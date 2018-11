Mexiko v boji proti gangům legalizuje marihuanu. Kalifornie na tom vydělá

V nejlidnatějším americkém státě Spojených států, v Kalifornii, v referendu rozhodli o legalizaci marihuany i pro rekreační užití. Sousední stát Mexiko, sužovaný problémy s drogovými kartely, na to reagovalo alespoň legalizací „trávy" pro medicínské použití.

Je nemožné si nevšímat toho, co se děje u sousedů. V Kalifornii, kde žije skoro 40 milionů Američanů, už v roce 1996 začal pozvolný proces legalizace marihuany. Před více než dvaceti lety to bylo jen pro lékařské účely. Od prezidentských voleb loni v listopadu, kdy se konalo i referendum o legalizaci konopí, si mohou lidé zakouřit „marjánku" beztrestně. Pokud jim bylo 21 let.

Mexiko tyto změny zatím jen sledovalo, i tam se však začínají poměry měnit. Sedmého ledna mexický parlament rozhodl o tom, že se marihuana legalizuje pro lékařské účely.

Tráva na postupu Dospělí starší 21 let mohou v Kalifornii, nejlidnatějším státě USA, vlastnit unci (28,35 gramu) marihuany a pěstovat šest rostlin. K rekreačním účelům se bude moci konopí užívat nově i v Massachusetts, Maine a v Nevadě. Užívání marihuany k rekreačním účelům je legální už v Coloradu, Washingtonu, Oregonu a na Aljašce a v oblasti hlavního města Washingtonu. Již 29 států USA dovoluje v různé míře používání marihuany pro léčebné účinky. Zdroj: qz/čtk

Jde o racionální krok poté, co mexický prezident Peña Nieto před osmi měsíci navrhl přehodnotit dosavadní drogovou politiku země. Legalizace je důležitá pro mexickou ekonomiku a „zelený" průmysl. „Je to také logická zastávka na cestě k plné legalizaci," uvedl internetový magazín Quartz.

Podkopat vliv drogových bossů

Obhájci legalizace tvrdí, že podobná rozhodnutí podkopávají i vliv drogových mafií. Například senátorka Angelica de la Pena Gomez soudí, že dosavadní politiku vůči drogám je třeba změnit. Zákazy a restriktivní politika výsledky nemají. Vysoká míra násilí, více než sto tisíc obětí a porušování lidských práv – to je účet války pro drogovým gangům v Mexiku od roku 2006.

Jde samozřejmě také o peníze. Kalifornské firmy s konopím se snaží prosadit i na jih od hranic Spojených států. Například kalifornská Medical Marijuana už má mexickou pobočku HempMeds Mexico. Ta má exportovat do Latinské Ameriky léčebné oleje z konopí. Některé budou obsahovat i THC (tetrahydrocannabinol).

Šéf firmy Medical Marijuana Stuart Titus pro server ganjapreneur.com potvrdil, že konopný olej budou vyvážet až do Kolumbie. „Jsme nadšení, že také Kolumbijci budou mít přístup k příznivým účinkům konopného oleje s kanabidiolem (CBD)," řekl serveru, který se orientuje na firmy s konopnými produkty.

Chemické složení konopí Kanabinoidů již bylo izolováno přes 100, mezi nejvýznamnější patří: Tetrahydrokanabinol , THC, je hlavní psychoaktivní látkou. Marihuana připravená z kvalitního konopí může mít až 25 % THC v sušině.

, THC, je hlavní psychoaktivní látkou. Marihuana připravená z kvalitního konopí může mít až 25 % THC v sušině. Kanabidiol , CBD, není psychoaktivní. Jeho účinky jsou především protizánětlivé, antiepileptické, uklidňující, antioxidační, neuroprotektivní a analgetické.

, CBD, není psychoaktivní. Jeho účinky jsou především protizánětlivé, antiepileptické, uklidňující, antioxidační, neuroprotektivní a analgetické. Kanabichromen , CBC, je společně s CBD druhý nejzastoupenější kanabinoid po THC. Nemá přímé psychotropní účinky, ale je synergistou THC, tzn., že zesiluje účinky THC a snad i CBD.

, CBC, je společně s CBD druhý nejzastoupenější kanabinoid po THC. Nemá přímé psychotropní účinky, ale je synergistou THC, tzn., že zesiluje účinky THC a snad i CBD. Kanabinol , CBN, je degradačním produktem THC (THC je vlastně jeho prekurzorem), není tedy přímo produkován rostlinou. V čerstvé marihuaně je jeho obsah nízký, ale sušením, nesprávným skladováním i nesprávnou přípravou produktů se může stát, že většina nebo všechen THC zoxiduje na CBN. Jeho vysoký obsah je tedy v marihuaně nežádoucí.

, CBN, je degradačním produktem THC (THC je vlastně jeho prekurzorem), není tedy přímo produkován rostlinou. V čerstvé marihuaně je jeho obsah nízký, ale sušením, nesprávným skladováním i nesprávnou přípravou produktů se může stát, že většina nebo všechen THC zoxiduje na CBN. Jeho vysoký obsah je tedy v marihuaně nežádoucí. THC, CBD a CBC vznikají dekarboxylací z karboxylových kyselin THCA, CBDA a CBCA. Zdroj: cs.wikipedia.org

Oproti THC není CBD psychoaktivní a využívá se pro protizánětlivé a uklidňující účinky.

I když byznys s marihuanou v Americe rychle roste, nově zvolený prezident Donald Trump se k legalizaci na celostátní úrovni nestaví příznivě. Přesvědčit by jej však mohly peníze. Tržby s legální marihuanou v Kalifornii mají růst z 2,8 miliardy v roce 2015 až na 6,5 miliardy dolarů v roce 2020. Na celoamerické úrovni by mohly dosáhnout tržby okolo roku 2020 až 20 miliard dolarů (514 miliard korun).