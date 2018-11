Kamion jako trolejbus? Švédové už ho testují na e-dálnici

Ostrá testovací fáze elektrifikované dálniční cesty pro těžká nákladní vozidla již probíhá 200 kilometrů od Stockholmu. Přinese úsporu paliv i výrazně nižší emise.

O polovinu menší spotřeba energie než běžné spalovací motory, výrazně čistší emise – to jsou dvě základní výhody nové revoluční technologie, která nedávno zahájila ostrý testovací provoz ve Švédsku. Na projektu švédského dopravního úřadu Trafikverket spolupracuje automobilka Scania, která vyvinula speciální tahače s hybridním pohonem, a velkým dílem přispěla také firma Siemens.

Výsledkem spolupráce je systém elektrifikované dálnice - eHighway, při níž speciálně upravené kamiony kombinují elektrifikovaný pohon se spalovacími motory.

„Po dvou letech nepřetržitého testování, chceme demonstrovat potenciál provozu těžkých vozidel bez použití fosilních paliv za pomocí elektrifikace," uvedl ještě před prvním uvedením do zkušebního provozu Anders Berndtsson, stratég divize pro výzkum a inovaci švédského dopravního úřadu Trafikverket. Ostrý zkušební provoz zatím probíhá na přibližně dvoukilometrovém úseku dálnice E16 poblíž města Gävle zhruba 200 kilometrů severně od Stockholmu.

Schéma eHighway, na jejímž vývoji pracuje koncernAutor: Siemens

Hybrid nebo pantograf

Inovační kamion se chová buď jako klasický hybrid, ale v průběhu jízdy se pak připojuje pantografem k elektrickému vedení, které vede podél dálnice. Díky tomu nemusí řidič řešit, zda mu v baterii zbývá ještě „dost šťávy".

Na rozdíl od klasických troljebusů, které známe z některých českých měst – třeba v Hradci Králové nebo v Plzni – se hybridní kamiony mohou kdykoli od vedení odpojit. Takže pokud potřebují předjet pomalejší vozidlo, tak stáhnou pantograf, předjedou „loudala" a zase se napojí zpět.

Jak uvádí jedna ze zúčastněných firem v projektu – Siemens – „nákladní vozy poháněné tímto způsobem jsou schopné snížit spotřebu energie o 50 a více procent, přičemž pokles emisí dosahuje až 90 procent."

Hybridní kamion Scania určený pro eHighway má kromě klasického dieselového motoru ještě generátor a elektrický motor. Pohon obstarává vždy elektrický motor, jemuž při běžné jízdě dodává energii dieselový motor s generátorem. Situace se mění, pokud se kamion dostane na elektrifikovanou komunikaci.

Celá technologie pak funguje zcela automaticky, když kamion si sám ohlídá, zda má vedle sebe vedení – odborný název je vodivý elektrický přenos. Od momentu připojení již kamion jede jen na elektřinu.

Scania i bezpilotně Nákladní automobily Scania nejsou pokrokové pouze díky hybridnímu pohonu - jako jedny z mála se vydaly také směrem bezpilotní obsluhy. Během testovacích jízd, které probíhaly letos v dubnu, urazil počítačem řízený kamion Scania bez nehody trasu dlouhou 2 000 km.

„Detekují-li senzory umístěné na kamionu vedení, pantografový sběrač proudu se připojí na vedení a od tohoto okamžiku jede kamion pouze na elektřinu. Pantograf je vybaven speciálním monitorovacím systémem, který ho drží ve stabilní poloze vůči drátům vedení," uvádí Siemens.

Řidič nic nepozná

Zároveň ale podle vývojářů nedochází k ovlivnění jízdních vlastností vozu, ani schopností řidiče vůz ovládat. „Řidič je stále schopný zatáčet, libovolně přibrzďovat či manévrovat na silnici," tvrdí Siemens.

„Při předjíždění je sběrač odpojen a nákladní vůz se chová jako klasický hybrid," dodává Christer Thoren z oddělení vývoje hybridních systémů Scania

Elektropohon umožňuje jízdu až 90 km/h, po případném překročení se kamion automaticky odpojí a jede kombinaci dieselového motoru a generátoru. „Řidič však změnu vůbec nezaznamená," dodává Siemens.

Soumrak spalovacích motorů Klasické spalovací motory pohánějí auta již téměř 130 let, a byť se za tu dobu změnily k nepoznání, své předky přeci jen nezapřou. Jejich účinnost se totiž stále pohybuje maximálně kolem 30 % a podle odhadů mají jen v EU na svědomí zhruba 20 % emisí oxidu uhličitého. Elektrický pohon je dnes v automobilovém průmyslu jedním z nejskloňovanějších termínů. Vozy poháněné elektřinou se začínají rozmáhat – podobně, jako ty klasické na začátku minulého století.

Nejen Švédsko je pokrokové

Testovací úsek ve Švédsku souvisí s dopravní politikou tohoto státu. Ten chce do roku 2030 mít v zemi vozový park, který bude zcela nezávislý na fosilních palivech. Přechod celé společnosti na tzv. čistou dopravu by pak měl být dokončen v dalších 20 letech – tedy do roku 2050.

Nicméně Švédové nejsou v těchto snahách osamoceni. Pilotní projekt eHighway je v současné době realizován také na úseku dálnice poblíž Berlína.

A podobný koncept jako u Gävle zkouší v americkém státě Kalifornie. Elektrifikovaná dálnice podobného typu by měl zlepšit a zefektivnit přepravu zboží mezi Los Angeles a přístavem Long Beach. kde denně projede až 35 tisíc nákladních aut. Tamní projekt by měl být otevřen příští rok, přičemž v tomto případě spolupracuje Siemens s automobilkou Volvo.

Ještě o úroveň výše pak míří věci z univerzity ve Stanfordu, kteří vyvíjí systém dálnic, které by bezdrátově elektromobily dobíjely za jízdy. Prostřednictvím magnetické rezonance údajně již dokáží přenášet elektrický výkon o výši 10kW na vzdálenost dvou metrů s účinností 97 procent, uvedl server hybrid.cz. Nicméně systém zatím pracuje jen v laboratorních podmínkách a testy v reálném prostředí má zatím jen před sebou.