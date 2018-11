Autoprůmysl Šok, o kterém všichni věděli předem Jaroslav Petr 5. říjen 2015 četba na 6 minut

Kauza Volkswagen s falšováním naměřených a reálných emisí "nespadla z nebe" a netýká se zřejmě jen jedné jediné automobilky. Všichni z automobilové branže i z úřadů dozírajících na čistotu ovzduší věděli, že v testech emisí něco smrdí. "Doufejme, že automobilky upřou síly k vylepšování motorů a nikoli ke zdokonalení "šidícího" softwaru, "věří ve svém komentáři profesor Jaroslav Petr.

V roce 2011 zveřejnil tým Martina Weisse z Institute for Energy and Transport v italské Ispře výsledky měření emisí osobních automobilů v reálných jízdních podmínkách na silnicích. Jak vyplynulo z jejich studie ve vědeckém časopise Environmental Science & Technology, auta vysoce překračovala emisní limity. V oxidech dusíku až čtyřikrát a v oxidu uhličitém až o třetinu.

V provozu je všechno jinak

Všechny automobily hravě prošly tradičním měřením emisí ve stanici technické kontroly. V provozu však nepřípustně „čoudily". Weiss a spol. si před čtyřmi roky posteskli, že při měření za běžného provozu nesplní limit emisí dokonce ani nejmodernější vozy stavěné pro parametry tehdy nejpřísnější normy Euro 5. Vědci z Ispry volali už tehdy po „doplňkovém testu", který by ukázal, jak na tom motory s emisemi skutečně jsou.

Své naděje upírali k přísnější normě Euro 6, která vstoupila v platnost v roce 2014. Jenže už v roce 2012 zveřejnil Weissův tým v časopise Atmospheric Environment testy nových motorů stavěných pro splnění normy Euro 6. Dospěl k závěru, že i když jsou tyto diesely k životnímu prostředí šetrnější než starší typy a na STK spolehlivě splní připravovanou normu, v běžném provozu ji překračují až čtyřikrát. Už dlouho tedy nebylo žádné tajemství, že dieselové osobní automobily nejrůznějších výrobců si vedou při kontrolních měření emisí velmi zdatně, ale v praxi těchto parametrů zdaleka nedosahují.

Šokující přiznání

V roce 2014 se rozhodl podívat emisím dieselových motorů osobních automobilů na zoubek International Council on Clean Transportation sídlící ve Washingtonu. Najal si k tomu vědce z West Virginia University a ti prověřili tři vozy za reálných provozních podmínek. Výsledky jen potvrdily to, co zjistil Martin Weiss. Volkswagen Jetta překračoval přísné americké limity 15krát až 35krát, Volkswagen Passat „jen" 5krát až 20krát. Třetí diesel BMW X5 se držel pod limitem s výjimkou jízdy do kopce po polních cestách.

Tohle zjištění ponouklo americkou Environmental Protection Agency k vyšetřování. Klíčová otázka zněla: „Jak mohly Jetta a Passat dosáhnout povolení pro provoz na amerických silnicích, když ve skutečnosti tamější přísnou normu vysoce překračují?" Z Wolfsburgu přišla šokující odpověď. Vozy jsou vybavené softwarem, který pozná, kdy je motor podroben běžným testům na emise. Motor se pak sám přepíná do režimu, který je ekologicky maximálně šetrný. Drasticky se tak sníží především množství vznikajících oxidů dusíku. V běžném provozu ale běží motory tak, že životní prostředí nešetří.

Oxidy dusíku jsou nebezpečné proto, že přispívají ke vzniku přízemního ozónu a o tom je známo, že škodí lidem, zvířatům i rostlinám. Asi pětina obyvatel evropských měst žije v oblastech, kde koncentrace oxidů dusíku překračují hygienické normy.

Je VW sám?

„Nechce se mi věřit, že by Volkswagen byl jediný, kdo se uchýlil k tomuto triku," říká Jos Dings z nevládní organizace Transport & Environment, která nedávno vydala bezmála šedesátistránkovou studii o emisích dieselových motorů osobních vozů různých výrobců. Z ní vychází Volkswagen jen jako jedna z mnoha automobilek, jejichž diesely překračují limity emisí.

Dokonce není zdaleka nejhorší. Bez poskvrny nevyšel z hodnocení Transport & Environment dokonce ani BMW, jehož X5 obstálo ve srovnání s Jettou a Passatem při amerických testech. Studie však nehodnotí, jakým způsobem se daří automobilkám projít přes emisní testy, když v provozu limity vysoce překračují. Nějak toho ale tito výrobci aut dosáhnout museli. Je možné, že až ekologičtí všetečkové zašťourají hlouběji, dočkáme se dalších přiznání. Spektrum triků může být překvapivě široké.

Jako cyklisté

Situace připomíná dopingový skandál cyklistické stáje Festina, která byla v roce 1998 usvědčena ze systematického dopingu a vyloučena z Tour de France. Její sportovní ředitel Bruno Roussel tehdy obvinil z dopingu všechny zbývající profesionální cyklistické týmy.

„Jak to můžete tvrdit?" ptali se ho novináři.

„Protože jsem ty svoje kluky celá léta dopoval a stejně nevyhrávali!"

Roussel měl pravdu. Na pařížském Champs-Élysées obsadili v roce 1998 stupně celkových vítězů kompletně závodníci, kteří byli později usvědčeni, že si k tomuto umístění dopomohli dopingem. Také Volkswagen podváděl, a přesto nebyl v emisích o parník před konkurencí…

Co se bude inovovat?

Kauza Volkswagen nepřišla jako blesk z čistého nebe. Všichni z automobilové branže i z úřadů dozírajících na čistotu ovzduší věděli, že v testech emisí něco smrdí. Evropa začala připravovat na rok 2017 důkladnější prověrky motorů, které nebude tak jednoduché oblafnout. Americká Environmental Protection Agency už oznámila výrobcům aut, že je teď čekají podstatně důkladnější testy emisí. Detaily ale nezveřejnila.

„Výrobcům musí stačit, když jim řekneme, že motory jejich aut budeme testovat o něco déle a budeme s nimi o něco více jezdit," říká Christopher Grundler. Z pozice ředitele agentury prozradil, že jeho úřad bude používat podobná zařízení, jakými přistihli při podvodu auta Volkswagenu vědci z West Virginia University. Zatím se tak testovaly jen motory nákladních aut. Teď se důkladnější kontrole nevyhnou ani osobáky. Není pochyb, že automobilky na to zareagují řadou inovací. Doufejme, že upřou síly k vylepšování motorů a nikoli ke zdokonalení „šidícího" softwaru.