Hyperloop porazil rychlovlak. V ekonomické výhodnosti

/INFOGRAFIKA/ Rychlovlak si na sebe nevydělá, hyperloop to ale zvládne. Takový je závěr bakalářské práce Petra Šlapala, kterou úspěšně obhájil na Mendelově univerzitě v Brně.

Srovnával v ní ekonomickou výhodnost rychlovlaku typu maglev a hyperloopu. Vycházel z odborných studií, které o nákladech na výstavbu rychlých tratí už existují a v případě hyperloopu studie od autora konceptu Elona Muska a nákladů na stavbu tratě z Los Angeles do San Francisca v USA. „Protože je u dopravních staveb známé i zdražování výstavby, zahrnul jsem do výpočtů třicetiprocentní rezervu nákladů,“ uvedl autor práce Šlapal.

Mezi Prahou a Brnem má podle studií, ze kterých vycházel, cestovat denně přibližně devatenáct tisíc cestujících oběma směry. „Pro oba typy dopravy jsem vypočítal doporučenou cenu jízdenky na 250 korun za jeden směr,“ dodal Šlapal.

Podle jeho výpočtů je provoz vysokorychlostních tratí ztrátový, zato hyperloop dokáže být v plusu. Že je Šlapalova práce kvalitní, potvrdil také oponent Kamil Fuchs. „Student použil správný ekonomický přístup k hodnocení výhodnosti a opřel práci o bohaté zdroje. Přestože je určitě vnitřně ztotožněn s preferovanou volbou přepravy, tak nepoužívá žádné účelové argumenty,“ napsal v oponentském posudku Fuchs, který na Mendelově univerzitě vede ekonomický ústav.

Vývojem hyperloopu se v současnosti zabývá několik firem. Jedna z nich, Hyperloop One, nedávno představila a otestovala dopravní kapsli pro cestující. „Dokázali jsme jako první otestovat úplně celý systém hyperloopu. Je to poprvé za posledních sto let, co někdo vyzkoušel nový způsob dopravy,“ uvedl ředitel společnosti Shervin Pishevar.

O stavbu hyperloopu usiluje také Brno. Jeho představitelé letos na jaře podepsali smlouvu o spolupráci s dalším vývojářem technologie, firmou Hyperloop Transportation Technologies. „Máme za sebou několik koordinačních schůzek, v rozpočtu města jsou také tři miliony pro zapojení místních výzkumníků. Tento týden s firmou jednal i Jihomoravský kraj a inovační centrum ohledně zpracování studie proveditelnosti,“ informovala Kateřina Gardoňová z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Hyperloop a maglev- Hyperloop i rychlovlaky maglev pro svůj pohon používají lineární elektromotory.

- Petr Šlapal do hodnocení ekonomické výhodnosti obou konceptů zahrnul náklady na výstavbu i provoz. Počítal i s případným navýšením nákladů až o třicet procent.

- Podle jeho propočtů se rychlovlaky nevyplatí, hyperloop ale dokáže být v zisku.