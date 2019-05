Chcete zpívat v parku karaoke? Obraťte se tváří k východu, žádá Berlín

Jednou ze známých atrakcí Berlína je venkovní scéna pro karaoke zpěváky v takzvaném Mauerparku, která každý víkend přitahuje stovky amatérských zpěváků a tisíce posluchačů. Nyní získala jedno specifické pravidlo, jež se stalo podmínkou jejího dalšího provozu. Chtějí-li zpěváci tuto svou oblíbenou "stage" zachovat, musí se při zpěvu obrátit směrem na východ, aby nerušili okolní obyvatele.

Mauerpark je pověstný veřejný park vybudovaný na jednom z míst, kudy se táhla někdejší Berlínská zeď, která oddělovala východní, komunistickou část Berlína od západní a stala se symbolem železné opony i jejího pádu: její zhroucení na podzim roku 1989 znamenalo současně pád tehdejšího celého sovětského bloku, protože prakticky současně skončily komunistické režimy i ve většině sovětských satelitních zemí.

Samotný park se nachází v místě, kde zeď tvořila hranici mezi čtvrtěmi Prenzlauer Berg a Wedding. Návštěvníci sem každý víkend míří mimo jiné za jedněmi z nejpopulárnějších víkendových bleších trhů v Berlíně (Flohmarkt am Mauerpark). Ty však nejsou zdaleka jediným víkendovým lákadlem parku. Tím možná ještě slavnějším je možnost poslechnout si zde dobrou i špatnou hudbu a zazpívat si karaoke.

A právě tato atrakce nyní dostala nové pravidlo, která se rozhodly berlínské úřady zavést po četných stížnostech místního obyvatelstva na překračování limitů hluku: Pokud se rozhodnete zpívat karaoke, obraťte se přitom směrem na východ. Informuje o tom agentura DPA.

Úřady se pro tento krok podle svého vlastního vyjádření rozhodly proto, aby podpořily "pokojnou a ohleduplnou spolupráci" mezi návštěvníky a místními obyvateli, a vyzvaly zpěváky karaoke, aby nepoužívali příliš silné zesilovače zvuku, nepřekřikovali se při zpěvu navzájem a nezpívali ve směru bytových domů. Amatérské hudebničení by mělo nadále zůstat povoleno jen v pátek, o víkendech a svátcích od 11 hodin dopoledne do půl deváté večer. Ve všední den by měl všechen hluk ustat už v půl osmé večer.

Důvod, proč mají být zpěváci obráceni tváří k východu, souvisí s tím, jak komunistický režim projektoval svou Berlínskou zeď - ta měla sloužit především k tomu, aby zabránila obyvatelům východního Berlína, potažmo východního Německa, emigrovat na západ. Proto se před ní rozkládalo poměrně široké obranné pásmo, v němž byly zbourány domy a nebyl do něj přístup - a tato dispozice volného prostoru na východní straně někdejší zdi je na řadě míst včetně parku patrná dodnes. Naopak na západní straně přiléhaly obytné domy někdy téměř ke zdi.

Podle agentury DPA se organizátoři karaoke vystoupení nebudou pravděpodobně novému opatření bránit, protože jde o kompromisní rozhodnutí - není to tak dávno, co berlínská čtvrť Pankow uvažovala o tom, že karaoke úplně zakáže, a to výhradně v bezpečnostních důvodů.