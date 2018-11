Lidové noviny opouští na protest proti Babišovu tlaku Petra Procházková

Redakci Lidových novin dnes opustila po 27 letech reportérka Petra Procházková. Podle svého vyjádření tak činí proto, že zjistila, že ji vedení Lidových novin již nedokáže ochránit před politickým vlivem premiéra Andreje Babiše. Šéfredaktor Lidových novin (LN) István Léko prohlašuje, že práce redaktorů LN pod politickým tlakem "nebyla a nebude".

K odchodu Petry Procházkové dochází podle jejího vlastního vyjádření po události z 19. září 2018, kdy byl na serveru Lidovky.cz publikován článek "Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského kříže". Tento text, v němž údajná šéfka organizace Mezinárodní dětský kříž Taťjana Horáková kritizovala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku a chválila současného předsedu vlády Babiše za odmítání sirotků, vyšel s odkazem na LN i na serveru Parlamentní listy.

Prakticky záhy poté se v sociálních sítích objevila řada upozornění na to, že organizace Mezinárodní dětský kříž nemá žádné reference, že ho lidé působící v humanitární sféře vůbec neznají, že Horáková není schopná podložit svou údajnou humanitární činnost žádným důkazem a že jde podle všeho o fiktivní organizaci.

Lidovky proto zhruba po dvou hodinách text stáhly a posléze zcela smazaly. (Současně ho stáhl i server Parlamentní listy.) Následující den Lidovky v novém textu s titulkem "Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl" uvedly, že "nejsou prvním médiem, které T. Horákové naletělo" a poukázaly mimo jiné na to, že o ní informovala v minulosti další česká a slovenská média.

Podle Petry Procházkové a několika dalších zaměstnanců Lidových novin ale není skutečným problémem to, že LN a Lidovky.cz "naletěly", nýbrž okolnosti, za jakých se článek do redakce a následně do internetového vydání vůbec dostal.

Na Babišův příkaz

"Šéfredaktor Lidových novin Ištván Léko nám do očí přiznal, že ten dopis jsme dostali přímo z Babišova týmu od jeho asistentky. Osoba paní Horákové není podstatná. Podstatné je, že nám z vlády nebo od pana premiéra přijde text, který se netýká jeho práce, ale podporuje jeho pozici a my to zveřejníme. A pak místo toho, abychom to přiznali, snažíme se odvést pozornost. Je to zkrátka podvod na čtenáře a já se toho dál nechci účastnit,” uvedla Procházková v rozhovoru s webem Neovlivni.cz.

Současně podepsala spolu s dalšími dvěma redaktory LN Ivanou Milenkovičovou a Milanem Rokosem otevřený dopis vedení redakce, který požaduje vyjasnění celé věci.

"Považujeme za nezbytné vyjasnit, za jakým účelem, kdy a prostřednictvím koho byl text redakci zaslán a komu konkrétně byl adresován. Zvláště v atmosféře vyhrocené veřejné diskuse na toto téma je třeba vyjasnit, proč nebyl text podroben standardním mechanismům interní kontroly," píšou signatáři dopisu.

"Zároveň apelujeme na vedení redakce, aby doložilo, v jaké podobě byla získána reakce A. Babiše pro článek Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl. Jmenovitě to, kdo z členů redakce s A. Babišem či jeho spolupracovníky za tímto účelem komunikoval a zda bylo jeho stanovisko pouze doplněno do připravovaného textu, nebo byl jemu či jeho spolupracovníkům celý text zaslán k revizi, případně upraven na základě pokynů A. Babiše či jeho spolupracovníků. Vyzýváme také ke zveřejnění celého telefonického rozhovoru s údajnou T. Horákovou, který redakce Lidovky.cz pořídila 20. září 2018 a publikovala z něj útržky o dva dny později v článku Podivná ‚lékařka‘ nachytala také slovenskou ambasádu a nadaci. Ta teď žádá důkazy o její organizaci," uvádějí dále.

"Žurnalistiku jsme vždy vnímali jako poslání a službu veřejnosti. Nikdy jsme nepsali články na objednávku a nepřebírali materiály podstrčené kýmkoliv s nejasným cílem. Považujeme za nepřípustné, aby v rozporu se všemi etickými zásadami a principy svobodné žurnalistiky byli novináři ovlivňováni vysoce postavenými politiky, což se nesporně v tomto případě stalo. Proto z nastalé situace musí vedení redakce vyvodit pro sebe zásadní důsledky," dodávají.

Otevřený dopis vedení Lidových novin a serveru Lidovky.cz Vážené vedení redakce,

považujeme za nutné vyjádřit se k aktuální situaci v LN a Lidovky.cz a distancovat se od událostí, které činí naše další působení v redakci problematickým. Po zveřejnění článku Dětem ze Sýrie je třeba pomoci, ale představy Šojdrové jsou dost naivní, říká šéfka Mezinárodního dětského kříže, který byl publikován na serveru Lidovky.cz 19. září 2018, bylo námi vedení LN a Lidovky.cz upozorněno na pochybnosti ohledně existence autorky Taťjany Horákové a jí vedené organizace Mezinárodní dětský kříž. Zhruba po dvou hodinách byl text, v němž kritizovala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku a chválila současného předsedu vlády Andreje Babiše za odmítání sirotků, stažen a posléze zcela smazán (nadále je však možné ho zobrazit díky vyrovnávací paměti vyhledávače Google). Pozoruhodná je přitom skutečnost, že prakticky identicky stáhl tento text i server Parlamentnilisty.cz, který ho předtím s odkazem na Lidovky.cz zveřejnil. Lidovky.cz následující den v novém textu Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl uvádějí, že nejsou prvním médiem, které T. Horákové naletělo. Poukazují mj. na to, že o ní informovala v minulosti další česká a slovenská média. Podle vyjádření premiéra A. Babiše článek do redakce LN zaslala jeho asistentka. Domníváme se však, že skutečný problém nepředstavuje to, že by LN a Lidovky.cz „naletěly“ T. Horákové či osobě, která text jejím jménem publikovala, nýbrž to, za jakých okolností se tento článek do redakce vůbec dostal. Považujeme za nezbytné vyjasnit, za jakým účelem, kdy a prostřednictvím koho byl text redakci zaslán a komu konkrétně byl adresován. Zvláště v atmosféře vyhrocené veřejné diskuse na toto téma je třeba vyjasnit, proč nebyl text podroben standardním mechanismům interní kontroly. Zároveň apelujeme na vedení redakce, aby doložilo, v jaké podobě byla získána reakce A. Babiše pro článek Taťjana Horáková: tajemná lékařka s týmy chirurgů, kterou nikdo neviděl. Jmenovitě to, kdo z členů redakce s A. Babišem či jeho spolupracovníky za tímto účelem komunikoval a zda bylo jeho stanovisko pouze doplněno do připravovaného textu, nebo byl jemu či jeho spolupracovníkům celý text zaslán k revizi, případně upraven na základě pokynů A. Babiše či jeho spolupracovníků. Vyzýváme také ke zveřejnění celého telefonického rozhovoru s údajnou T. Horákovou, který redakce Lidovky.cz pořídila 20. září 2018 a publikovala z něj útržky o dva dny později v článku Podivná ‚lékařka‘ nachytala také slovenskou ambasádu a nadaci. Ta teď žádá důkazy o její organizaci. Žurnalistiku jsme vždy vnímali jako poslání a službu veřejnosti. Nikdy jsme nepsali články na objednávku a nepřebírali materiály podstrčené kýmkoliv s nejasným cílem. Považujeme za nepřípustné, aby v rozporu se všemi etickými zásadami a principy svobodné žurnalistiky byli novináři ovlivňováni vysoce postavenými politiky, což se nesporně v tomto případě stalo. Proto z nastalé situace musí vedení redakce vyvodit pro sebe zásadní důsledky.

Petra Procházková, Ivana Milenkovičová, Milan Rokos

Tlak nebyl, tvrdí šéfredaktor

Šéfredaktor Lidových novin István Léko poskytl na dotazy Dotyku obecné vyjádření, že ho odchod Petry Procházkové mrzí, ale k žádnému tlaku podle něj nedošlo. "„Rozhodnutí Petry Procházkové opustit Lidové noviny velmi lituji. Chci ale kategoricky prohlásit, že její práce, ani práce jejích kolegů nikdy nebyla a nebude pod politickým vlivem. Minulý týden jsme na našem webu publikovali text o sporu kolem syrských sirotků, který nám poskytl Úřad vlády. Jakmile jsme získali pochybnosti o důvěryhodnosti autorky, stáhli jsme ho. Osobně se za zveřejnění nedostatečně prověřeného textu omlouvám a zasadím se o to, aby se podobné chyby neopakovaly,“ uvedl István Léko, šéfredaktor deníku Lidové noviny.

Konkrétní otázku Dotyku - zda skutečně Procházkové do očí přiznal, že dopis Taťjany Horákové dostaly Lidovky přímo z Babišova týmu od jeho asistentky - však ponechal bez odpovědi.

Jak už upozornil server Neovlivní, není to poprvé, kdy Lidové noviny zveřejnily text, upravující realitu ve prospěch vlastníka Andreje Babiše. Začátkem roku 2018 například napsaly že v dokumentu evropského úřadu pro boj s podvody OLAF se o žádném podvodu souvisejícím s Babišovým projektem Čapího hnízda nepíše. Ve skutečnosti však OLAF v dokumentu, který tehdy mělo k dispozici jen ministerstvo financí, jasně konstatoval, že šlo o podvod a peníze se musí vrátit.

Tehdy Ištván Léko omlouval tuto dezinformaci tím, že došlo k chybě.