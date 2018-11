Neblahý osud unikátních automobilů: vozy šrotovaly Citroën, GM i BMW

Experimentální Citroen M35 s Wankelovým motorem, nebo některé elektromobily. Občas se automobilkám něco tak úplně nepovede, a než aby v „oběhu“ byl produkt, jenž by mohl značce dříve či později dělat ostudu, volí se šrotování.

FOTOGALERIE

Pokud se od určitého modelu vyrobí jen pár kusů, bývá likvidace dokonce výhodnější, než dlouhodobá distribuce náhradních dílů pro nerozšířený typ, a nevyplatilo by se ani školení servisního personálu. Pak existuje ještě jeden důvod, proč nové vozy musí čas od času pod lis. Ani automobilkám se totiž nevyhýbají přírodní živly. A když dojde k zaplavení parkoviště, kde nové vozy čekají na své zákazníky, nedá se nic jiného dělat.

CITROËN M35

Nejspíš historicky jediný model auta s hydropneumatickým odpružením a Wankelovým motorem nečekala růžová budoucnost. Mezi roky 1969 a 1971 bylo vyrobeno jen 267 kusů Citroenu M35 a kromě těch, které sloužily k internímu testování automobilkou, se pár vozů dostalo k výjimečným zákazníkům. Důvod byl jediný – získat důležitou zpětnou vazbu z trhu. Ta má totiž pro každého výrobce, který chce vychovávat spokojené zákazníky, dodnes cenu zlata.

Jenže i když je rotační Wankel bezesporu revolučním typem agregátu, v šedesátých letech se Citroënu nepodařilo dát na trh řešení, které by se například ve spolehlivosti vyrovnalo klasickým spalovacím motorům A přestože motor s objemem 995 cm³ měl pro malé kupé dostatečný výkon 37 kW, nakonec se Citroën rozhodl, že nebude riskovat své dobré jméno a nechal auta zlikvidovat.

GENERAL MOTORS EV1

O trochu více kusů, než Citroenů s rotačním motorem, se vyrobilo elektromobilů EV1 od GM, na jejichž vývoji se podílely také japonské automobilky Toyota a Honda. Elektrovozů bylo vyprodukováno v letech 1996 – 2001 celkem 1100.

Do jejich produkce se automobilka pustila tak trochu nedobrovolně kvůli přísným protiemisním zákonům, které začaly platit v Kalifornii. Elektromobily s třífázovým synchronním 4pólovým motorem o výkonu 102 kW měly kombinaci olovo-gelových a Ni-MH baterií. Automobilka všem své vozy sešrotovala ihned, jakmile federální soud USA přísnou kalifornskou protiemisní legislativu zrušil. Likvidace byla možná díky tomu, že uživatelé měli svá vozidla jen v pronájmu. Jejich žádosti o možnosti odkoupit elektromobily nebylo vyhověno.

GM ale nebylo samo– ve stejnou dobu se elektromobilů zbavila i Honda. A existuje dvojí vysvětlení – podle toho přívětivého pro výrobce jen postrádaly ekonomický smysl a nechtěli mít v provozu něco, co by je časem svými špatnými parametry mohlo poškodit. V méně příznivém světle líčí automobilky americký dokumentární film „Kdo zabil elektromobil“, podle kterého zavedení hráči automobilového průmyslu neměli zájem na rozvoji elektromobilů ze strategických důvodů – například kvůli ohrožení „servisového byznysu“, který téměř bezúdržbové elektromobily mohou zlikvidovat. A o bateriích zmíněný dokument přinesl další informaci – elektrický zdroj totiž pro EV1 měla dodávat společnost Texaco, do které vstoupil šestý největší ropný koncern světa - Chevron a mělo dojít k pozastavení výroby elektrických článků. Kvůli patentové ochraně přitom nebylo možné produkci přenést jinam.

BMW ActiveE

Vozy BMW ActiveE byly vlastně elektrickou verzí minulé generace „jedničkové řady“. I v tomto případě bylo několik desítek elektromobilů v roce 2014 sešrotováno. Vozy byly totiž, podobně jako zmíněné Chevrolety EV1u amerických zákazníků jen v pronájmu. Automobilka díky nim měla dostat cennou zpětnou vazbu. I zde ale však, stejně jako v případě GM došlo k problémům – zákaznici si k elektromobilům vybudovali citovou vazbu a doufali, že jim automobily zůstanou i po skončení nájemní smlouvy. Otestovaný pohonný systém nicméně mohli později získat v produkčním BMW i3.

HONDA ODEPSALA 1000 AUT

I když v případě sešrotování elektromobilů šlo o záležitost, která mohla PR automobilky poškodit, někdy se likvidace může naopak stát tím nejlepším marketingem. Honda totiž dva měsíce měla zaplaveno 1055 nově vyrobených vozů v thajské Rojaně.

Viceprezident thajského zastoupení Hondy Pitak Pruittisarikorn k tomu v den, kdy došlo ke šrotování vozů, řekl: „Honda slibuje svým zákazníkům dodávat automobily nejvyšší kvality. Dnes ukážeme, že to myslíme vážně a všichni se mohou přesvědčit, že zlikvidujeme 1055 aut poškozených při povodni.“