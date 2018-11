Restart Microsoftu: Nové Windows a hlavně HoloLens

Dinosaurus světa technologií a největší výrobce počítačů na světě ukázal, že ještě nepatří do starého železa. Poslední technologické novinky a produkty, které Microsoft v Redmondu ukázal, vzbuzují nadšení. K přechodu do třetího tisíciletí má firmě pomoci nová verze Windows 10 a technologický skok kupředu představuje holografická helma HoloLens.

Bill Gates hledá lék na chudobu, Steve Ballmer se snaží namotivovat svůj basketbalový tým a nový šéf Microsoftu Satya Nadella dělá v softwarovém kolosu revoluci. A to takovou, že její první plody oslovily i fanatické nadšence úhlavního konkurenta s nakousnutým jablkem v logu. Microsoft totiž přivedl na svět reálnou vizi hologramů. Satya Nadella je úplně z jiného těsta, než byli oba jeho předchůdci. Od svého nástupu se snaží zatuhlý Microsoft rozhýbat.

Pravda, plno procesů začalo ještě před jeho nástupem, ale dá se říci, že právě Nadella nastavil definitivní natočení kormidla směrem ke cloudu a mobilním zařízením. A to samozřejmě nejen telefonům.

Jeden systém vládne všem

Stejně jako se celá IT scéna chystá na nástup internetu věcí, i Microsoft připravuje univerzální operační systém pro všechny platformy, které dosud v jeho centrále v americkém Redmondu vznikly. „Ještě za dob Steva Ballmera měl Microsoft několik týmů, které pracovaly odděleně každý na své verzi Windows. Teď máme jeden tým a jednu společnou architekturu," vysvětloval loni v létě Nadella investorům jednoduchou změnu pod praporem s nápisem „jeden systém vládne všem". Novinka, kterou Microsoft představil nyní v lednu, by měla zjednodušit život celému ekosystému Windows a radost mohou mít především vývojáři. Pokrok symbolicky zobrazuje i to, že nová verze operačního systému nebude nést označení 9, jak by mělo mít v případě zachování chronologie, ale ze současných osmiček skáče rovnou na desítku.

Nečekaně zadarmo

Možnosti nového systému jsou nečekaně svěží. Hry z konzole Xbox půjdou hrát automaticky i na PC, aplikace by měly fungovat na všech zařízeních, virtuální asistentka Cortana se z mobilů rozšíří i do počítačů a objevit by se měl i nový webový prohlížeč Spartan. Jinými slovy, postavy z kultovní akční hry Hallo se z obrazovky přesouvají do útrob nového systému. A navíc, což je možná největší revoluce, během prvního roku budou nová Windows zadarmo jako update především starší verze Windows 7. Podobně jako Apple si tím tak zaručí jednoduché srovnání úrovně hardware i softwarové výbavy počítačů. A zároveň bude moci rychleji ukončit podporu starších systémů.

Holografická revoluce

Dosud však šlo jen o vylepšení klasického fungování. Na závěr lednové prezentace nového systému ale Microsoft představil novinku s velkým N. Nebo tedy spíš s velkým H. Pokud bude fungovat tak, jak ukazují první videa a testy, mohlo by jít po čase opět o revoluci v každodenním životě. Zatímco Google svůj projekt chytrých brýlí víceméně potichu ukončil, Microsoft svým holografickým brýlím teprve dává smysl. A to i proto, že je vyvinul ve spolupráci s NASA. Nicméně na trhu budou už letos. Každopádně s nástupem HoloLens už z našich životů mohou zmizet všechny jistoty a hranice. Pracovní plocha i tlačítko Start budou nahrazeny reálným světem, zdmi nebo pracovním stolem! Otázka je, nakolik to zvýší efektivitu práce. Každopádně jde ale o další krok k životu v realitě sci-fi filmů. Microsoft tak předběhl všechny, kteří se na oblast virtuální reality chystají, a to včetně Facebooku, který si loni pořídil za dvě miliardy dolarů startup Oculus Rift.

Nejdřív a hlavně cloud

Změna byla nutná a přerod v Microsoft třetího tisíciletí byl, jak už to v případě velkých korporacích bývá, pomalý a bolestný. Poslední dekádu se ale firmě nedařilo a v podstatě zaspala většinu nových trendů, které se objevily jak na webu, tak v oblasti operačních systémů pro mobilní zařízení. Mobilní vlak ale na poslední chvíli společnost stihla zachytit a pořídila si loni do své stáje mobilní divizi finské Nokie. „Nadella razí heslo cloud first, mobile first. To je správný směr, ale myslím, že to ještě není vize. Ta musí všechno tohle zastřešovat," komentoval situaci ve firmě bývalý viceprezident Microsoftu pro Evropu Jan Muhlfeit v rozhovoru pro server Lupa.cz.

Nadella ale ví, co říká. Příjmy počítačové divize klesly podle finančních výsledků za poslední čtvrtletí o 13 procent. Mohou za to i firmy, které se v hojném množství až teď začínají přesouvat ze starých (a již nepodporovaných), ale osvědčených Windows XP na vyšší verze systémů. To s sebou ale nese i náklady na nový hardware, a tak se ve firmách často neinstalují aktuální Windows 8, ale spíše verze o jedno číslo nižší. I proto chce Nadella poskytnout nová Windows 10 majitelům starších verzí zdarma.

Nakonec to přišlo

Karta už se ale obrací. Tablet Surface, který se užuž začínal řadit po bok neúspěšných projektů typu Zune, se na konci loňského roku „probral". Poslední verze tabletu Pro 3 totiž výrazně nastartovala prodeje a za poslední čtvrtletí se jich v obchodech prodalo za 1,1 miliardy dolarů, což bylo o čtvrtinu více než o předloňských Vánocích. A nedařilo se jen tabletům.

Rekordní prodeje na konci roku ohlásila i mobilní divize, která pokračuje v linii potvrzené lety vývoje ve finské Nokii. Značka Lumia tak poprvé prorazila hranici 10 milionů prodaných kusů za tři měsíce. O rok dříve firma prodala jen 8,2 milionu telefonů od Microsoftu. Co ale musí Nadellu těšit, jsou výsledky cloudových služeb, na které sází nejvíc. Devítiprocentní nárůst tržeb ze serverů a 116 procent navíc v případě komerčního cloudu je nad očekávání. Největší podíl na tom má především kancelářský balík Office 365, aplikační platforma Azure nebo zákaznické řešení Dynamics CRM.

Bude Microsoft ještě někdy sexy?

Firma letos oslaví čtyřicet let od svého založení. To znamená, že z pohledu IT světa, už je v podstatě fosílií. Ale stejně jako IBM, Hewlett Packard nebo Dell to zkouší znovu a ukazuje, že to staří pardálové ještě umí. I když kvůli tomu musí třeba propustit osmnáct tisíc lidi, jako to Microsoft udělal loni. Konkurenci má v malých rychlých člunech, které tanker korporace s více než sto tisíci zaměstnanci po celém světě mohou předjet, jako se to stalo třeba v případě Googlu. Otázka je, kdo to vydrží déle. Google si teď prochází tím, co už má Microsoft za sebou více než deset let − boje s Evropskou komisí.

A jsou to právě ty nové, dravé firmy, které se v Evropě dostávají do pozice monopolistů, a musí se postupně měnit podle požadavků bruselských úředníků a právníků. Když Marissa Mayer před dvěma lety nastupovala do potápějícího se portálu jménem Yahoo, říkala, že z firmy chce udělat zase startup. Zase prostředí, kde lidé chtějí pracovat a kde je cool pracovat. Vytvořit startupového ducha ji stálo necelé dvě miliardy dolarů, které utratila za různě rozjeté startupové týmy, ale proměnila Yahoo v trendy mobilní internetovou firmu. Teď se čeká, jak se to povede muži jménem Satya Nadella.