Google prý zlepšil agregátor zpráv. V Česku přednostně nabízí dezinformační weby

Google v květnu letošního roku globálně vyhlásil, že významně mění způsob výběru zpráv ve své nabídce Google News a používá novou sadu technik umělé inteligence, aby obnovil důvěru uživatelů v online zpravodajství. V Česku ale nabízí ve své mobilní aplikaci Google News na čelním místě trvale informace z webů jako Sputnik a Parlamentní listy, které podle několika analýz patří mezi dezinformační weby.

Jde o věc, o které se mezi uživateli mobilní aplikace Zprávy Google (Google News) už nějakou dobu mluvilo. Zatímco internetová podoba české podoby agregátoru Google News předkládá čtenářům a uživatelům internetu standardní výběr internetového zpravodajství, její verze pro mobilní telefony se v tomto směru výrazně liší. Na čelních místech často figurují weby, které patří mezi české nejaktivnější dezinformační weby, zejména pak Sputnik CZ nebo Parlamentní listy. Proč tomu tak je?

Nejdřív bychom si měli představit jednotlivé hráče: Sputnik CZ je českou odnoží oficiálního kremelského serveru Sputnik, kdysi Hlas Ruska, který patří pod ruskou státní agenturu Rossija segodňa, Parlamentní listy vydává akciová společnost Our Media, jejíž majoritní podíl by měl kontrolovat senátor a majitel sázkové společnosti Synot Ivo Valenta.

"Jejich redaktoři se zřídka stávají přímými autory dezinformací, i když oba servery řadu nepravdivých nebo překroucených tvrzení sdílí. Typickým příkladem manipulace kremelského Sputnik CZ je článek o tom, že aktivisté z Bílých přileb byli usvědčeni z vytváření falešných zpráv o práci v Sýrii," napsal před časem o činnosti obou webů například investigativní server Hlídací pes, založený v dubnu 2014 Ondřejem Neumannem a napojený na "Ústav nezávislé žurnalistiky", který vznikl s podporou Nadačního fondu českých průmyslníků.

Pozoruhodné přitom je, že agregátor Google News upřednostňuje ve své mobilní verzi informace z těchto webů i v případě, že si to uživatel nepřeje. Alespoň to tvrdí někteří čeští novináři, kteří aplikaci používají.

"Když si nainstalujete aplikaci Google News, je tam hodně málo defaultních zdrojů, ale co je nejzajímavější, tak to neustále podstrkává Sputnik," uvedl včera na svém facebookovém profilu Ján Simkanič, někdejší ředitel společnosti Internet Info a současný spoluzakladatel připravovaného mediálního projektu Nový deník.

"Ano. A algoritmus ho vytrvale vrací i při opakovaném skrytí," doplnil ho v diskusi šéf nových digitálních platforem společnosti Forum Media Filip Rožánek.

"Jak může Google nabízet ve vyhledávání konspirační servery? Vždyť se neustále chvástá, jak má skvělé algoritmy, neustále se vyvíjející SEO se snaží eliminovat podvodníky, chytráky a podobně. Kolikrát jsem pak ale měl na prvních místech vyhledávání Parlamentní listy? Neříkám, že má podobné propagandistické servery zabanovat úplně; pokud hledám lži, ať je samozřejmě najdu (pokud zadám příslušný dotaz, třeba ´konspirační teorie o Václavu Havlovi´). Ale jak může podobné servery nabízet, pokud hledám informace? Je to stejné, jako bych zadal ´rohlík´ a vyskočila by ´parní lokomotiva´. Myslel jsem sil, že už jsme trochu dál," uvedl v diskusi pod Simkaničovým příspěvkem Jan Martínek, majitel společnosti Art Tech.

Mezi titulky, které se v poslední době objevovaly na předních místech v mobilní aplikaci Google News, tak figurovalo například: "Kolik měl Kalousek v krvi? Sorosův poskok. Jedna lež, druhá lež. Po výrocích o Sudetech to nevydržel už ani Jan Zahradil," což je titulek z Parlamentních listů, "Lucii Bílé hrozí problémy kvůli vystoupení s Alexandrovci," kterýžto titulek uvozuje text Sputniku a podobně.

Jde o globálnost, reaguje Google

Podle mluvčí českého zastoupení Googlu Alžběty Houzarové mohou o zařazení do Zpráv Google zažádat všichni vydavatelé online obsahu a pokud dodržují pravidla této platformy, jsou do výběru zařazováni. (Mezi obsahové zásady, které musí vydavatelé zařazení do Google News splňovat, jsou například uvedení pravdivých údajů o své identitě a poslání, nebo zákaz zveřejňovat osobní a důvěrné informace nebo sexuálně explicitní obsah, realistický násilný obsah nebo nenávistný obsah.)

"Cílem Google News je poskytnout uživatelům obsah z celého názorového spektra napříč webem a napříč vydavatelstvími, která jsou partnery Google News, tedy nabídnout co nejširší náhled na určitou zprávu či téma. Samozřejmě celosvětově vnímáme živou veřejnou debatu o zaujatém pohledu Sputniku. To však může platit i o mnoha dalších zdrojích zpráv. Pro Sputnik, stejně jako pro všechny ostatní uživatele, platí naše pravidla a videa a články, která je porušují, jsou odstraňována," uvedla Houzarová.

Podle dalších neoficiálních zdrojů z Googlu prý může Sputnik vyskakovat na čelních pozicích z důvodu, že coby původně ruský web je dostupný výrazně vyššímu počtu mezinárodních uživatelů, z nichž minimálně ti ruští ho ve velkém počtu berou jako seriózní zdroj - to jej pak v mezinárodním agregátoru Googlu posouvá nahoru, a to i v zemích, kde tak z mnoha důvodů vnímán není.

Uživatelé mají podle Houzarové možnost nastavit si v Google News vydavatele, jejichž obsah chtějí na platformě číst víc, i vydavatele, jejichž obsah chtějí vídat méně, popřípadě mohou vydavatele zablokovat v některých sekcích úplně. To ale zpochybňuje právě Rožánek, podle nějž algoritmus i při opakovaném skrytí texty Sputniku znovu zobrazuje.

"Důvod, proč uživatelé v sekci ´Vše o tomto tématu´ vidí třeba i vydavatele, kterého osobně nepreferují, je ten, že stránka Google News se snaží přinášet nepersonalizovaný vhled do určitého tématu a vystavit tak uživatele všem různorodým zdrojům, které máme k dispozici pro určité téma. To zahrnuje i zdroje, které lidé běžně nesledují. Pokud uživatelé na Google News vidí vydavatele, kterého osobně nepreferují, důvodem je tradiční ranking (metoda sestavování pořadí podle předem stanovených ukazatelů, pozn. red.). Tento vydavatel zřejmě přinesl určitou perspektivu, která je populární," uvedla Houzarová.

Skutečnost, že Sputnik a Parlamentní listy "vyskakují" intenzivněji v mobilní aplikaci Google News než v jejich "počítačové" verzi, může být dána rozdílnou skladbou uživatelů.

Nové Google News nabízí firma od května

Podle článku, který letos 18. června publikoval britský list The Independent na svém webu, se Google při výběru zpráv spoléhá na algoritmus, jehož metodologie je "podobně jako recept plukovníka Sanderse na smažené kuře důkladně střeženým tajemstvím".

"Algoritmus automaticky vyhodnocuje obsah, hledá ukazatele kvality a posuzuje umístění příběhu jednak na základě počtu kliknutí uživatelů, jež zaujal, jednak podle obecného konsensu o důvěryhodnosti jeho vydavatele, dále podle významu příběhu pro aktuální geografickou polohu čtenáře a podle čerstvosti (tedy data a času zveřejnění) dotyčného příběhu," uvedl The Independent.

Obchodní ředitel společnosti Google Josh Cohen, obchodní ředitel společnosti Google, nastínil v rozhovoru pro Search Engine Land, jaký druh otázek klade při řazení zpráv sám systém Google: "O jaký příběh projevují redakce souhrnný zájem? Co má každý na své první stránce? Co považují redaktoři souhrnně za nejlepší příběh dne?" Právě tím se pak podle něj řídí výsledek, který Google News ve svém agregátoru předloží.

Podle dalších informací společnosti Google, citovaných listem The Independent, firma málokoho z agregátoru Google News vylučuje, ale přiznává, že upřednostňuje ty, kdo "prvořadě nabízejí zpravodajství v čase nebo analýzu nedávných událostí".

Google také vyzval vydavatele, aby umožnili při předložení žádosti o zařazení do výsledků vyhledávání Google News firmě ověřit si žadatelovo vlastnictví daného webu, a doporučil jim, aby vytvářeli "originální obsah, který je jasný a neobsahuje gramatické chyby". Mezi další kontroly kvality patří podle The Independent to, když je jasně označena jakákoli možná zaujatost či předpojatost autorů textu a když jsou do něj začleněny ručně přidané hypertextové odkazy na další texty.

Po prezidentských volbách ve Spojených státech v roce 2016 a po skandálu se společností Cambridge Analytica, která získala od Facebooku data 87 milionů jeho uživatelů, jež mohla být při prezidentských volbách v USA zneužita k cílení na voliče, zesílil na internetové giganty jako Google a Facebook tlak, aby byli transparentnější ohledně svých postupů.

Google pak v květnu 2018 oznámil, že v nabídce Google News dochází k významné změně, která má posílit důvěru k tomuto agregátoru. "Znovu představená služba Google News používá novou sadu technik umělé inteligence, aby získala a v reálném čase analyzovala neustálý tok informací a organizovala je do souvislostí. Tento přístup znamená, že služba rozumí lidem, místům i věcem, jak se vyvíjejí v rámci příběhu, a umí propojit jejich vztahy navzájem. Tato technologie nám v podstatě umožňuje syntetizovat informace a složit je dohromady způsobem, který vám pomůže pochopit, co se děje a jaký měla ta či ona událost dopad," uvedl šéf Google News Trystan Upstill v blogovém příspěvku.