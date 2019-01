Kina hlásí rekordní rok. Diváky jim neodvedl ani Netflix

Filmový průmysl zase kvete. Američtí producenti a distributoři se chystají prohlásit loňský rok za rekordní. První čísla nasvědčují tomu, že se jim podařilo vrátit diváky do kinosálů. A to navzdory ataku silného soupeře, společnosti Netflix, jež během roku úspěšně nabírala platící on-line diváky.

Po dlouhé době se na úspěšných výsledcích podílejí i severoamerická kina. Studia čekají z jejich kas poprvé v historii výdělek téměř přes 11 miliard dolarů.

Bodovaly komiksy i sci-fi

Podle amerického filmového časopisu Variety se o to zasloužily kvalitní komiksové adaptace, sci-fi a úspěšné sequely známých příběhů. Avengers a Jurským parkem počínaje a Černým panterem či Tichým místem konče.

Za nárůst o sedm procent oproti předchozímu roku lze u Disneyho děkovat hlavně snímku Avengers: Infinity War, v Universalu Jurskému parku: Zánik říše, ve Foxu pak Deadpoolovi 2. Záslužné body sbíraly ale také tzv. plíživé hity, jež se hrály delší dobu a udělaly čísla postupně. Třeba mrazivá sci-fi Johna Krasinského Tiché místo (Paramount) o rodině přežívající na Zemi, kterou ovládli vetřelci reagující ničivě na sebemenší zvuky. Nečekaný úspěch slavil i remake muzikálu Zrodila se hvězda studia Warner Bros, kde se po boku Bradleyho Coopera blýskla v hlavní ženské roli – a to nejen pěvecky – Lady Gaga. Důstojně tak převzala štafetu po Barbře Streisand, která hrála stejnou roli ve filmu z roku 1976.

Velkým hitem v USA byl Černý panter, jenž vydělal studiu Marvel 700 milionů dolarů a stal se v domácím žebříčku třetím nejúspěšnějším filmem v jeho historii. Celosvětově se jeho čísla blíží až k 1,3 miliardy dolarů a možná dosáhne i na Oscara.

Také u nás – podle předběžných čísel – bodovaly Avengers, Deadpool a Jurský park.

Mladí stále v kinech

Přes 64 procent diváků tvořilo vloni publikum ve věku 18 až 44 let. Variety zdůrazňuje pozitivní jev, že mladí stále chodí do kin. Netflix láká na kvalitní projekty i výhody domácího „kina“, nic-méně mileniálové nadále vyhledávají podívanou v šeru sálů. A to i přesto, že v řadě míst byla návštěva kina v loňském roce dražší než rok předtím. V amerických kinech stoupla cena lístku přes léto dokonce o 40 procent. Týká se to ovšem hlavně velkých měst jako New York nebo Los Angeles, ekonomicky slabší státy a kina v menších obcích nabízela promítání levněji.

Optimismus panuje i u nás. Nejvíce se českému publiku líbila Bohemian Rhapsody, jež koncem roku prolomila hranici milionu diváků.