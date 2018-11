Livesport letos ještě biatlon uživatelům nenabídne

Evropská jednička ve poskytování sportovních výsledků pokračuje v globální expanzi. Čeští fanoušci biatlonu však mají smůlu, neboť do nabídky ho firma zatím nechystá. Možná až příští rok, říká exkluzivně pro Dotyk provozní ředitel Patrik Dzurenda.

Sportovní žně, tak by se dalo nazvat letošní léto. Fotbalové turnaje Copa América a především Euro, za pár týdnů olympiáda v Riu de Janeiro. I díky tomu české společnosti Livesport si její aplikaci v posledních měsících stahují miliony lidí.

Firma, která funguje v bezmála 30 jazykových mutacích, nedávno vyhrála v anketě Mobilní aplikace roku 2016 v kategorii Média. „Letos poprvé míříme s tržbami nad miliardu korun," doplňuje pro Dotyk Patrik Dzurenda, který je v Livesport provozním ředitelem.

30 jazykových mutací nabízí sportovní výsledkový servis Livesport po celém světě

Společnost vznikla před 10 lety jako malý startup, který na webu zveřejňoval výsledky sportovních soutěží. Od té doby vyrostl v globální službu, která je evropskou jedničkou a úspěšně se etabluje i na dalších mimoevropských trzích pod značkou FlashScore.

Biatlon zatím ne

I díky letošním fotbalovým událostem si firma uvědomuje, že musí servis v této oblasti zdokonalit „Musíme vylepšit náš hlavní sport – fotbal, kde můžeme jít hodně do hloubky, data na to určitě máme. U aplikace chceme rozšířit paletu nabízených informací," popisuje plány do budoucna Dzurenda.

Bohužel se však nedočkají fanoušci biatlonu, který dosud Livesport ve svém výsledkovém servisu nemá. „Přichází nám kvůli biatlonu hodně dotazů. My máme tzv. balíček zimních sportů, které jsou ale výrobně komplikovanější. Biatlon není tzv. duelový sport, a tím pádem je zapracování trochu jiné," vysvětluje Dzurenda absenci populárního sportu.

Biatlon bohužel zatím nebude, i když probíhá obrovská interní diskuse a určitě na něj dojde

„Biatlon bohužel zatím nebude, i když probíhá obrovská interní diskuse a určitě na něj dojde, ale zatím ho máme jen v dlouhodobých vizích," říká manažer Livesportu s tím, že je to pro jejich firmu jen lokální záležitost, o kterou není až tak velký zájem jako o jiné sporty.

Důkazem popularity biatlonu je však výše sázek, které se kolem tohoto sportu protočí. Například loterijní společnost Fortuna evidovala na letošní mistrovství světa v biatlonu více než desetimilionové vklady.

„Možná se biatlonu dočkáte už příští sezonu," dává Dzurenda naději fanouškům tohoto zimního sportu, který zažívá obrovský nárůst popularity.

CELÝ ROZHOVOR S PATRIKEM DZURENDOU NAJDETE V AKTUÁLNÍM VYDÁNÍ DOTYKU BYZNYS, KTERÉ VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 27. ČERVNA A NAJDETE HO ZDE