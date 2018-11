Uber v Brně: soud zakázal předběžným opatřením alternativní taxislužbu

Po necelých třech měsících zřejmě skončí v Brně služba Uber, která poskytuje spolujízdu. Její činnost zakázal Krajský soud. „Krajský soud před několika dny rozhodl o tom, že je tato služba nelegální a její řidiči jezdí bez licence. Zároveň vydal předběžné opatření. Služba proto musí ukončit činnost na území města, dokud nebude fungovat v souladu s platnými zákony České republiky," oznámil v úterý primátor města Brna Petr Vokřál.

Město se připojilo k žalobě, kterou na alternativní taxislužbu podala brněnská společnost Lido Taxi Radio. „Rozhodnutí se teď překládá do holandštiny, abychom jej mohli doručit žalované společnosti," uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

Společnost se proti rozhodnutí může do patnácti dnů odvolat, činnost na území Brna ale bude muset ukončit v řádu několika dnů.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.



Jak již dříve informoval Brněnský deník Rovnost, řidiči jezdící pro Uber vozili zákazníky bez taxikářské licence, stačil jim výpis z karty řidiče, živnostenský list a auto mladší deseti let.

Společnost však podle zástupců města porušuje nejen zákon upravující taxi služby, ale i další předpisy. „Zákazník například nedostane žádný doklad o zaplacení, který by byl v Česku standardní," vysvětlil Vokřál.

Společnost Uber o problémech v Brně ví, ale vedení firmy zatím vydání rozsudku komentovat nebude. „Čekáme na doručení rozsudku. Potřebujeme zjistit více informací, nicméně na základě toho, co v současné době víme, zvažujeme odvolání," oznámila mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Brněnským taxikářům se tak podařilo to, o co usilovali jejich pražští kolegové již delší dobu. O předběžném opatření na regulaci či zákaz nelegální taxislužby soud na území hlavního města nerozhodl, protože taxikáři podali žalobu až rok po zahájení činnosti této služby. „Opatření by proto neměla potřebný účinek. Brno bylo v tomto ohledu rychlejší," podotkl náměstek primátora Hollan.

Někteří řidiči zákon obcházeli i vytvořením takzvané přidružené partnerské flotily, kdy jeden řidič se živnostenským oprávněním půjčil auto jinému, který již oprávnění neměl. Takto byl řidič bez oprávnění zaměstnaný často na plný úvazek. „Krajský soud proto před časem jedné konkrétní flotile v Brně zakázal činnost," připomněl Hollan.