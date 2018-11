Obézní Američané. Problém pro ekonomiku USA

Jak zastavit epidemii obezity ve Spojených státech? Půjde to těžko, mnoho lidí už je v takovém stupni obezity, že prakticky nemohou chodit a jsou vnímáni jako tělesně postižení. Svět čeká boj s obezitou, která stojí světovou ekonomiku téměř tolik, jako války a boj s terorismem.

Colorado je sice známé svými úžasnými horskými túrami a zimním lyžováním v oblasti Colorado Springs, ale jen pár desítek kilometrů na jih se nachází Pueblo, bývalé ocelářské město, ve kterém žije sto tisíc obyvatel.

A honosí se nelichotivou statistikou. Třicet procent lidí tu trpí obezitou. Vyplývá to z údajů místního zdravotnického úřadu. Je to o 9 procent více, než činí celoamerický průměr, který je 21,3 procenta. Znamená to, že každý pátý Američan je obézní a to přináší další finanční zátěž pro zdravotní systém a potažmo pro celou ekonomiku.

Podíl obézních lidí v USA podle jednotlivých států (údaje za rok 2014)Autor: cdc.gov

Dva biliony dolarů, jako války nebo kouření

Obezita stojí světovou ekonomiku ročně dva biliony dolarů, je to jen o něco méně než kouření nebo války a terorismus. Vypočítala to poradenská společnost McKinsey v roce 2014. Více než 2,1 miliardy lidí má nadváhu nebo je obézní, což je třetina globální populace. V roce 2030 už to bude polovina obyvatel Země. „Obezita je komplexní problém a nemá jednoduché řešení," stojí ve zprávě McKinsey.

Obezita na třetím místě v dopadech na světovou ekonomiku (v USD v cenách roku 2014)Autor: mckinsey.com

Bez kyslíku přijde kolaps

Parkoviště před obchody v Pueblu jsou protkány auty, jež mají modré označení pro invalidy. Na to mají nárok i obézní lidé.

Před supermarketem Wal-Mart tito Američané musí využívat elektrické vozíky, které je mezi regály provezou, bez nich ujdou sotva pár kroků. A mnoho z nich musí mít speciální hadičky do nosu s přívodem kyslíku, jinak by zkolabovali.

Pueblo ale není rozhodně ve Spojených státech výjimkou. Je příkladem stále častějšího trendu obezity americké populace, jež se stává novou formou tělesného postižení, napsal server quartz.com.

Mikrokosmos brambůrků a koly

„Je to mikrokosmos toho, co se děje všude jinde. A bohužel to není něco, co se bude zlepšovat," komentoval tloustnutí Američanů – nejen v městečku Pueblo – kardiolog Michael Fenster z univerzity v Montaně.

Obezita podle něj vzniká podobně jako zánět v těle. „Ve slabších sociálně-ekonomických oblastech můžete sledovat, že lidé jedí levné jídlo – slazené nápoje, velká balení smažených brambůrků, energetické nápoje. Vzniká přímá souvislost s tímto typem stravování a obezitou. Pak se rozvíjí zánětlivé stavy, neurodegenerativní onemocnění. Mrtvice, infarkty, cukrovka a samozřejmě obezita," shrnul Fenster.

Podíl obézních lidí v USA mezi dospělými Afroameričany podle jednotlivých států (údaje za roky 2012 až 2014)Autor: cdc.gov

Přejídání – norma

Přejídání se stává v mnoha domácnostech normou. „Je to sociální norma, přejídat se," potvrdil Rob Archuleta, který vyrostl v Pueblu, a má ve městě na starosti sportovní program Addict2Athlete pro lidi, kteří prodělali předchozí závislost, zejména drogovou.

„Závislost definujeme jako toxické nutkavé chování. A přejídání může být toxické, stejně jako alkohol nebo drogy," připomíná opomíjenou skutečnost, že abnormální příjem nezdravého jídla je pro organismus stejně devastující jako přemíra alkoholu.

Vyhlášený hamburger

Pueblo se přitom pyšní místní specialitou, hamburgerem Slopper, který má 1100 kalorií (průměrný příjem kalorií – udává se v kilokaloriích – je pro dospělého muže asi 2500 kcal, pozn. red). Po dvou porcích tak máte teoreticky splněn kalorický limit pro celý den. K hamburgeru si většina lidí dá ještě porci smažených hranolků a velký kelímek limonády.

Krach ekonomiky

K nezdravému způsobu života ve městě přispělo hromadné propuštění v ocelárnách po roce 1982. Na tom se shodují zdravotní i sociální pracovníci. „Pokud si nemůže dovolit mít vlastní dům, těžko se budete starat o své zdraví," vysvětlila místní zdravotní sestra Austin Clarková. „Lidé to prostě vzdali."

Diagnóza obezita

V lékařské komunitě se stále vede vášnivě debata o tom, zda je velká nadváha nemocí, nebo jen volbou člověka. Internista a endokrinolog Glenn Rich z Connecticut je přesvědčen, že obezita má být posuzována jako nemoc.

„V roce 2013 se obezita konečně začala diagnostikovat jako nemoc spíše než jako životní volba. Důvod je ten, že k obezitě vede celá řada biologických faktorů," vysvětlil změnu vnímání Rich.

Boj musí začít včas

Organismus obézního pacienta, který má Index tělesné hmotnosti (BMI) mezi 30 až 35, se snaží svou váhu udržet a metabolismus se zpomaluje. Proto je důležité s nadváhou bojovat od začátku, vysvětlil Rich.

Totéž říká i Fenster s tím, že lékaři by měli lidem pomoci už v zárodku tloustnutí a motivovat pacienty změnit životní styl.

Přitom často lékaři dávají obézním lidem jen léky na odstranění symptomů, například na infarkt. „Západní medicína není nastavena na prevenci. Lidé k nám přicházejí po infarktu, ale my s nimi nemluvíme o tom, jak mu předejít," zamýšlí se nad současným stavem kardiolog.

Těžký problém

V Pueblu se radnice snaží snížit hrozivé skóre obézních lidí tím, že buduje cyklostezky, chodníky pro chůzi. Zvyšuje dostupnost zdravého jídla v obchodech za přijatelné ceny.

„Na boj s obezitou se zaměřujeme už deset let," přiznala Shylo Dennisonová, která má na starosti plánování zdravotních programů ve městě. Výsledek se zatím nedostavil. Ve městě se podařilo snížit počet otěhotnění u mladistvých, s obezitou to bude těžší.