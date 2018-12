Nejstarší dochovaný „brouk“ je zachráněný. Rezavěl pod stromem v Česku

Dvě desítky let po nálezu vraku se KdF Type 60 nachází snad v ještě lepším stavu, než když sjel z výrobní linky.

Volkswagen a jeho slavný brouk je písnička poněkud ohraná, ale tahle se vám určitě bude líbit. Protože takový příběh se nestává často, rozhodně ne v České republice. Ondřej Brom se k tomuto ranému exempláři, rezavějícímu pod stromem kdesi v Čechách, přišel přes kamaráda svého bratra v roce 1998. A při restaurování zjistil na jeden významný fakt – tohle je totiž šasi číslo 20, tedy jde o nejstarší dochovaný exemplář tohoto slavného modelu.

Technicky se jedná o KdF Type 60 z roku 1941, který byl darován slavnému berlínskému skladateli Paulu Linckemu dva roky poté, co Velká Británie vyhlásila válku Německu. Dnešní majitel vůz objevil ve velmi špatném stavu v Praze, do půlky kol zabořený v bahně v době, kdy byl ještě studentem. Až po devíti letech se mu povedlo automobil odkoupit. Cena nebyla malá už tenkrát – 60 tisíc korun za auto v takovém stavu málo rozhodně není.

Čtyři brouci

Pan Brom rozhodně není v restaurování starých Volkswagenů žádným nováčkem, už dříve vlastnil už čtyři „brouky“, nicméně že jde o takovou vzácnost, netušil ani on. A nějakou dobu ještě trvalo, než se jeho unikátnost potvrdila.

Na restaurování do původní podoby se podílel polský specialista Jacek Krajewski, který vozidlo zrenovoval do stavu, jako když vyjel z fabriky.

Zajímá vás cena? Tak to nejste jediní, ale pan Brom ho stejně nemá v plánu prodávat, takže tahle otázka je poněkud bezpředmětná. Nicméně za tohle auto by si mohl říct o skutečně hodně pěkné peníze. Vždyť jde o nejstarší dochovaný „brouk“, a to při počtu 21 milionů vyrobených kusů už něco znamená…

V přiloženém videu se na kvalitu provedené práce můžete podávat a zároveň si poslechnout příběh hrdého majitele.