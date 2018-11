Zkusíte si žít na Marsu, poletíte s dronem. Firmy opět hledají, jak nalákat lidi

/ VIDEO / S končícím létem se opět vrací na přetřes otázka nedostatku zaměstnanců v některých oborech, zejména pak v oblasti IT a nových technologií. Vhodní kandidáti si mohou vybírat, firmy proto nabízejí nejrůznější lákadla, jimiž by je přitáhly. Včetně určitých bizarností.

Podle průzkumu Evropské komise nemá 169 milionů Evropanů ve věku od 16 do 74 let (tedy 44 procent) ani základní digitální gramotnost. Oblast IT se tak dlouhodobě potýká s nedostatkem nových specialistů. Bude-li tento trend pokračovat, hrozí, že v roce 2020 bude Evropské unii chybět půl milionu až milion profesionálů v oboru informačních technologií. Do roku 2025 bude Evropa potřebovat každý rok až 50 tisíc nových hi-tech lídrů. Podle jednoho výzkumu společnosti Dell navíc 85 procent pozic, které budou existovat v roce 2030, zatím ještě ani nevzniklo.

Z toho všeho plyne stále akutnější nedostatek způsobilých pracovních sil, a to zejména v oblasti nových technologií. Vzhledem k tomu, že technologické novinky zavádějí do praxe většinou jako první soukromé firmy, budou to ony, kdo pocítí případný nedostatek pracovníků jako první. Proto už teď zkoušejí, jak si potenciálně vhodné zaměstnance vytipovat, nalákat a udržet.

Buďte Marsonauty

České zastoupení mezinárodního mobilního operátora Vodafone například připravilo ve spolupráci s agenturou McCann Prague novou vlnu dlouhodobé kampaně #jetovtobě nazvanou Future Jobs. Ta má umožnit dospívajícím vyzkoušet si své potenciální budoucí zaměstnání. Vybraní zájemci projdou školeními, workshopy a budou mít možnost spolupracovat na reálných projektech s profesionály

"Nová vlna digitální kampaně #jetovtobě Vodafone se zaměřuje na budoucnost. Mladí lidé si tak budou moci vyzkoušet práci budoucnosti, jako je například pilot monitorovacího záchranářského dronu, kdy zkusí s pilotem Janem Mittnerem a vodní záchrannou službou urychlit pomocí dronu záchranu tonoucích," uvádí Alice Reindlová z agentury McCann.

Budoucí pro-gameři, tedy profesionální hráči počítačových her, zase podle ní budou moci absolvovat akademii, kterou chce ve spolupráci s Vodafonem založit profesionální tým hráčů eSuba a vycvičit zde nové hráče. Jiná skupina vybraných zájemců se má stát pod dohledem mladého českého vědce Jana Lukačeviče takzvanými Marsonauty, kteří lidmi, kteří budou simulovat podmínky jako na Marsu a pokusí se v tomto prostředí vypěstovat zeleninu.

(Lukačevič mimo jiné vyvíjí se svými kolegy z Akademie věd anténu, jež má letět s modulem na Mars v rámci mise ExoMars2020 - původně ExoMars2018. Projekt řídí Evropská vesmírná agentura a ruská agentura Roskosmos. Modul by měl podle současného plánu odstartovat v červenci 2020 a dorazit k Marsu v březnu roku 2021. Jeho úkolem bude hledat na rudé planetě známky života, pozn. red.)

Pro úplnost je třeba dodat, že mezi nabídkami kampaně Vodafonu jsou i některé práce, které se o moderní technologie až tak prvoplánově neopírají, byť i do jejich budoucnosti mohou informační technologie promluvit: například jde o možnost navrhnout a realizovat pod dohledem mladé návrhářky Ivy Odivi Burkertové kolekci v oboru smart fashion designer. Tato kolekce by se měla následně představit na přehlídce současné módy Mercedes Benz Prague Fashion Week.

Kampaň k projektu běží zejména na sociálních sítích od Facebooku přes Instagram až po YouTube a další kanály, a to ať už Vodafonu, nebo jejích jednotlivých ambasadorů.

Vodafone se mimo jiné stal partnerem letošního ročníku festivalu technologií budoucnosti Future Port Prague, který se letos uskuteční ve dnech 6. a 7. září v Praze.

Braňte Zeměkouli

Podobné návnady zkouší s cílem nalákání dalších zájemců i firmy v zahraničí. Například britský řetězec obchodních domů Sainsbury´s se pokusil oslovit nové digitální talenty náborovou kampaní založenou na retro počítačové hře Space Invaders, na niž valná většina dnešních IT odborníků dodnes vzpomíná jako na první, kterou hráli (jde o hru, v níž uživatelé brání Zemi před útokem mimozemšťanů).

"Některé školy komunikace a kreativního myšlení jsou přesvědčeny o tom, že podstatou každé kampaně je opakování. Čím víc zviditelníte svůj obraz na veřejnosti, tím více vás lidé poznávají, a tím více očekávají, že budou vnímáni podobně, pokud se rozhodnou s vámi spolupracovat. Kampaň Sainsbury´s Space Invaders představovala zajímavé cvičení v tvorbě ikon. Ikonka vesmírného útočníka představuje pro technologicky zdatné lidi neuvěřitelně silný obraz," popisoval tuto kampaň před časem James Summerscales, obchodní manažer britské agentury Jupiter, která ji realizovala.

O co v celé kampani šlo? Společnost Sainsbury´s rozšiřovala své digitální a technologické zázemí mimo centrální Londýn a potřebovala najmout dalších 150 programátorů a vývojářů pro nové centrum v Manchesteru. Jenže její značka byla známá jako maloobchod využávaný zejména rodinami, nikoli jako inovační technologický hráč. Takže pro odpovídající uchazeče nebyla atraktivní. Agentura proto musela najít nějaký způsob, jímž by tyto lidi upoutala - proto se je rozhodla oslovit pomocí "invadera", tedy vesmírného útočníka, o němž mohla předpokládat, že ho vhodní kandidiáti budou z let svého dospívání znát.

V ulicích Manchesteru se objevily všude symboly "vesmírných útočníků" ze hry (v podstatě jde o ikonku hlavy s velkou tlamou). Tady ikonky dominovaly reklamním plochám i dopravním prostředkům, ale objevily se i jako graffiti na zdech nebo na městské dlažbě. Jejich úkolem bylo propojit svět hry Space Invaders se značkou Sainsbury a udělat z ní firmu atraktivní pro IT specialisty.

"Náš vesmírný útočník udělal přesně to, co se od něj očekávalo. Překvapil lidi v místech, kde s ním nepočítali, a dal jim najevo, že Sainsbury´s je především digitální společnost," hodnotil později tuto kampaň její realizátor Jupiter.

"Nejen, že supermarket ukázal, že svým budoucím zaměstnancům rozumí, ale povedlo se mu také vybudovat moderní a digitálně přívětivý obraz značky, pro kterou stojí za to pracovat," ocenila tuto aktivitu také společnost Canon, prezentující podobné inovativní přístupy v rámci svého projektu Crystal Ball.

Zkoušejte nové cesty

Další možností je podle Canonu si odpovídající profesionály vychovávat a přizpůsobovat obrazu svému. To je cesta, kterou jde dlouhodobě Google. Ten například letos v létě spustil českou verzi svého mezinárodního portálu Startup with Google, což je rozcestník, kde by měli čeští podnikatelé najít návody od mezinárodních firem, tipy od českých startupů, nástroje Googlu určené podnikatelům a odkazy na komunity kolem Googlu.

"Dnešní investice do digitální budoucnosti se vyplatí každému podniku, ať už vyšle své zaměstnance na školení digitálních dovedností podle jejich výběru, nebo podpoří sdílení a učení napříč odděleními v rámci firemních pracovních skupin," říká Radovan Pecha, ředitel lidských zdrojů společnosti Canon CZ.

"Vedle zrychlení procesu náboru nových zaměstnanců je třeba změnit i způsob jejich hledání. Potenciální uchazeče oslovujeme novými cestami a komunikačními kanály, připravujeme náborová videa, kde prezentujeme samotný projekt, na kterém budou IT specialisté pracovat, nebo propojujeme uchazeče přímo s manažery projektu," tvrdí Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting, která hledá zaměstnance mimo jiné pro výrobce kancelářských a produkčních zařízení Konica Minolta. Ten právě potřebuje nové IT specialisty v Jihomoravském kraji, kteří se budou podílet na vývoji nového produktu Workplace Hub, což má být inovativní řešení podnikového IT, sjednocující všechny technologie organizace pomocí jediné centralizované platformy.

"Firmy by měly dát zaměstnancům prostor posouvat svou digitální gramotnost a dovednosti neustále kupředu. Zajistí si tím nejen návratnost digitálních investic, ale také snadnější zavádění nových pracovních postupů a technologií. Bez motivovaných a digitálně způsobilých zaměstnanců se totiž může stát technologický pokrok naopak překážkou dalšího rozvoje a paradoxně může v konečném důsledku nedostatek digitální gramotnosti dále prohloubit,“ uzavírá Pecha.