Čeho se bojí investoři? Největší vrásky jim dělá Čína

Ekonomický svět sledoval v posledních měsících Řecko. Problémů v Číně si začal všímat až v době, kdy tamní akciový trh doslova v řádů dnů ztratil desítky procent. Problémy druhé největší ekonomiky světa přitom svým globálním významem odpovídající velikosti čínského hospodářství. Je říše středu důvodem pro obavy o budoucnost globálních investic?

Vlna imigrantů, Řecko, různé bubliny, Ukrajina a nyní tedy Čína. To je nový strašák pro investory a finanční trhy. Alespoň to naznačují analytici Bank of America Merril Lynch, kteří se podívali na možné negativní dopady pro investory, přičemž dali do srovnání data od respondentů z letošního května a července. I vzhledem k tomu, že globalizace ve světě financí je až příliš rychlá, je potřeba brát jejich varování seriózně. Analytici počítají už nyní s negativními dopady. „Očekáváme pomalejší růst, nižší výnosy firem a zvýšené riziko finanční krize," napsali ve své studii.

Na první místo největších obav se raketově vyšvihla Čína, když obavy z tamního vývoje stouply ze 42 % až na 74 %. Druhé místo si pak udržují i přes pokles obavy ze zvyšování úrokových sazeb, ale to přidělává vrásky jen zhruba polovině respondentů. Jak si vedou další faktory, vidíte na grafu.

Pozor na další vlivy

V současném světě investic spekulace o budoucím vývoji úrokových sazeb zastiňují důležité trendy probíhající v pozadí. Investoři snažící se zorientovat ve zčeřených vodách finančních trhů ignorují jeden zásadní strukturální fenomén, a sice demografii. Stárnutí obyvatelstva přitom může „pokroutit" finanční trh daleko výrazněji než třeba živelné technologické inovace. Rick Rieder, výkonný ředitel BlackRock, nedávno upozornil, proč by investoři neměli tento problém přehlížet.

V regionech bojujících s velkými strukturálními problémy podle něj poroste politické riziko, které bude vytvářet nerovnováhy. Krátkodobé nerovnováhy ovlivní aktuální tržní příležitosti a ty dlouhodobé znesnadní proces investování.

Dopad uvedených demografických trendů bude pravděpodobně dalekosáhlý. Inflace zůstane trvale nižší v porovnání s minulostí a pokusy centrálních bank nastartovat inflaci budou selhávat.

Pro investory to podle Riedera znamená jediné – měnová politika zůstane uvolněná a světové ekonomiky setrvají dlouhodobě v cyklu nízkých úrokových sazeb, i když bankéři již uvažují o zvýšení sazeb ze současné kladné nuly.