Vypadá jako mercedes, motor má z lady. Auta pro turisty vyrábějí na kraji Prahy

Vyjížďka centrem tak krásného města, jakým Praha bezesporu je, v historickém voze vypadá pro leckoho jako skvělá romantika. V drtivé většině se ovšem automobily převážející turisty jako veteráni pouze tváří. Navštívili jsme dílnu, v které vozy vznikají.

"My jsme před 22 lety začínali se skutečnými historickými vozy," říká jednatel společnosti History Trip Richard Buraj. Konkrétně se jednalo o různé typy automobilů Praga, z nichž dva z nich (Pragu Alfa a Pragu AN), si lze k projížďkám stále ještě objednat. "Postupně je ale stahujeme z provozu a renovujeme do původního stavu," říká Richard Buraj. Snaží se totiž vyjít vstříc požadavkům pražského Magistrátu na to, aby v ulicích jezdila ekologičtější vozidla.

V posledních letech proto jejich řidiči nejčastěji usazují turisty do speciálního typu vozu. "Nazvali jsme ho MB-770, protože ideově jeho design skutečně vychází z tvarů starých modelů této značky," vysvětluje Buraj. Žádné reálné logo německého výrobce ale na autě nenajdete. Na vrchu chladiče shlíží na svět stylizovaná ženská hlava, která může být v noci prosvícená.

Oproti svému předobrazu, což byla velká limuzína vyráběná v letech 1930-43 s délkou až šest metrů, měří vůz dokonce ještě o půl metru více. Pod kapotou však nepracuje osmiválec, nýbrž čtyřválec z Lady Niva.

Tento vůz totiž slouží jako dárce orgánů pro turistické limuzíny firmy History Trip. "Byl to nápad našeho šéfkonstruktéra Jiřího Hladkého," říká Buraj. "Potřebovali jsme totiž automobil s osvědčenou, léty prověřenou technikou, bez zbytečné elektroniky, což právě Niva bezezbytku splňuje. Přitom stále plní aktuální emisní předpisy.

Místo plechu laminát

Hodí se například i její redukční převodovka. To zejména při velmi pomalé jízdě, kdy se turisté kochají, fotografují a natáčejí videa. Výkon čtyřválcového motoru, který směřuje pouze na zadní kola, je prý naprosto dostatečný a spotřeba se pohybuje mezi 10-12 litry. "Během homologačních zkoušek na uzavřeném okruhu jsme ale vůz rozjeli i na 160 kilometrů v hodině," usmívá se Richard Buraj. Po městě se ale s turisty jezdí téměř krokem. Průměrná rychlost je 14 kilometrů v hodině.

Karosérie je vyrobena z jednoho kusu laminátu. Usazena je na svařeném ocelovém rámu a vyztužena kovovými profily. Plátěná střecha, která se v případě nepříznivého počasí nasazuje ručně, spočívá v prostoru mezi sedačkami řidiče a spolujezdce na masivním rámu. Ten se ale dá zasunout, aby nekazil pohlednou siluetu auta.

Celkem se projížďky v tomto autě může zúčastnit kromě řidiče šest dalších lidí. Jeden pasažer se usadí vedle řidiče, tři sedí proti směru jízdy a dva po směru. Zpravidla však řidič vyráží se dvěma páry lidí na palubě.

Na myšlenku vyrobit si vlastní vůz přišli prý ve firmě poté, co udělali neblahou zkušenost s jedním takovým autem vyrobeným v Polsku. "Tam to často sestaví z různých ojetých, a třeba i bouraných aut, kvalita je dost hrozná a poruchovost obrovská," říká Buraj.

Součástky z Lady Nivy, které používají, jsou naopak prakticky nové. "Auto kupujeme jako nové, zajedeme ho, a pak rozebereme," vysvětluje postup šéfkonstruktér. Většinu dílů auta si zajišťují vlastními silami, některé speciální práce, jako třeba čalounění, zadávají prověřeným firmám. Takto už vyrobili šest aut.

V době naší návštěvy bylo v dílně, která se nachází v Benicích na okraji hlavního města, rozpracováno ještě jedno další vozidlo. "To je specialita," vysvětluje Buraj. Půjde totiž o vůz s plug-in hybridním pohonem. Zatímco zadní nápravu bude opět pohánět motor z Nivy, tu přední rozpohybuje elektromotor. Při běžných jízdách v historickém centru bude auto jezdit čistě na elektřinu, jen při stoupání na Pražský Hrad vypomůže spalovací agregát," vysvětluje jednatel firmy.

Podle něho jde o reakci na požadavky vedení pražského Magistrátu, aby se vozový park výletních aut stal co nejvíce ekologickým. "My se tomu rozhodně nebráníme a jsme ochotni do takové techniky investovat. Jenže, něco musí udělat i oni. Konkrétně zajistit nějakou možnost rychlého dobíjení," vysvětluje.