Nový Concorde? Boom Supersonic oživila projekt nadzvukového dopravního letadla

/ VIDEO / Přestože to už nejméně patnáct let vypadá, že je s nadzvukovým dopravním létáním definitivně konec, najdou se lidé, kteří si to nemyslí. Americký start-up Boom Supersonic tak hodlá tento způsob cestování opět oživit. Nový prototyp komerčního nadzvukového letounu by rád uvedl k 50. výročí od chvíle, kdy se do vzduchu poprvé vznesl nešťastný Concorde.

Provoz francouzských Concordů, jež po dlouhá léta představovaly nejbezpečnější dopravní letadlo na světě a létaly bezmála čtvrt století bez jediné smrtící nehody, skončil definitivně na podzim roku 2003. Nejdřív se na něm podepsala globální krize letecké dopravy po 11. září 2001, a pak ho definitivně dorazila tragická nehoda Concordu při vzletu z pařížského letiště dne 25. července 2000, kdy vybuchlé kolo zapálilo nádrž letadla. Následoval pád, při němž zahynulo 113 lidí, z toho 109 v letadle a další čtyři za zemi.

Záběry z kamer aut projíždějících kolem letiště Charlese de Gaulla zachytily Concorde s hořícím křídlem a podlomily důvěru bohaté klientely v tyto stroje. Za této situace se stal další provoz nadzvukového dopravního letadla neúnosně drahý a aerolinky ho ukončily.

Dlouho se zdálo, že konec Concordu znamená i definitivní tečku pro nadzvukové dopravní létání jako takové. Teď se však k němu opět obrací pozornost podnikatelů.

Britské muzeum letectví a motorů Brooklands, nacházející se jihozápadně od Londýna, získalo tento týden zcela zrenovovaný tryskáč Concorde, který mu předala společnost Boom Supersonic. Akce se uskutečnila souběžně s leteckou show v nedalekém Farnborough, kde se tryskáč představil i ve vzduchu.

Start-up Boom Supersonic před časem spoluzaložil Blake Scholl, bývalý zaměstnanec mezinárodního internetového obchodu Amazon, jenž má zájem výrobu nadzvukových dopravních letadel opět obnovit. V jeho aktivitě ho podporuje i miliardář Richard Branson a japonské aerolinky Japan Airlines. Po daném segmentu však házejí okem i další mezinárodní hráči.

Jak upozornila francouzská stanice France 24, Boom Supersonic chce už v příštím roce vytvořit vlastní prototyp nadzvukového dopravního letadla, nazvaného Baby Boom. Dvojsmyslný název jednak odkazuje k tomu, že prototop je "dítětem firmy Boom", jednak optimisticky naznačuje, že tato letadla budou mít prudký vzestup, že prodělají doslova "boom". Tento optimismus firma neztrácí ani přesto, že se mnozí odborníci dívají na její plány skepticky.

"Příběh Concordu je příběhem podniknuté cesty, která začala, ale nedošla svého konce - a my ji teď chceme dokončit," sdělil stanici France 24 Scholl. "Svět je dnes propojenější víc, než kdykoli předtím, a potřeba dokonalejšího lidského spojení nikdy nebyla větší," dodal.

Podle jeho slov se Boom Supersonic inspiruje tím, čeho se podařilo Concordu dosáhnout už před půl stoletím. Televize mluvila se Schollem před sídlem bývalé pobočky britských aerolinek, letecké společnosti British Airways Concorde, která zahájila první lety v roce 1969. Podnikatel se tak v hovoru obracel i k přihlížejícímu publiku, mezi nímž nechyběli bývalí zaměstnanci Concordu.

"Pokud nemůžeme pokračovat tam, kde jsme skončili, a stavět na tom, čeho jsme dosáhli, je to pro nás ostuda. Naší vizí je vytvořit rychlejší letoun, jenž bude dostupný stále víc a víc lidem, každému, kdo létá," prohlašoval Scholl.

Boom Supersonic si odbyl svůj veřejný debut na letecké show ve Farnborough a nyní doufá, že se mu podaří do poloviny roku 2020, případně později uvést na trh novou generaci nadzvukových tryskáčů, které by snížily současné průměrné doletové časy o polovinu. Navrhované letadlo má mít maximální dolet 8334 kilometrů a být schopné létat rychlostí 2,2 Machu, tedy 2335 kilometrů v hodině. Poprvé vzlétnout by mělo už v příštím roce u příležitosti 50. výročí zahájení provozu Concordu.

Pokud firmě její plány vyjdou, půjde o první dopravní nadzvukové letadlo na obloze od 24. října 2003, kdy Concorde vzlétl naposledy.

Někteří analytici se však k těmto záměrům staví i nadále skepticky. "Nadzvuková rychlost není to, co v současnosti cestující a letečtí dopravci chtějí. Mnohem spíš si žádají levné letecké služby," sdělil televizi France 24 Saj Ahmed, analytik výzkumné společnosti Strategic Aero. Podle něj jsou dopravní nadzvukové tryskáče "velmi neatraktivní" kvůli vysokým nákladům na vývoj, obavám z hlukovému znečištění, vysokým cenám letenek i kvůli omezené kapacitě.

Nezávislý poradce v oblasti letecké dopravy John Strickland zase upozorňuje na to, že nadzvuková doprava je z hlediska obchodu hodně zranitelná a riziková.

"Cestování v byznys třídě samozřejmě představuje pro letecké společnosti ten nejlukrativnější příjem z jejich podnikání, ale dojde-li k hospodářskému útlumu nebo se stane cokoli jiného, co zájem zákazníků o byznys třídu omezí, pak už s tímto letadlem vůbec nic neuděláte," uvedl pro agenturu AFP Strickland. "Myslím, že ještě nějaký čas potrvá, než zjistíme, zda se může podařit vytvořit v tomto segmentu velký životaschopný trh… jak se to Concordu nikdy nepodařilo," dodal.

Tyto obavy však nebrání dalším významným hráčům, aby se o danou oblast zajímaly. Americký letecký gigant Boeing minulý měsíc představil svůj projekt "hypernadzvukových letadel" jež by měly podle jeho předpokladů létat rychlostí Mach 5, jinými slovy pětkrát rychleji než zvuk a přijít na trh do dvaceti až třiceti let. A americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku uzavřel v dubnu dohodu s další obří americkou leteckou společností Lockheed Martin o vývoji nadzvukového "X-letadla".