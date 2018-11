Mnohokrát první, často skandalizovaný, ale nepřekonaný. Král popu by slavil 60

/VIDEO/ "Kromě všudypřítomného Michaela Jacksona vysílají americké rozhlasové stanice jen ´zábavné předpovědi počasí´ typu: Dnes je zima jako včera, ale nazítří je naštěstí hlášen příliv studené vlny, takže si teď poslechněte Michaela Jacksona." Zhruba tak se v polovině 80. let rozepisoval socialistický časopis Svět v obrazech o největší hvězdě amerického popu, která by dnes oslavila šedesátku.

"Bylo bohužel období, kdy média psala o naprosté trosce, pedofilovi, králi plastik a dluhů. Vždy se asi vědělo, že jeho otec, který zemřel teprve letos v červnu ve věku 89 let (taková nespravedlnost), musel být neskutečný tyran. Právě pod jeho vlivem se zrodila ta popová legenda, ale také psychicky ztýraný jedinec, který zohavil vlastní tělo, jen aby patřil mezi bílé, a celý život si potřeboval něco dokazovat. Jeho život bohužel vyhasl těsně před návratem na vrchol. To turné by podle dokumentu This Is It byla naprostá pecka," napsala k nedožitým šedesátinám Michaela Jacksona redaktorka Deníku Víkend Hana Langrová.

Mnohokrát první

Těžko vyjmenovat, v čem všem dosáhl excentrický zpěvák a tanečník prvenství.

Byl prvním Afroameričanem, jehož klip se vysílal na hudební stanici MTV.

Jeho album Thriller zůstává dodnes s výrazným rozdílem nejprodávanějším albem všech dob, prodalo se ho 110 milionů kusů (a v roce 2008 ho knihovna amerického Kongresu zařadila do amerického Národního registru nahrávek pro nezpochybnitelný kulturní význam).

V roce 1983 předvedl Jackson při výroční show společnosti Motown na živo svou první sólovou taneční sestavu (včetně legendárního Moonwalk) k písni Billie Jean, čímž se vyprofiloval jako nejnadanější hudební performer své doby.

Na hollywoodském chodníku slávy má je jednu, ale hned dvě hvězdy. Jednu za svoji sólovou kariéru, druhou za účinkování v kapele The Jackson 5, kde vystupoval se svými bratry a nastartoval tak svoji hvězdnou dráhu.

Během prvního roku po smrti jeho jméno přidalo na konto dědiců miliardu dolarů a další stále vydělává. A jestli se zesnulý Elvis Presley honosí titulem Král rokenrolu, s Jacksonovým jménem je nesmazatelně spojen titul Král popu.

Billie Jean a Thriller

Klip, díky němuž se Jackson objevil na playlistu hudební stanice MTV coby první Afroameričan, byl natočen k písni Billie Jean o ženě, která tvrdila, že je Michael Jackson otcem jejího dítěte. „Producent Quincy Jones se obával toho, že by si lidé mohli myslet, že tou ženou je slavná americká tenistka Billie Jean Kingová, a tak navrhoval název ´Not My Lover´. Podle knížky ´Moonwalk´ – Jacksonovy autobiografie – nešlo ale o žádnou konkrétní ženu, spíš o fanynky, které tímto způsobem obtěžovaly nejen Michaela Jacksona, ale i jeho bratry,“ říká hudební dramaturg a moderátor René Hnilička.

Skladba Billie Jean je součástí alba Thriller. Kultovní videoklip k jeho titulní písni zná snad každý - jako určitou zajímavost lze zmínit, že jeho vznik reflektoval v jednom ze svých samizdatových esejů v polovině 80. let i Václav Havel, ovšem zmýlil se a psal o tom, že "Michael Jackson hraje v klipu upíra" (ve skutečnosti hrál vlkodlaka). Málo se také ví, že oblečení pro všechny zombíky, vlkodlaky a další nadpřirozené bytosti, které se v něm objevily, pocházelo od Armády Spásy.

Thriller je také považován za první videoklip natočený filmovým způsobem, v němž se objevují i herecké pasáže, odpovídající spíš krátkému filmovému muzikálu, než videoklipu. Hereckou partnerkou byla Jacksonovi debutantka Angela Bassettová, která se v roce 1993 proslavila titulní rolí v životopisném snímku o další hudební megahvězdě Tině Turner, za jejíž ztvárnění byla nominována na Oscara. Zlověstně znějící komentář namluvila další hollywoodská legenda, herec Vincent Price, jehož proslavily hororové filmy produkované v 50. a 60. letech.

"Jeho videoklip Thrilleru v osmdesátkách naprosto změnil přístup k točení hudebních videí. Bruno Mars by vůbec neexistoval, protože je prokazatelnou kopírkou," říká Hana Langrová.

Jinak ale způsobil ikonický videoklip Thriller totiž Jacksonovi způsobil nemalé problémy. Král popu byl vychován jako svědek Jehovův a tato církev mu hrozila kvůli videu k této písni vyloučením. Jackson tak nakonec na začátek klipu nechal umístit prohlášení: "Kvůli svému silnému osobnímu přesvědčení bych chtěl zdůraznit, že toto video v žádném případě nepodporuje víru v okultní záležitosti."

"Nakonec se v roce 1987 s Jehovisty rozloučil. Později se zajímal o kabalu – židovské náboženství, prostřednictvím kterého se – ti, kteří jej praktikují – snaží přiblížit svou duši k Bohu. Od roku 2005 nosil na levém zápěstí červenou šňůrku, která od něj měla odhánět démony, síly zla a nemoci. Dokonce se spekulovalo tom, že konvertoval k islámu; to bylo ale nakonec dementováno – ačkoliv někteří jeho sourozenci – včetně sestry Janet – k islámu skutečně konvertovali," uvedl René Hnilička.

Také díky Thrilleru vznuklo kolem Jacksona ve Spojených státech naprosté mediální šílenství, které zaregistroval (a posměšně komentoval) jednak socialistický tisk, jednak - daleko vtipněji - například slavný americký sloupkař Art Buchwald, který v jednom ze svých sloupků parodoval vysílání místní televizní stanice v době připravovaného Jacksonova koncertu - stanice se v závěru omluví svým divákům, že projev amerického prezidenta k připravovanému rozpadu Spojených států nebude vysílat, protože chystá na tutéž dobu přímý přenos z Jacksonova příjezdu na stadion.

Miliardový Jackson

Michael Jackson za dobu své sólové kariéry vydělal přes 17,5 miliardy dolarů. Čtyři jeho alba se dostala do Top 5 nejprodávanějších na světě. Jackson své jméno spojil i s reklamou, konkrétně se značkou Pepsi, s níž rok po vzniku Thrilleru vytvořil spolu se svými bratry partnerství, za něž Pepsi platila pěti milionů dolarů. Stal se tak jednou z prvních popových hvězd, která byla současně čelní tváří kampaní komerční značky a zahájil tím trend, který významně zesílil v 90. letech. Jackson se objevil například v televizním spotu Pepsi "The New Generation", pro nějž přepracoval svou už zmíněnou skladbu Billie Jean.

Ani dnes nezůstává jméno Jackson nevýnosné, naopak vévodí žebříčkům nejvýdělečnějších zesnulých celebrit. Podle časopisu Forbes vydělalo toto jméno jen za minulý rok v přepočtu přes 1,6 miliardy korun. Na druhém místě se umístil Elvis Presley s výdělkem 883 milionů korun.