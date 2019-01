Instagram ovládla vajíčková mánie. Fotka vejce získala desítky milionů „lajků“

„Pojďme společně stanovit světový rekord a získat nejlajkovanější příspěvek na instagramu,“ to je věta, která stála na počátku vaječného šílenství. S touto výzvou totiž neznámý autor zveřejnil 4. ledna letošního roku na instagramovém profilu world_record_egg fotku slepičího vejce a odstartoval tak akci, do které se zapojili lidé z celého světa.

K úternímu ránu, pouhých jedenáct dní po zveřejnění, svítilo u snímku vajíčka na bílém pozadí číslo 38 milionů „lajků“, čímž se fotka stala suverénně nejpopulárnějším příspěvkem v historii této sociální sítě. Dosavadního držitele prvenství vejce doslova převálcovalo, a to o téměř dvacet milionů fanoušků.

Nevlastní sestra televizní celebrity Kim Kardashian a americká modelka Kylie Jenner, jejíž vůbec první fotografie s prvorozenou dcerou ovládla instagram v roce 2018, reagovala na ztrátu první příčky s humorem. Na svém profilu zveřejnila video, na kterém svého „konkurenta“ rozbíjí na rozpálenou vozovku s komentářem „Kylie, když spatří účet rekordního vejce“.

O jeden světový primát však Kylie zatím nepřišla. Mezi dvacítkou nejpopulárnějších instagramových příspěvků se její fotografie objevují hned sedmkrát, stejně jako ty od slavného portugalského fotbalisty Cristiana Ronalda.

Na třetí příčce žebříčku instagramové popularity se v současné době drží fotografie kontroverzního kanadského zpěváka a idola náctiletých dívek Justina Biebera, prostřednictvím které loni v létě oznámil fanouškům zasnoubení s modelkou Hailey Baldwin.

Vůbec nejčastěji „lajkují“ uživatelé fotky dětí slavných celebrit, ty se v žebříčku TOP 20 vyskytují hned desetkrát. Lidi z celého světa však zajímá i téma smrti. Čtvrtou příčku totiž aktuálně drží poslední zveřejněná fotografie rappera XXXTentacion, kterou zveřejnil krátce předtím, než ho při loupežném přepadení v pouhých dvaceti letech zastřelila čtveřice pachatelů.

Smrt je ústředním motivem i v případě fotografie na šestém místě. Tou je příspěvek mladé americké zpěvačky Ariany Grande, která 8. září loňského roku zveřejnila domácí fotografii svého přítele, rappera s pseudonymem Mac Miller, který pouhý den předtím zemřel zřejmě na předávkování drogami.

Dvacítku nejlepších doplňují ještě zpěvačka Beyoncé, která v únoru 2017 informovala o svém těhotenství, a její kolegyně z pěvecké branže Selena Gomez. Ta v září 2017 zveřejnila fotografii z nemocničního lůžka, kde se zotavovala z transplantace ledviny, kterou jí darovala přítelkyně Francia Raisa. „Neexistují slova, kterými bych mohla své úžasné kamarádce poděkovat. Dala mi ten nejcennější dárek a obětovala se tím, že mi věnovala ledvinu,“ napsala tehdy.

K zisku prvenství pomohly vajíčku sdílením i některé internetové osobnosti s miliony fanoušků, mezi něž patří například youtuber Connor Wilson, známý pod přezdívkou Lt.Lickme. Mezi gratulanty, kteří majiteli vaječného profilu popřáli k dosažení cíle, se objevila například celosvětová dětská televizní stanice Cartoon Network.

Congrats #WorldRecordEgg?????? Truly a historic day for eggs everywhere #LikeTheEgg #TheAmazingWorldOfGumball pic.twitter.com/28szYWGO3K