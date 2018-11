Twitter odmítá rušit účet konspirátora, jehož smazaly Facebook, Apple a Spotify

Šéf Twitteru Jack Dorsey vystoupil v úterý s prohlášením, v němž obhajoval firemní rozhodnutí nerušit účet krajně pravicového konspiračního teoretika Alexe Jonese, kterému už zakázali přítomnost na svých platformách Apple, Facebook, Spotify i Youtube. Jones podle něj neporušil uživatelská pravidla Twitteru.

Alex Jones je zakladatelem a provozovatelem webových stránek Infowars, publikujících nejrůznější konspirační teorie a falešné zprávy. Kvůli tomu mu v pondělí 6. srpna smazaly účty Apple, Facebook, Spotify i Youtube. Šéf Twitteru Dorsey se ale postavil proti tomuto trendu a v úterní obsáhlé sérii vlastních tweetů se rozhodl vysvětlit proč. Informuje o tom agentura AFP.

"Budeme držet Jonese v témže standardu, v jakém udržujeme všechny účty. Nebudeme podnikat žádná jednorázová opatření, která by nám krátkodobě zlepšila náladu, a povzbuzovat tak tvorbu nových konspiračních teorií. Vím, že je to pro mnohé těžké, ale důvod je jednoduchý: neporušil naše pravidla. Jestli to udělá, donutíme ho k jejich dodržování," uvedl Dorsey.

Dále prohlásil, že posvítit si na nepodložené zprávy nebo senzace a odhalovat pravdu je práce novinářů. "Pokud se podvolíme a jednáme prostě spíš podle vnějšího tlaku než podle jasných zásad, které prosazujeme (a také zavádíme), a pokud nepostupujeme nestranně bez ohledu na politické názory, stáváme se službou, která funguje na základě našich osobních pohledů, jež se mohou posouvat libovolným směrem," dodal ve svých tweetech Dorsey.

"Masová vražda? Jen divadlo"

Mezi problémové texty, které Jonesův web Infowars zveřejnil, patří například obviňování obětí masové vraždy na americké základní škole Sandy Hook, že všechno jenom hrály, protože byly součástí údajného spiknutí s cílem zdiskreditovat americkou zbraňovou lobby.

Při masakru, k němuž došlo 14. prosince 2012 na základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, postřílel masový vrah Adam Lanza 20 dětí a šest dospělých. Jones opakovaně prohlásil, že celý masakr byl podvod a rodiče zavražděných dětí byli jen herci předvádějící své role podle předem napsaného scénáře. Tyto jeho výroky pozůstalé rozzuřily a několik matek i otců, kteří ve škole přišli o své děti, prohlásilo, že by ho nejradši zabili.

Jones je také silným zastáncem konspiračních teorií, podle nichž stojí za četnými teroristickými útoky americká vláda, včetně těch "nejslavnějších" z 11. září 2001, kdy únosci narazili s několika dopravními letadly do Světového obchodního centra a do Pentagonu, sídla amerického ministerstva obrany.

Podle wikipedie vnímá konspirátor sám sebe jako "libertariána, paleokonzervativce a agresivního konstitucionalistu", hájí národní suverenitu (například před konceptem Severoamerické unie) a odmítá být označován jako pravicový. Jeho publikum se ovšem skládá převážně z lidí s ultrapravicovými ideály.

Velcí hráči zasahují

Jones sám charakterizoval pondělní odplatu ostatních internetových gigantů jako "koordinovaný zákrok v komunistickém stylu". AFP ale v této souvislosti připomíná, že tento krok přišel po několikaměsíční mezinárodní kritice, která požadovala po provozovatelích sociálních médií, aby bojovali proti dezinformacím a šíření nenávisti.

Facebook uvedl, že Jones porušil jeho firemní politiku týkající se nenávistných výrazů. Konspirátorův profil smazal podle svého vyjádření z důvodu, že "oslavuje násilí, což porušuje naše zásady, jak ke grafickému násilí přistupovat, a používá dehumanizující jazyk při popisu lidí, kteří jsou transgender, muslimové nebo přistěhovalci, což porušuje naše zásady týkající se nenávistných projevů".

Švédská internetová služba pro šíření hudby Spotify odstranila už minulý týden většinu Jonesových podcastů (zvukových nahrávek zaznamenávajících Jonesovy názory), jež podle ní porušují interní firemní pravidla týkající se nenávistných projevů. V pondělí šla ještě o krok dál a smazala Jonesův kanál úplně.

Kvůli porušení pravidel týkajících se nenávistných projevů odstranil většinu Jonesových podcastů také Apple.

Server pro sdílení videí Youtube stáhl koncem července Jonesem nahraná videa a pozastavil jejich zobrazování na dobu 90 dnů. Poté, co se Jones pokusil tento zákaz obejít živým vysíláním na jiných Youtube kanálech, sever uvedl, že zruší všechny Jonesovy kanály, čítající dohromady asi 2,4 milionu odběratelů.

Pinterest odstranil účet InfoWars.

Několik ultrakonzervativních webů naopak vyjádřilo Jonesovi podporu a veřejně se postavily za jeho tvrzení, že se stal obětí spiknutí velkých technologických společností.