Nad americkými komediemi se smráká. Ničí je superhrdinové, youtubeři a Netflix

Na americké zábavné filmy chodí stále méně diváků, tradiční komedie začínají představovat pro Hollywood černou můru. Uvažovat se dá o různých příčinách, podle amerického deníku The Wall Street Journal je na vině velká obliba superhrdinů ruku v ruce s rostoucí popularitou hvězd Youtube a Netflixu.

Nejúspěšnější americká komedie loňského roku, jež byla současně prvním filmem, který napsali, produkovali, režírovali a v němž ztvárnili hlavní role tvůrci afroamerického původu, vynesla v USA a v Kanadě celkem 117 milionů dolarů. Aby komedie s vůbec největším obratem dosáhla tak nízkých tržeb, se stalo naposledy v roce 1995. Tehdy ovšem stály vstupenky v průměru o 52 procent míň než dnes, takže tehdejší film vykazoval bezmála dvojnásobek diváků.

Jak upozorňuje The Wall Street Journal, nejde o žádnou anomálii. V roce 2013 činil průměrný výnos z pěti nejúspěšnějších komedií, určených dospělým dovákům, zhruba 141 milionů dolarů, v roce 2015 to bylo 109 milionů dolarů a loni už jen 85 milionů.

Moc pozitivněji se nevyvíjejí ani čísla za letošní rok. Tržby nejúspěšnější letošní komedie "Noční hra" zatím dosáhly 69 milionů dolarů a komedie Life of the party podle scénáře herečky Melissy McCarthyové (která ztvárnila i hlavní roli) si připsala 52 milionů, což je zatím nejméně ze všech komedií, v nichž McCarthyová účinkovala. Komedie Jsem božská v hlavní roli s Amy Schumerovou vynesla dosud 49 milionů dolarů, což je polovička toho, co za stejnou dobu dokázal Schumerové komediální debut Vykolejená z roku 2015. Komedie Action Point, kterou si napsal na tělo producent a hlavní hvězda seriálu Jackass Johnny Knoxville, vynesla jen pět milionů dolarů - Film Jackass 3D přitom v roce 2010 vydělal 117 milionů dolarů.

(Jackass bylo původně označení pro kontroverzní videa, v nichž se jejich protagonista Knoxville nechával nejrůznějšími způsoby zraňovat: zkoušel, zda vydrží výstřel z plynové pistole, sám sebe zasahoval paralyzérem i slzným plynem, dával se srazit autem a podobně. Videa inspirovala vznik nového zábavného programu televize MTV, který běžel od roku 2000 do dubna 2002, poté ho však televize ukončila kvůli rostoucímu počtu zranění Knoxvilových fanoušků, kteří ho zkoušeli napodobit.)

Komedie tak představují další filmový žánr, který začal v Hollywoodu skomírat. Když počátkem roku 2010 zasáhl obdobný trend dramata pro dospělé, většina filmových odborníků se shodovala na tom, že to mají na svědomí vysoce kvalitní a skvěle obsazené dramatické seriály jako Perníkový táta a Dům z karet, s nimiž krátce předtím vyjely kabelové televize a nejrůznější streamingové platformy. Mnozí ale věřili, že komedie a horory jsou vůči této hrozbě imunní.

V případě hororu to zčásti potvrdil letošní dubnový hit Tiché místo, který si připsal 186 milionů dolarů a ukázal, že lidé se stále ještě raději bojí v setmělém kině spolu s dalšími lidmi, než doma u obrazovky. Zastánci komedií argumentovali, že u nich to funguje podobně a že Adam Sandler, Jim Carrey a Julia Robertsová byli tak úspěšní právě kvůli tomu, že lidé se raději smějí spolu s dalšími 200 diváky a ne doma na gauči.

"Teď je tu důkaz, že to není pravda. Díky stand-up komikům účinkujícím na Netflixu, šprýmařům předvádějícím kanadské žertíky na Youtube a animovaným zábavným GIFům sdíleným na sociálních sítích si lidé užijí na nejrůznějších digitálních zařízeních smíchu ažaž," uvedl The Wall Street Journal. A pokud už se chce někdo smát i v kině, dá podle tohoto deníku raději přednost snímkům se svými oblíbenými superhrdiny, jako jsou filmy Deadpool 2, Avengers: Infinity War nebo Thor: Ragnarok, které kombinuj akční dobrodružství s humornou nadsázkou.

"Největší filmy nyní vycucávají tolik žánrů včetně komedie, že poté, co uvidíte jeden, už nemusíte vidět nic jiného a vaše komediální libido je uspokojeno," sdělila The Wall Street Journal konzultantka a mnohaletá filmová marketingová manažerka Megan Colliganová.