Google kvůli obtěžování propustil vysoké manažery, měl vyplatit odstupné

Uvedl to server BBC s odvoláním na dopis výkonného ředitele Sundara Pichaie. Ten v dopise zveřejněném na Twitteru napsal, že jeho firma v souvislosti s nevhodným chováním bude držet „pevnou linii“.

Jeho dopis reagoval na reportáž listu New York Times o tom, že tvůrce systému Android Andy Rubin obdržel odstupné 90 milionů dolarů (2,07 miliardy korun). Podle listu firma před pěti lety Rubina požádala, aby rezignoval kvůli tomu, že sexuálně obtěžoval jednu zaměstnankyni v hotelovém pokoji. Údajně s ní již měl mimomanželský poměr a v hotelu jí měl nutit k orálnímu sexu. Tímto činem měl jejich vztah skončit.

Žena čin oznámila až následující rok. Firma rozjela vyšetřování a stížnost uznala jako důvěryhodnou, oficiálně to ale nepotvrdila.

Rubin ale obvinění odmítl a tvrdí, že Google se rozhodl opustit sám, aby si otevřel vlastní firmu Playground. Odstupné pak nazval "rozloučením s hrdinou".

Pichai v dopise píše, že reportáž New York Times se mu četla těžce. Google v ní vypadal, jako by nedokázal poskytnout bezpečné pracoviště. "Chceme dát na vědomí, že každou jednotlivou stížnost na sexuálního harašení nebo nevhodné chování vyšetřujeme a konáme," napsal s tím, že nikdo ze zaměstnanců propuštěných v uplynulých dvou letech odstupné nedostal.

Zpráva svědčí o tom, že v Silicon Valley v Kalifornii, kde sídlí řada technologických firem, ovládají společnosti muži a vládne zde sexistická kultura, tvrdí komentátorka BBC.

Firma Alphabet, která Google vlastní, také oznámila své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku. Její příjmy činily 33,74 miliardy dolarů, což je méně, než se očekávalo. Čistý zisk se zvýšil o 36 procent na 9,19 miliardy dolarů, což však očekávání výrazně předčilo.

Není ale od věci, že navzdory hospodářskému úspěchu se akcie Alphabetu po oznámení skandálu propadly o tři procenta.

Tweet: Dopis výkonného ředitele Googlu

Google CEO Sundar Pichai just sent out an email regarding the huge NYT story on Andy Rubin.https://t.co/1m1bJDq5K3 pic.twitter.com/azxs7rneCw