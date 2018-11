Boj s Apple Music je až na druhém místě

Streaming představuje zcela nový způsob konzumace hudby, tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro Dotyk Byznys Juan Manuel Serruya, který ve švédské firmě Spotify programuje aplikace do stejnojmené služby. Na trhu aplikací pro streaming hudby je velká konkurence, ale podle Serruyi se Spotify víc než na boj s konkurencí soustředí na další růst.

Popularita streamované hudby ještě výrazně poroste, tvrdí Juan Manuel Serruya, programátor mobilních aplikací služby Spotify, kterého jsme mohli s Dotykem BYZNYS exkluzivně vyzpovídat v rámci jeho krátké návštěvy Prahy. Serruya totiž přijel na pozvání vývojářského studia STRV v rámci cyklu přednášek „Silicon Valley Insights", kdy původem argentinský programátor přednášel o budoucnosti on-line hudby, aplikací a konkurenčním boji s dalšími hráči na poli streamování hudby.

Juan Manuel Serruya se u lídra na trhu v oblasti streamování muziky podílí na vývoji mobilních aplikací pro iOS, ale také klientů pro další externí partnery, jako například Sony Playstation. „Mezi zásadní funkce, které momentálně rozvíjíme, patří především zjednodušení komunikace napříč různými zařízeními," popisuje jeden z projektů, na němž se pracuje. Díky tomuto projektu bude například možné, že když uživatel přijde domů a vytáhne sluchátka z telefonu, služba se automaticky napojí na další zařízení a pokračuje v kontinuálním přehrávání hudby.

Rozhovor s Juanem se lehce dotkl i konkurenčního boje s dalšími hráči na trhu – především Apple Music. Juan zprvu příliš nechtěl situaci komentovat, ale pak řekl, že „je důležité se zaměřovat na rozšíření služby dalším uživatelům, kteří nyní zatím neposlouchají streamovanou hudbu". Víc než na boj s konkurencí podle něj i celé Spotify stojí za to, soustředit se na další růst celého segmentu. „Je pro nás výzvou připojit k internetu miliardy lidí, kteří nyní tuto možnost nemají," dodal.

Co přesně máte ve Spotify na starost?

Pracuji v týmu na vývoji mobilních aplikací hlavně pro systém iOS. Podílím se především na vytváření partnerských aplikací, například pro Sony Playstation. Nebo jsme vyvíjeli hlasovou interakci pro naši službu v automobilech. Komunikace mezi různými zařízeními je pak další z rozvíjených součástí Spotify. Jde o to, že posloucháte hudbu přes Spotify na mobilu, ale po příchodu domů chcete poslouchat dál i po sundání sluchátek. Vyvíjíme aplikaci tak, aby stačilo vypojit sluchátka a vaše hudba se automaticky připojila na domácí reproduktory. Takže přehrávaná písnička hraje bez přerušení.

Ve Spotify se soustředíte na vše, co se týká mobilů, nebo i na další součásti služby?

Nejen na mobilní součásti, já i ostatní vývojáři ve Spotify pracujeme na řadě věcí, já se zaměřuji velmi často na americké klienty, což souvisí tedy hlavně s iOS. Ale stejně jako v minulosti se podílím i na projektech pro klienty fungující na Androidu.

Nový způsob šíření hudby

Před Spotify jste vyvíjel herní aplikace. Ale streaming hudby je trochu jiný druh služby, vidíte nějaké rozdíly? Nebo je to logický krok v kariéře a v tom, co děláte?

Jsem fanda do muziky odjakživa, a obdivuji to, co lidé ze Spotify vytvořili z hlediska streamování hudby, což je podle mě cesta budoucnosti. Takže nebyl problém začít pracovat pro Spotify. Streaming hudby je skvělý z mnoha důvodů, přičemž samotný poslech hudby je jen ten nejmenší. V zásadě jde o to, že posluchač dostane hudbu úplně novým způsobem. Když si uvědomíme, jak se skladby skládaly dříve a jak se dostávaly k posluchačům… Donedávna jsme přehrávali CD a nyní máme ten samý obsah přímo on-line. Navíc na jedno CD se vešlo zhruba 14 až 18 skladeb, ale tohle omezení při streamování vzalo za své.

Dochází k smazávání nejrůznějších bariér a posilování dalších druhů médií, přes něž se může umělec vyjádřit. Například nedávno jsme spustili službu Spotify Running, kde se uživatel víceméně stává sám tvůrcem, protože naše služba reaguje na jeho tepovou frekvenci a tomu přizpůsobuje výběr poslouchané hudby. Hudbu pro nás speciálně složil DJ Tiësto, jehož skladby právě mohou měnit rytmus dle tempa běhu. Je skvělé, že streaming rozvíjí podobné doplňky a služby. Je to nový způsob konzumace muziky, zcela mění způsob, jak se tvůrci mohou vyjadřovat a dostat hudbu k posluchačům.

Jak jste se vlastně ke Spotify dostal? Našli si oni vás, nebo vy je?

Před pár lety jsem žil v Berlíně, kde jsem pracoval pro jeden startup, ale nepodařilo se nám získat na jeho další fungování dostatek financí, takže jsme ho museli ukončit. Ale měl jsem kontakty v tamní komunitě startupistů, kde byli také lidé ze Švédska, kteří se o mě ve Spotify zmínili, a tak jsem byl osloven švédskou stranou. Pak jsem prošel několika koly pohovorů a přijali mě. Takže za to mohou v podstatě dobré kontakty.

S daty nemáme špatné úmysly

Před pár měsíci poněkud uškodila reputaci Spotify změna podmínek užívání a pravidel ochrany osobních údajů. Jeden z důvodů, čím to vaše společnost později odůvodnila, byla právě i služba Running. Také přišla omluva od vašeho ředitele Daniela Eka, ale jak je na tom společnost nyní s měsíčním odstupem?

Ano, zveřejnili jsme i oficiální omluvu a také jsme tyto podmínky upravili. Zároveň jsme se snažili výrazně lépe vysvětlit, jak nakládáme se získanými daty a na co je potřebujeme. Myslím, že vždycky, když dojde k něčemu podobnému, jako je změna pravidel o poskytování osobních údajů, tak to s sebou přináší i zvýšený mediální zájem a bohužel někdy i nevoli uživatelů.

A pokud byste se na to podíval jako nezávislý uživatel, který nemá se Spotify nic společného – tedy kromě toho, že ho používá?

Myslím, že to dokážu posoudit i tak, protože sám Spotify aktivně používám. Můžu s klidem prohlásit, že nemám problém sdílet kdykoli svoje osobní údaje, když za to dostanu dobrý servis. Mám na Facebooku fotky, Google má moji e-mailovou adresu a nevadí mi to. Data o mně jsou dosažitelná a jsem s tím v pohodě. Navíc tedy i vím, na co data u nás používáme a rozhodně s nimi nemáme žádné špatné úmysly, ani nehrozí jejich zneužívání.

Chystáme novinky

Je Spotify zapojen do vývoje autoprůmyslu, takže tato aplikace bude součástí vybavení vozů?

Rozhodně ano, spolupracujeme už s několika předními značkami. Již zkoušíme spolupráci s BMW a MINI. Ale nechceme zůstat jen u nich, rozhodně chceme tuto spolupráci dále rozvíjet. S tím souvisí i již zmíněný vývoj v propojování různých druhů zařízení, tedy i zapojení hudby přes Spotify do aut.

A pokud byste to měl rozebrat detailněji, liší se služba Spotify v autě od aplikace, která je v mobilu či tabletu?

V podstatě je to velmi podobná aplikace jako mají uživatelé v mobilu. Nicméně se to liší ovládáním, tzv. car mode, které je odlišné od toho v mobilu. Naše služba je součástí přímo v řídícím panelu tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti. Ale přístup k hudbě a všem dalším součástem Spotify je velmi podobný tomu v mobilu.

Jak jste na tom s dalšími novinkami?

Zaměřujeme se třeba na přesnější skládání playlistů takzvaně na míru na základě preferencí každého uživatele a toho, jakou konkrétní hudbu dlouhodobě poslouchá.

Jak vnímá Spotify konkurenci v podobě dalších služeb, zejména Apple Music?

Konkurenční boj spíše stavíme na druhou kolej, soustředíme se na růst celého segmentu. Pro nás je důležité zaměřovat se trochu jinam, především pak na to, abychom rozšířili naši službu k dalším uživatelům. I k těm, kteří nyní neposlouchají streamovou hudbu. Zároveň je pro nás i výzvou připojit k internetu ty stamiliony lidí, kteří tuto možnost zatím nemají.

Rychlý růst nás pasuje mezi startupy

Spotify funguje téměř deset let, nicméně stále je nazýván startupem. Zaslouží si ještě toto přízvisko? Jde skutečně ještě o startup?

Upřímně říkám, že si sám nejsem zcela jistý, ale zamysleme se nad tím, co je vlastně startup. Podle mě je to rychle rostoucí a rychle se rozvíjející byznys. A my opravdu rosteme velice rychle a děláme rychlé pokroky. A když jsem do týmu Spotify přišel, bylo to docela něco jiného než nyní, jde v podstatě o určitou subkulturu.

V čem tato subkultura spočívá?

V tom, jak probíhá tvůrčí proces. Na dílčích úkolech pracují jednotlivé týmy s různou mírou vzájemné koordinace. Tyto týmy tvoří osm až deset lidí. A každý tým má jasné poslání a jasný úkol, jak rozvíjet naši službu.Jednou za rok na celý týden zmizí veškerá oficiální omezení pro kreativitu lidí ve firmě. Ti se během tohoto týdne mohou věnovat pouze svým vlastním nápadům a ke spolupráci si přizvat libovolného kolegu. Myslím, že i tohle nás pasuje mezi startupy, protože to není pro klasickou firmu běžné.