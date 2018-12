Zabiják klasické televize Netflix

Americká webová televze a půjčovna Netflix nabízí na webu sledování filmů a celých seriálů. Poslední dva roky již vyrábí i vlastní seriály, když slaví úspěch s House of Cards a nedávno uvedeným komiksovým Deredevilem. Na celám světě ji už využívá skoro 63 milionů uživatelů. Za nějaký čas by měla být k dispozici i v Česku.

Firma, která paradoxně vznikla jako klasická videopůjčovna, je vlajkovou lodí filmového průmyslu 21. století. Od rozesílání DVD poštou se firma založená na konci minulého století postupně přeorientovala na distribuci obsahu přes internet pomocí streamování.

Poštovní DVD

Zrod americké společnosti Netflix se datuje do roku 1997, kdy její zakladatel Reed Hastings musel zaplatit pokutu 40 dolarů za pozdní vrácení filmu Apollo 13. Vzal tedy 2,5 milionu dolarů, které vložil do Netflixu, a ten začal půjčovat DVD poštou. Zákazník si na internetu vybral film a Netflix mu ho poslal. Solidní byznys, ale průlom firmě přinesla až změna obchodní politiky – půjčovné v podobě paušálního poplatku, za který si lidé mohli půjčit filmů, kolik chtěli, ale nejvíce tři najednou. Když je vrátili, přišly jim tři další. Žádné lhůty, žádné pokuty.

Na tehdejší dobu pokrok, který firmě přinesl velký počet zákazníků a ruku v ruce jdoucí zisky. Dokonce takové, že v roce 2000 ho mohl koupit dominantní hráč na trhu videopůjčování v USA Blockbuster. Ten ale tehdy (neprozřetelně) nabídku za 50 milionů dolarů odmítl, aby o 10 let později zbankrotoval.

Přechod na stream

Naopak Netflix si v roce 2002 „došel" pro další potřebné finance na burzu, kde s upisovací cenou 15 dolarů za akcii jich prodal pět a půl milionu. O rok později už firma při tržbách přes 270 milionů dolarů dosáhla poprvé čistého zisku 6,5 milionu dolarů. Nyní se cena jedné akcie pohybuje na úrovni 550 dolarů za akcii. Byznys Netflixu měl i nadále vzestupnou tendenci – v únoru 2007 firma dosáhla hranice jedné miliardy doručených DVD. Ve stejném roce však udělala „výkonnostní" skok, když začala nabízet video přes internet pomocí streamování. Stačilo párkrát kliknout a usadit se na gauč.

A v současnosti už služba Netflix funguje ve více než 50 zemích a má ji předplacenou bezmála 63 milionů diváků. Jen za poslední čtvrtletí přibylo Netflixu 4,9 milionu uživatelů. Navíc služba neslaví úspěch jen na domácí americké půdě, ale i v zahraničí. Bezmála celková třetina všech uživatelů je odjinud než z USA. A podle serveru Business Insider by jen v letošním druhém čtvrtletí měly přibýt další dva miliony neamerických uživatelů.

Netflix již oznámil, že se chystá fungovat i v Česku, přesné datum však zatím neoznámil, spekuluje se o tom, že by to mělo být příští rok. „Nárůst Netflixu je impresivní ve všech zemích, kde nastoupil, nicméně velmi konzervativní český divák a jazyková bariéra budou otazníkem, který zodpoví až budoucnost," podotknul k tomu Martin Gebauer, šéf Českých radiokomunikací.

Vlastní (úspěšný) obsah

Služba video on demand (VOD – video na vyžádání) má oproti klasickým i kabelovým televizím jednu obrovskou výhodu. Divák se totiž může dívat opravdu jen na to, co chce a také kdy chce. Služba poskytuje možnost zhlédnout kterýkoliv film nebo seriál v klidu, kdykoliv se komu zachce. Pro mnoho diváků je prostě lákavější podívat se na nový seriál najednou, než čekat týden co týden, jak děj dopadne.

A od půjčování či streamování je už jen krůček k vlastní tvorbě. Ani v tomto ohledu ambice Netflixu nechyběla, protože poslední dva roky již připravuje ve vlastní produkci i obsah. Ten navíc slaví mezi diváky i kritiky úspěch. První (a ne poslední) velký úspěch zaznamenal Netflix hned s první řadou seriálu z politického prostředí House of Cards, kterou vypustil v únoru 2013. Na tehdejší dobu šlo o průlom. Seriál byl totiž na webu zveřejněn celý se všemi 13 epizodami, ale nejen to.

Jako celek byl i natočen. Letos v únoru Netflix odvysílal už třetí řadu a čtvrtou již chystá na duben příštího roku. Seriál si odnesl ocenění Zlatý glóbus pro nejlepšího herce i herečku v dramatickém seriálu. Velký úspěch slavil i další originální seriál Orange is the New Black o ženách ve vězení. Na letošní rok Netflix naplánoval několik dalších projektů jako například komediální Unbreakable Kimmy Schmitd nebo thrillerové Bloodline. Ukázkou, že se firma nebojí ani velkých plánů, mají být komiksové série společnosti Marvel v čele s Daredevilem, kterou uvedl Netlfix 10. dubna.

Kromě originálních sérií Netflix pracuje i na zachování seriálů, které nenašly místo v televizi. Takto vznikla například čtvrtá řada seriálu Arrested Development, kterou si speciálně vyžádali jeho fanoušci.A jedním z posledních produkčních úlovků má být pokračování komediálního seriálu Plný dům, který běžel v 90. letech a mohli ho vidět i čeští diváci. Třináct dílů s názvem Plnější dům se bude točit kolem nejstaršího z dětí, D. J. a její potrhlé nejlepší kamarádky Kimmy.

Pro koho konkurence

Z hlediska vlastní tvorby byl Netflix dlouhou dobu považován za hlavního konkurenta stanice HBO (ta slaví úspěch mj. s již pátou řadou seriálu Hra o trůny). Koneckonců jejich model je podobný: vytvářejí originální televizní program, který konkuruje klasickým televizním i filmovým studiím. Před dvěma lety šéf obsahu Netflixu Ted Sarandos prohlásil, že se společnost chce stát rychlejší verzí HBO.

O dva roky později citoval server Business Insider šéfa firmy Reeda Hastingse, že nechce zničit HBO, ale že chce „zabít tradiční model televizního vysílání". Hastings mj. prohlásil: „Klasická televize fungovala neuvěřitelných 50 let. Nyní startuje internetová televize, která klasickou během 20 let zcela nahradí. Každý si nyní láme hlavu nad tím, jak udělat nějakou podobnou aplikaci, jako je třeba skvělá Noggin. (pozn. red. Noggin je aplikace nabízející sledování dětských pořadů pro předškoláky.)… Lidé se musí začít učit, jaké jsou nové možnosti, protože internetová televize je cesta, kterou budou již brzy lidé konzumovat videa."

Pionýr videozábavy

Netflix se stal úspěšným průkopníkem streamování, přičemž se ukazuje jednoznačně dobrá sázka na strategii, kdy se nesoustředí na nákup práv k cizímu obsahu. Naopak se zaměřuje na levnější zpracovávání vlastních seriálů a vlastních komedií, které dominují svou schopností poutat pozornost. Růst Netflixu táhne silný původní program – mimochodem nedávno „puštěný" Daredevil je i mezi nejlépe hodnocenými seriály na světové filmové databázi IMDB. Přesně tyto typy seriálů by mohly pomoci i v budoucnu Netflixu udržet tempo nabírání nových klientů.