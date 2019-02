Víc umírejte, zlevní se vám pohřby. Logika ministryně průmyslu baví internet

Pozoruhodná argumentace ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, že za drahá data v mobilních telefonech si mohou Češi sami, protože je prý málo využívají, pobavila sociální sítě. Jejich uživatelé se předhánějí v líčení, co vše by mohlo podle návodu ministryně zlevnit. Nováková nakonec prohlásila, že za vše mohou novináři, kteří prý vytrhli její slova z kontextu.

V Česku se sice platí podle analýzy společnosti Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíc v Evropě, v průměru 6,5 dolaru neboli kolem 150 Kč (analýza porovnávala cenu dat podle parity kupní síly na jednotlivých trzích), podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové za hnutí ANO si však prý Češi mohou za takové ceny sami.

"Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: Máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, nepřipojíte se na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější," uvedla Nováková ve vyjádření, které v neděli 17. února odvysílala Česká televize v pořadu 168 hodin.

Svérázné ekonomické uvažování české ministryně, podle něhož má vést ke zlevnění nějaké služby to, že se začne masově využívat ve své předražené podobě, vyvolalo v sociálních sítích všeobecné pobouření i posměch. Jejich uživatelé nyní navrhují Novákovou na Nobelovu cenu za ekonomii a nešetří fantazií na to, co všechno a jak by mohlo zlevnit podle jejího originálního návodu.

Ja myslim, ze prinos Marty Novakove pro ekonomii by nemel byt zapomenut. @vsecz @Posledniskaut @JaroslavFalynek mate moznost nominace na Nobelovu cenu? ?

Navrhuji nazev: Trzni rovnoANO ☺️ pic.twitter.com/JCFCRmuJba — Jiri Cray Matousek (@CrayfishCZ99) 18. února 2019

Rozsvítil jsem všechna světla v bytě, pustil vodu ze všech kohoutků, ze sporáku šlehá mocný plamen, trouba temně hučí a já čekám na slevu! #vychytralyplan #stopzlewifi — Dan Priban (@DanPriban) 18. února 2019

Prosím vás, pokud chcete levnější PHM, více jezděte, pokud chcete levnější teplo či plyn, tak otevřete okna, pokud chcete levnější elektřinu musíte více svítit, pokud levnější pojištění, více bourejte, protože pokud chcete levnější data, tak musíte více ta drahá data kupovat? — Marian Jurečka (@MJureka) 18. února 2019

Čím víc budete používat dálnice, tím více vám jich postavíme. Je vaše chyba, že jezdíte vlakem. Takhle se nevyplatí dálnice stavět. Můžete si za to sami. — Dan Ťok (@dantok12345) 18. února 2019

A víte, proč máte drahý cigarety? Protože prostě málo hulíte.. — Jana Niklová (@niklovka) 18. února 2019

Když budete u nás nakupovat předražené zboží, je nějaká šance, že ho jednou zlevníme. Anebo taky ne.



S pozdravem hnutí ANO, které je tu pro všechny, jenom teda ne pro ty, co používají mobilní data.? — Markéta Adamová (@market_a) 18. února 2019

Současně se na Twitteru i Facebooku rozproudila živá debata o dalším možném osudu ministryně. Premiér Andrej Babiš totiž oznámil, že chce do konce února od ministrů za ANO hodnocení jejich dosavadní práce a výhled toho, co ještě chtějí ve vládě dělat. Na nedělním sněmu svého hnutí sice uvedl, že personální změny "nejsou v tuto chvíli na stole", ale že se nešikovné výroky v rámci ANO nevyplácejí, o tom se před časem přesvědčila už bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová, když krátce před volbami promluvila o "zpovykaných Pražácích".

Uživatelé internetu tak vtipkují na téma, zda bude Nováková následovat jejího příkladu a jakou formou se asi dozví o svém odchodu.

Už teta Nováková zjistila, že to ministerstvo vést vlastně nechce? — Pavel Kout (@pavelkout) 18. února 2019

Vypadá to, že ministryně Nováková se snaží snížit tlak na kolegu Ťoka… https://t.co/EO9W7xj7kA — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 18. února 2019

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková nakonec po celodenní neustávající kritice svého postoje v pondělí 18. února uvedla, že novináři prý "vytrhli její slova z kontextu". Ani to se neobešlo bez rozšířené reakce v sociálních sítích.

Čekal jsem, kdy tu kouzelnou mantru použije. :) @DostalovaK k ministryni Novákové a mobilním datům: "Při přípravě na vládu informovala, že věci a informace, které se objevily v tisku, jsou vytržené z kontextu."https://t.co/FZpptkyZUd pic.twitter.com/1AvGGWt0Nl — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 18. února 2019

"Způsobili to novináři, hájí ministryně svá slova, že za drahá data mohou lidé" … tak zatím to nabírá tradiční vývoj. A @AndrejBabis si ty řeči o tom jak má ve vládě odborníky fakt může nechat vytisknout na záchodový papír. — Daniel Dočekal (@Medvidekpu) 18. února 2019

Řada uživatelů Twitteru si také všimla faktu, že Nováková před několika lety vystupovala v první sérii reality show České televize Den D, kde po boku Tomia Okamury (v současnosti předsedy politického hnutí SPD spojovaného s extrémismem) a Ivana Pilného (v roce 2017 působil za hnutí ANO od jara do prosince na postu ministra financí, kdy se mimo jiné omluvil za neoprávněně vydávané zajišťovací příkazy finanční správy, jejího ředitele ale neodvolal).

Začínám mít podezření, že účinkování v Dni D mělo nějaké negativní vedlejší dopady, které tvůrci nepředpokládali. pic.twitter.com/ysj6EEbQMg — Daniel Morávek (@DanMoravek) 18. února 2019

Český telekomunikační úřad plánuje v letošním roce vypsání dvoukolové aukce kmitočtů, jež by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora. Ten by v pozici konkurenta stávajících mobilních operátorů mohl cenovou politikou současného českého trhu zahýbat, zatím však není zřejmé, zda se do aukce někdo vůbec přihlásí.