FedEx zkouší spolu s Walmartem a Pizza Hut robota pro "poslední míli"

/ VIDEO / Jste zvyklí objednávat si dovoz pizzy? Nebuďte překvapeni, až vám ji přiveze vozítko bez řidiče. Mezinárodní doručovací společnost FedEx začala testovat rozvážku zboží pomocí robotů. Měly by FedExu snížit náklady a rozvážet koncovým zákazníkům všechno zboží jeho partnerů od Walmartu až po řetězec rychlého občerstvení Pizza Hut.

Lidská síla je drahá, proto zásilkové služby, restaurace i maloobchodníci začali v oblasti rozvážky a donášky zboží experimentovat s roboty, drony a samořídícími vozidly. Všechny tyto vynálezy mají především snížit náklady na rozvoz v oblasti "poslední míle", tedy mezi místem posledního uskladnění a přímým objednavatelem zasílky. Robotičtí poslíčci mají rozvážet nejen zboží a potraviny, ale třeba také na dálku zakoupený šálek kávy, upozorňuje agentura Reuters.

Robot vyvíjí vynálezce segwaye

FedEx spolupracuje podle Reuters na vývoji vlastního robotu s firmou Deka Development & Research inovátora Deana Kamena, mimo jiné vynálezce vozítka Segway nebo invalidního vozíku schopného zvládnout schody iBot. Pokud vše půjde dobře, měly by se nové roboty stát podle FedExu součástí jeho služby SameDay, která funguje v 1900 městech po celém světě.

Roboty poháněné bateriemi vypadají trochu jako chladící boxy na kolečkách. Mohou se pohybovat rychlostí až 16 kilometrů za hodinu po silnici nebo krokem po chodníku. Vyhýbat se překážkám jim pomáhají kamery a speciální software. Ten umí reagovat i na dopravní značení a semafory. Podle prezentačního videa FedExu navíc tato "vozítka", pojmenovaná jako SameDay Bot, zvládnou i stoupání a samočinné překonávání obrubníků.

Nový projekt zkouší firma v několika městech včetně svého rodného Memphisu a čeká na to, zda je tato města schválí do běžného provozu. Pokud ano, rozjedou se zřejmě ještě letos s prvními dodávkami, ze začátku nejdřív mezi kancelářemi FedExu.

Zkoušejí to i další

Podle Reuters činí právě "poslední míle, tedy dodání zboží koncovému zákazníkovi, největší položku na celkové ceně za doručení - pro domácnosti to představuje až poloviny této ceny. Firmy proto investují miliony dolarů do projektů, které by pomohly tyto náklady snížit.

Společnost Starship Technologies tak loni využila rozvojový kapitál ve výši víc než 40 milionů dolarů, který se jí podařilo, k nasazení robotů pro dodávání zásilek v San Francisku. Letos v lednu se spojila s francouzskou potravinářskou společností Sodexo a začala doručovat zboží od Starbucksu, Dunkin 'Donuts a Blaze Pizza celkem 40 tisícům studentů na kolejích americké univerzity George Mason University’s Fairfax ve Virginii. Její služba stojí 1,99 dolaru za objednávku.

Amazon.com testuje vlastní dodávací robot nazvaný "Scout".

Konkurent FedExu, společnost United Parcel Service, sice neexperimentuje s roboty, ale za to testuje doručování pomocí dronů.

Prodejce potravin Kroger se zase spojil se startupem Nuro vyvíjejícím samořiditelná auta.