Selfies na kávové pěně získávají v Praze na popularitě, zaujala i Jackieho Chana

Kavárna Selfie Coffee v pražské Vodičkově ulici měla včera neobvyklou návštěvu. Zastavil se v ní slavný herec, režisér a mistr bojových umění Jackie Chan, který v Praze právě natáčí. "Náhodou šel kolem i se svou paní, ten nápad ho upoutal. Bral si na nás kontakt, prý by rád rozjel taky něco takového," pochlubil se spolumajitel kavárny Marek Adam.

Zhruba před dvěma a půl lety navštívil Marek Adam s přítelkyní Michalou Karpjakovou o dovolené Singapur a ve starobylé čtvrti Haji Lane narazili i na kavárnu Selfie Coffee. Ta vznikla už v roce 2015 a mezinárodně se proslavila jako první restaurační podnik, v němž si můžete objednat kávu s vlastním selfie portrétem na pěně. Oba partneři okamžitě věděli, že by chtěli něco takového i v Praze.

FOTOGALERIE

"Začali jsme jednat s výrobci tiskáren, které to umožňují. Jeden sídlí v New Yorku - oslovili jsme ho, ale odepsal nám, že Praha a potažmo Evropa je pro ně absolutně nezajímavý trh, protože je příliš malá. Tak jsme se zkontaktovali s výrobcem přímo v Singapuru, zhruba rok jsme jednali o smlouvě, a nakonec jsme od něj stroj získali i s exkluzivitou pro Českou republiku na období dvou let," prozradil Dotyku Adam.

Základ pro selfie na kávě tvoří hustá pěna, kterou musí barista krouživým pohybem vyhladit do lesku a současně nechat zmizet všechny bublinky. Zákazník si pak může vybrat, jestli se nechá vyfotit přímo v kavárně speciálním fotoaparátem, jenž je navržen speciálně pro tuto potřebu, nebo zda použije nějaký svůj starší, už pořízený snímek, který zašle do kavárny na mail. "Lepší je nechat se vyfotit u nás, protože tu máme pro ty účely ideální světlo a tiskárna na pěně lépe zobrazí všechny detaily," konstatuje Adam.

Následuje obvyklá příprava kávy s důrazem na kvalitní pěnu, do níž stroj dodaný ze Singapuru otiskne portrét potravinářskými barvami. Singapurská kavárna nabízí fotky dokonce barevné, její pražská nápodoba dává přednost snímkům černobílým v kávovém odstínu, protože podle Adama lépe zvýrazňují charakter tohoto nápoje. "Barevné fotky vypadají příliš uměle, a když si kávu zamícháte, vyjde z nich rozplizlá duha," konstatuje Adam.

V Praze oba partneři začali loni v září kávovým stánkem na Hlavním nádraží, kde si během tří týdnů ověřili, že tahle novinka lidi zajímá. Od října pak už aktivně hledali prostor pro vlastní kavárnu v centru. Ve Vodičkově se uchytili zhruba před dvěma měsíci. "Denně k nám zajde zhruba kolem stovky lidí, k večeru máme plno a počet návštěvníků se v průběhu doby zvyšuje," říká Adam.

Kavárna si podle jeho slov na svůj provoz od začátku vydělá, Adam sám si však vedle ní ponechává i původní profesi, kterou je pojišťovnictví. Vlastní podnik obou partnerů tak spravuje zejména jeho přítelkyně, která je absolventkou hotelové školy. I Adam ale absolvoval kvůli kavárně baristický kurs a pořádnou "nalejvárnu" dostal podle svých slov i od přítelkyně. "Všechno jsem se učil od začátku."

Selfie Coffee je také docela poptávanou atrakcí na nejrůznějších eventech, golfových turnajích, firemních večírcích, ale i na soukromých oslavách nebo svatbách, takže polovinu byznysu mladých podnikatelů dnes představuje objíždění těchto akcí.

Pár se dále přihlásil se svým nápadem do soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy mobilního operátora T-Mobile a získal druhé místo. To pomohlo získat kavárně další akce, například se o uplynulém víkendu prezentovala na přehlídce inovací Prague Maker Faire na pražském Výstavišti, kde byl T-Mobile partnerem. Akci navštívilo poměrně dost odborníků z marketingové branže, kteří kávě s vlastním portrétem neodolali a její snímky pak dál šířili v sociálních sítích.

Jak říká Adam, právě tato forma doporučení funguje nejlépe. "Lidé si o nás řeknou, sdílejí fotky s kávou se svým portrétem, a to přivádí další zákazníky."

Vedle Jackieho Chana si cestu do kavárny našlo i dost místních populárních osobností, například zpěvák Marek Ztracený, zpěvačka Kamila Nývltová, modelka Hana Mašlíková a další.

Protože jedna kavárna přestává páru stačit, začíná jednat o možném otevření dvou dalších míst ve velkých krajských městech, která by fungovala pravděpodobně na principu franšízy. "Během roku bychom chtěli mít celkem tři pobočky," uzavírá Adam.