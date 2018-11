Kalifornští učitelé žalují VW. Jejich fond chce 700 milionů eur

Penzijní a státní fondy žalují koncern Volkswagen o miliony eur. Mezi poškozenými figuruje i jeden z největších penzijních fondů na světě - kalifornský penzijní fond pro učitele. Ten se bude u soudu domáhat rovnou o 700 milionů eur.

Dieselgate pro automobilku Volkswagen, pod kterou spadá i Škoda Auto, nekončí. U německého zemského soudu v Braunschweigu se hromadí žaloby penzijních fondů, které se cítí poškozeny propadem hodnoty akcií automobilky z Wolfsburgu.

O kolik aut se v dieselgate jedná? VW v říjnu přiznal, že podvodný software je namontován u 5 milionů aut značky VW. K tomu ještě připadá 2,1 milionu vozů Audi a 1,2 milionu aut značky Škoda. 700 tisíc Seatů a 1,8 milionu užitkových vozů. Zdroj: handelsblatt.com

Fond učitelů chce 700 milionů

Jedním z nich je i penzijní fond California State Teachers' Retirement System , který spravuje aktiva v hodnotě 190 miliard dolarů. Jako odškodnění žádá sumu 700 milionů eur. Jak upozornil server deníku Handelsblatt, patří k největším fondům pro učitele ve Spojených státech.

Pro automobilku je vleklý finanční proces velmi nepříjemný, protože může dlouhodobě poškozovat pověst německého výrobce.

Údajná neznalost?

Celkem by různé fondy měly žádat částku v řádech miliard dolarů jako odškodnění. "Údajná neznalost vedení VW o systematických manipulacích softwaru u emisí (dieselových motorů) je z našeho pohledu nedostatečné tvrzení," uvedla za žalující stranu advokátka Nadine Herrmannová z právní kanceláře Quinn Emanuel. Ta zastupuje akcionáře VW, jež se domáhají náhrady škody.

Údajná neznalost vedení VW o systematických manipulacích softwaru je z našeho pohledu nedostatečné tvrzení.

Propad o 40 procent

Investoři obviňují automobilku z toho, že v letech 2008 až 2015 manipulovala s emisemi naftových motorů u koncernových značek. Investoři akcií byli poškozeni na kapitálových trzích. Když loni v září vyšla aféra najevo, akcie VW ztratily 40 procent své hodnoty.

Celková částka může jít do miliard eur. Mezi žadateli jsou i dceřinné fondy pojišťovny Allianz nebo spořitelny Deka. Také největší penzijní fond ve Spojených státech CalPERS (California Public Enployees´ Retirement System) žádá po VW odškodnění. Ten spravuje přes 300 miliard dolarů.

Soud v Braunschweigu již oznámil, že se proces povede společně pro všechny žadatele odškodnění. Vyšetřující orgány prověřují podezření z úmyslné manipulace s trhem pro bývalého ředitele VW Martina Winterkorna, který po vypuknutí aféry odstoupil.

Pokud by byl uznán vinným, byl by to další argument pro žalující stranu, že vedení automobilky o manipulacích vědělo, uvedl Handelsblatt.