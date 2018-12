Miroslav Cvek: Kupovaná káva mi přestala chutnat, tak jsem začal pražit sám

/ROZHOVOR/ Z prvních nesmělých pokusů se vyklubal milovaný koníček, který se nakonec stal jeho obživou. Když totiž po pětadvaceti letech opustil zaměstnání, bylo celkem rychle jasno, co bude následovat. A tak Miroslav Cvek před dvěma lety v Telči otevřel malou rodinnou pražírnu kávy.

Jak se přihodilo, že jste založil pražírnu kávy v Telči?

Káva kupovaná mi postupem času přestala chutnat, a tak jsem se rozhodl, že si ji zkusím upražit sám, na podomácku sestavené pražičce. Nejdříve jsem pražil pro vlastní potřebu, později pro rodinu, a nakonec pro přátele, kdy se pražení kávy stalo mým koníčkem. Poté přišla v mém životě změna. Po 25 letech jsem odešel ze zaměstnání a vyvstala otázka, co budu dělat dál. A tak jsem se rozhodl pro něco, co mě baví, a z koníčku se stala práce.

Můžete prosím popsat vaše začátky a jak dlouho pražírna funguje?

Jak už jsem zmínil, začínal jsem na podomácku vyrobené pražičce. Moje cesta pražení vedla přes ešus s horkovzdušnou pistolí, gril až k profesionální pražičce, a nakonec k otevření malé pražírny. Trvalo mi sedm let, než jsem se dopracoval k tomu, abych svou kávu nabízel i dál. Rodinnou pražírnu jsme založili v září roku 2016.

Jaké druhy kávy a odkud nabízíte?

V RoPraKAFE nabízíme kávy z různých oblastí světa, nejčastěji však z Afriky a Střední a Jižní Ameriky, které mě svou chutí zaujaly a rád si je vychutnávám. Pražírna se tedy zaměřuje na prodej mnou upražené kávy - zrnkové a mleté. Dále pro každý týden zvolíme na mlýnek jednu z káv, ze které připravuji nápoje pro vychutnání u nás, anebo s sebou.



Můžete říct, co je nyní trendem mezi kávami?

Nejspíše její různé formy přípravy. Já se ale dovolím nazvat jakýmsi klasikem, co se drží takzvaně starého dobrého.



Nyní probíhá boom minipivovarů, pekáren a dalších podobných provozoven, vaši nevyjímaje. Myslíte si, že zákazníci mají hlad po kvalitě a po lokálních produktech?

Ano, mají. Řekl bych, že žijeme v době masové výroby a lidé jsou tím už přehlceni. A tak vyhledávají produkty, u kterých jde o kvalitu, nikoli kvantitu.

Jsou nějaké novinky, které u vás připravujete?

Tak například v horkých letních dnech je to espresso na ledu. Co se týče káv, tak máme v nabídce kávu bez kofeinu, anebo kávu v BIO kvalitě. Dále si u nás může zákazník vybrat z různých dárkových balení.

Máte nějaké své výrobní tajemství?

Ano, mám své výrobní tajemství v pražení kávy. Ale pochopitelně neprozradím.



Mohl byste prosím popsat vaši pražírnu. Mohou se u vás lidé podívat na pražení?

Jsme rodinnou pražírnou kávy v Telči ve Štěpnické ulici s názvem RoPraKAFE, otevřeno máme každý všední den a v sobotu. Jelikož jsme malá pražírna, exkurze a kurzy prozatím neplánujeme.

Máte nějaké speciální vzdělání? Nebo není potřeba?

Speciální vzdělání potřeba není, záleží na člověku, zda je raději samoukem, anebo navštíví nějaký kurz. Já sám jsem prošel baristickým kurzem na přípravu kávy, ale stojím si za tím, že nejvíce mě naučila praxe.

Jaké jsou ohlasy od zákazníků?

Kladné. Důkazem toho jsou pro mě stálí zákazníci a odběratelé, ale i ti, kteří jedou okolo, a pak už se zde zastavují pravidelně při svých cestách.



Víte, jaká je historie pražení kávy v Telči, navazujete třeba na nějakou tradici?

Věřím, že dříve se v Telči prodávala pražená káva, já však na žádnou takovou tradici nenavazuji. Pražírnu jsem otevřel na základě toho, že se mohu živit něčím, co mě baví a naplňuje.



Dá se se říct, jestli existuje správný postup přípravy kávy?

Samozřejmě existují dané postupy pro přípravu kávy. Ale dovolím si říct, že každý si tento postup upravuje podle toho, jak to vyhovuje jemu osobně, a především, jak mu to chutná.



Co máte nejraději vy z vaší pražírny a co byste doporučil?

Ve své pražírně si stojím za vším, co dělám, a mám tak rád vše, co nabízím. Věřím, že každý si tu najde kávu, která mu bude chutnat, a s výběrem mu rád pomohu.