jejichž průměrná cena se dostala z loňských 9400 už na 8860 korun. Cestující za to vděčí více faktorům, především je to posilující koruna, konkurenční boj dopravců a velká kapacita míst," uvedl dále Trejbal, který v této souvislosti zmínil i čerstvý srpnový vstup nového dopravce Qatar Airways na český trh.

Podle výzkumu České spořitelny s názvem Životní etapy se během letošního léta vydá do světa asi třetina české populace, většinou ke Středozemnímu moři. Nejčastěji zmiňovanými destinacemi byly podle tohoto výzkumu Chorvatsko, Slovensko, Řecko, Itálie, Španělsko a Bulharsko. Letadlo podle něj volí jako dopravní prostředek zhruba čtvrtina českých letních turistů. "Je typické pro zahraniční cesty do Řecka, Itálie či Španělska," uvádí Monika Hrubá, vedoucí výzkumu České spořitelny.

Výzkum České spořitelny propojoval několik zdrojů od etnografických rozhovorů, přes databáze klientů České spořitelny, projekce banky až po ad-hoc tematické výzkumy (tento dělala agentura Kantar TNS).