Ekonom Petr Zahradník: Sparta není byznys, ale Křetínského hračka

Fotbal sleduje jen zpovzdálí, přesto renomovaný český ekonom Petr Zahradník vidí do fungování tuzemských i zahraničních klubů. Kdo jiný by mohl s nadhledem a erudicí zhodnotit situaci ve Spartě? „Už teď bych byl jako investor hodně opatrný,“ prohlásil 52letý expert v narážce na krach Sparty v Evropské lize.

Znepokojuje vás tedy dění ve Spartě?

Dá se říct, že trochu ano. Fotbal je specifická oblast, ale u nás může fungovat jen za předpokladu, že posily budou odpovídat sumě, jaká za ně byla vynaložena.

Letenský klub během léta dost utrácel. Jak se na to dívá ekonom?

Řekněme si na rovinu, že ta situace byla k určitému posílení vhodná. Sparta získala dost peněz za prodej Bořka Dočkala, Patrika Schicka, odešel i Jakub Brabec.

Přesto bych řekl, že se vám současný tým nelíbí…

Podívejte na loňský rok, kdy Spartu krátce vedl kouč David Holoubek. Nevím, jak to fungovalo v kabině, ale z ekonomického pohledu to byl nejlepší model, který české kluby mohou dělat.

Jak to myslíte?

Sparta dala šanci vlastním mladým hráčům. Třeba ne tak kvalitním a zkušeným, ale hráčům, kteří mají ambice a chuť se prát. Pravděpodobnost úspěchu je potom mnohem větší.

Bavíme se ještě o finanční, nebo sportovní rovině?

Zůstaňme u peněz. Holoubek měl xkrát nižší plat, nedostal žádné velké posily. Ať si klub porovná náklady a úspěchy, vždyť se postoupilo ze skupiny Evropské ligy.

Sparta za posledních dvanáct let, tedy za Daniela Křetínského, vykázala ztrátu téměř 1,4 miliardy korun. Co vy na to?

Má to dvě roviny. Stát za takovou sumu postaví několik kilometrů dálnice či deset moderně vybavených základních škol. Ale jinde by to nestačilo ani na čtvrtinu hvězdného fotbalisty jako v případě Neymara.

Takže bychom nad tím měli mávnout rukou?

Spousta úspěšných klubů, včetně těch největších v Evropě, je zadlužená. Ale majitel – stejně jako Křetínský – nemá problém pokrýt ztrátu. Rozdíl je v tom, že tam fungují jiné zisky, jako vstupné, televizní práva, prodej dresů, další merchandising. U nás ne.

Jsme malá země. Může to hrát svou roli?

Často pobývám v Belgii, která má takřka stejný počet obyvatel jako my. Liga tam není o moc kvalitnější než u nás. Ale představte si, že v komerční stránce je mnohem lepší, úspěšnější.

Co dělají tamní velkokluby jako Bruggy nebo Anderlecht lépe?

Funguje tam fotbalový cestovní ruch, fanoušci jezdí za svým týmem v mnohem hojnějším počtu.

A není český fotbal odrazem české mentality? Moc fanoušků Spartou nebo Slavií nežije…

Sepětí s klubem u nás fungovalo nejvíce v 20. a 30. letech, kdy to byla ve světě spíš rarita. A vlastně i za komunistů.

Co se podle vás tedy změnilo?

Z mého pohledu? České prostředí není dostatečně atraktivní. Jak pro diváky, tak pro sponzory.

Jak to myslíte?

Český fotbal by potřeboval padnout na dno. Kdo do té žumpy dává peníze? Seriózně smýšlející sponzor si přece podporu rozmyslí už, když slyší vulgarity na stadionech. Nechápu, že je tady někdo, komu nevadí praktiky na fotbalové asociaci.

Dá se říct, že Neymar by do Česka asi nešel, že?

Asi by zůstal v Barceloně (úsměv).

A taky je otázka, kolik by byli zdejší bossové ochotni za posilu dát.

Co my víme. Někdo si koupí chatu, někdo si zase fotbalový klub. A má to jako své hobby.

Dostali jsme se zpět ke Křetínskému, předpokládám?

Ano, to je jeho případ. Spartu má jako hračku. Ale v českých podmínkách je těžké bavit se o fotbale jako o dlouhodobě úspěšném projektu. Fanoušci musí doufat, aby ho při těch strastech nepřestala bavit.