Čech z bizarní automobilky: Některé naše klienty v Číně zavřeli nebo zastřelili

Také proto se jimi chlubí nejrůznější celebrity. Manželský pár rapera Kanye Westa a Kim Kardashian má rovnou dvě. "Většina lidí si Dartz kupuje hlavně proto, aby v něm byla vidět," říká Karel Kokeš, Čech, který je po Leonardu Yankelovichovi druhou nejdůležitější figurou v automobilce.

Dartz původně stavěl své vozy na šasi velkého amerického SUV, nyní je vyrábí přestavbou z Mercedesu-AMG GLS 63. Budoucí majitel si může zvolit nejen opulentní výbavu, jako třeba volant vyrobený z rejnočí kůže, zlata a diamantů, ale i balistickou ochranu proti útoku střelnými zbraněmi nebo granáty, což je podle Kokeše pro klienty neméně důležité. Dartz ale proslul i excentrickým marketingem, když například světu oznámil, že bude sedadla svých vozů potahovat kůží z předkožky velrybího penisu, za což se musel záhy omlouvat. I o tom mluví Karel Kokeš v rozhovoru pro Deník.

První otázka je asi nasnadě. Jak se Čech dostane do lotyšské firmy na výrobu jedněch z nejbizarnějších aut na světě?

Když neví, co dělat po gymnáziu a na vysokou školu se mu ještě nechce. Vlastně to začalo rok před maturitou, kdy jsem o Dartzu četl článek a ta auta mě zaujala. Našel jsem si Skype na pana Yankeloviche a jednoduše jsem mu napsal. Po maturitě jsem přemýšlel o podnikání, ale byl jsem stále v kontaktu i s panem Yankelovichem a tak jsem mu navrhl, že bych do Rigy přijel. Souhlasil a pár měsíců jsem dělal všechno, co šlo a zadarmo. Nakonec jsem psal tiskové zprávy, protože moje angličtina je lepší než jeho. A začal také komunikovat s klienty. Takže jsme si nakonec plácli. Kafe mu vařím občas dodnes.

Jak se vaše pozice jmenuje? Zdá se mi, že děláte téměř všechno.

Jde o business development. Musím všechno sledovat, starat se hlavně o odběratele, kteří jsou distributory v regionech a objednávají si víc aut.

Přece jen jste spíš manufaktura, kolik vás v Dartzu pracuje?

Ano, máme ruční výrobu. Není nás ani deset stálých lidí. Ale každé odvětví má svého vlastního člověka, který si pak najímá další lidi podle potřeby. Máme jednoho specialistu na luxusní kůže, jednoho na drahé kovy a jejich zpracování, jednoho šperkaře a tak dále.



Jak vypadá typický člověk, který si Dartz koupí?

Žádný typický zákazník neexistuje. Nemáme ani katalog, který bychom vám poslali. Funguje to tak, že většina lidí nás kontaktuje telefonicky nebo po e-mailu. Pak pár týdnů řešíme detaily, než se auto zadá do výroby. Také můžete přiletět a prohlédnout si velký vzorkovník, kde jsou ukázky kůží, zlata a třeba i nějaký ten diamant. Jinak Číňané, kteří u nás měli větší zakázku, pana Yankeloviche kontaktovali přes komunikátor MSN, což je z dnešního pohledu zvláštní. Nový čínský partner zase přes ambasádu. Nakonec jsme do Číny poslali 50 aut. Mělo to být sto, ale měnila se tam vládní garnitura a některé naše klienty zavřeli nebo v horším případě zastřelili kvůli korupci.

Jak se za takové auto platí?

Nemáme žádné finanční služby. Zaplatí se polovina předem a polovina při předání. Zákazník je většinou buď distributor, podnikatel nebo celebrita. Ty si ho kupují i kvůli svému PR, aby světu ukázali, že na to mají. Třeba známý raper Kanye West a jeho manželka Kim Kardashian. Mají od nás rovnou dvě auta. Myslím si, že ani 90 procentům zákazníků nejde o život, ale jen chtějí ukázat, že jsou důležití.

Ochrana proti útoku je kromě extrémního luxusu dalším vaším prodejním artiklem, co vaše auta umí?

Záleží na osobních preferencích. Umíme auto vybavit až balistickou ochranou B7+. To znamená ochrana před útokem granáty, minometem a samopalem AK-47. Samozřejmě se ale počítá s tím, že nestojíte jako statický terč, ale jste v tu chvíli v pohybu a ujíždíte z místa nebezpečí. Na palubě ale můžete mít vyspělé technologie, které jsou v závěru ještě lepší než pouhá balistická ochrana. Máme například kamery, které detekují drony. Vy, ale spíš vaše ochranka – majitelé mají většinou řidiče, šéfa ochranky a ochranku, pak přes kontrolní panel můžete přerušit komunikaci mezi pilotem a dronem a převzít nad ním kontrolu. Máme také elektrizované kliky, které dají pachateli šok a informují o tom ochranku. Stejně tak třeba uzavíratelný vzduchový okruh s ochranou proti chemickému útoku, nebo monitoring vozidla. Ten je obzvlášť zajímavý. Předtím než vyrazíte na cestu, může váš šéf ochranky spustit monitorovací protokol, který odhalí všechny přítomné bomby nebo magnetické miny, které by někdo umístil na karoserii. Tam, kde je to povoleno místní vládou, můžeme auta vybavit také rušičkami signálů.