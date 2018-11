Zmrzlina Ben & Jerry's podpořila v boji proti Trumpovi i antisemitskou muslimku

Americký výrobce zmrzliny Ben & Jerry's představil její novou variantu Pecan Resist ("Oříškový vzdor"). Ta podle proklamace firmy "oslavuje aktivisty, odolávající útlaku, a podporuje skupiny, pomáhající vytvářet spravedlivější zemi pro všechny a bojující proti zpátečnické vládě prezidenta Trumpa". Mezi podpořenými se objevila i islámská aktivistka Linda Sarsourová, jež se podle kritiků nenávistně vyjadřuje k Izraeli.

Americký výrobce kelímkové zmrzliny Ben & Jerry's, který se opakovaně vymezuje vůči politice amerického prezidenta Donalda Trumpa, podepřel uvedení nové zmrzliny Pecan Resist i tím, že slíbil darovat 25 tisíc dolarů čtyřem organizacím zaměřujícím se na rovnoprávnost a sociální spravedlnost.

Do této čtveřice zařadil i organizaci Women's March (Pochod žen), pořádající protestní pochody za práva žen, které se v posledních letech staly částečně i protestem proti Trumpovi. Spolupředsedkyní a členkou správní rady této organizace je i islámská aktivistka Linda Sarsourová, která se také objevila na propagačním snímku spolu s vrcholnými představiteli firmy a zástupci jiných aktivistických organizací. Okamžitě to vzbudilo rozruch. Sarsourovou totiž její kritici dlouhodobě obviňují, že se nenávistně vyjadřuje k Izraeli a že má úzké kontakty s palestinským islamistickým polovojenským hnutím Hamás, které je označováno i za teroristickou organizaci. Ben & Jerry's čelí kritice také kvůli tomu, že novou zmrzlinu "Oříškový vzdor" uvedla bez ohledu na to, že jen před pár dny postřílel fanatický střelec Robert G. Bowers v synagoze v Pittsburghu jedenáct lidí.

"Silné poselství pod víčkem"

Nová příchuť by měla být oříšková s tím, že podle firmy nese tato zmrzlina pod svým víčkem "silné poselství". Tím má být vzkaz, že je třeba "vzdorovat a odolávat zpátečnické a diskriminační politice Trumpovy administrativy". Firma podpořila celkem čtyři aktivistické organizace, kromě Women's March to jsou nezisková organizace Neta, podporující nezávislost médií, další nezisková organizace Color of Change, nabízející bezplatnou právní pomoc v případech diskriminace, a organizace Honor the Earth, založená za účelem finanční podpory domorodého obyvatelstva Spojených států a zvýšení povědomí o něm.

"Jsme hrdí na to, že naše nejnovější chuť, Pecan Resist, podporuje důležitou práci @netargv, @womensmarch, @ColorOfChange a @HonorTheEarth. Přidejte se k nim," napsala firma na svém Twitteru v souvislosti s uvedením nové zmrzliny.

Podle dalších firemních proklamací je možné ve Spojených státech navzdory Trumpově politice "stavět budoucnost na hodnotách začlenění, spravedlnosti a rovnosti lidí všech barev, žen, LGBT komunity (jde o komunitu zahrnující osoby s menšinovým sexuálním zaměřením a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou - LGBT je zkratka pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, pozn. red.), uprchlíků i přistěhovalců".

"Pecan Resist podporuje čtyři organizace, působící v první linii fronty mírového odporu. Vytváříme svět, který podporuje jejich hodnoty," uvedla firma na domovské stránce webu věnovaného nové zmrzlině.

"Myslíte, že podporujete ty správné?"

Odpůrci této politiky ale upozorňují, že zmrzlinářský výrobce si nevybral k podpoře nejvhodnější partnery.

"Ben & Jerry's spolupracuje na uvedení nové se čtyřmi levicovými organizacemi. Kromě Women's March jsou jimi organizace Color of Change, která má úzké vazby na hnutí Black Lives Matter (aktivistické hnutí, které v USA pozorňuje na případy policejních akcí, majících za následek úmrtí lidí černé pleti - hnutí bývá kritizováno kvůli tomu, že někdy nezohledňuje trestnou činnost usmrcených. Velkému negativnému ohlasu čelilo také poté, co bylo na jeho demonstraci v roce 2016 v Dallasu zastřeleno pět policistů. Od tohoto zločinu se hnutí distancovalo, pozn. red.), dále radikální ekologická organizace Honor the Earth a konečně Neta, radikální zastánce nelegálního přistěhovalectví, jež se pokouší zpropagovat migrační karavanu, která sem míří z Jižní Ameriky," uvádí web Big League Politics. Tento web vede Trumpův podporovatel a bývalý reportér Breitbart News Patrick Howley.

Podle Howleyho to není poprvé, co se značka Ben & Jerry's začala angažovat v politice. V roce 2016 údajně uvedla příchuť "Bernie's Yearning" (Bernieho toužebné přání) na podporu tehdejšího prezidentského kandidáta Bernieho Sanderse, přičemž slogan nového produktu zněl "chuť, jejíž čas konečně přijde".

"Sarsourová? To je ironie"

Nejvíc kontroverzí však u americké veřejnosti vyvolává zejména jméno Lindy Sarsourové, a to zejména kvůli jejím protiizraelským postojům. Organizace The Investigative Project on Terrorism se pozastavila nad tím, že Ben & Jerry's, která v Izraeli dlouhodobě působí a jejíž zakladatelé zde nedávno oslavili 40. výročí svého působení, se spojuje s aktivistkou, jež je známá svou nenávistí k Izraeli.

"Je těžké nevidět ironii v tom, že se populární značka, která má zjevné obchodní vazby a aktivity v židovském státě, spojuje se Sarsourovou," uvedla organizace The Investigative Project on Terrorism. Podle ní se sice Linda Sarsourová nechala po útoku na synagogu v Piuttsburghu vidět, jak s mikrofonem v ruce vyznává lásku a solidaritu americkým Židům, ale upřímnější by prý bylo, kdyby připomněla nenávist, jakou opakovaně vyjádřila vůči všem, kdo věří, že existence nezávislého židovského státu Izrael je životně důležitou zárukou pro všechny Židy ohrožené po celém světě antisemitismem.

"Nebudeme se muset vracet ani moc daleko. Jen v uplynulém měsíci vystoupila Sarsourová na národním shromáždění Islámské společnosti Severní Ameriky ( Islamic Society of North America - ISNA). Na tomto shromáždění mimo jiné obvinila nejvýznamnější americkou skupinu židovských právníků Ligu proti pomluvám (Anti-Defamation League), že může za zabíjení neozbrojených černochů policisty. A proč? Protože tato liga provozuje program, v jehož rámci zve vysoce postavené policejní představitele do Izraele, aby se ta poučili o boji proti terorismu a dalším hrozbám. Podle Sarsourové to znamená, že se policisté ´vrátí zpátky a budou dělat co? Začnou zabíjet neozbrojené černochy po celé zemi´," uvedla organizace The Investigative Project on Terrorism.

Podle ní Sarsourová na tomto sjezdu mluvila dále o tom, že muslimové "by neměli hájit ani se snažit polidšťovat utlačovatele", což měl být údajně odkaz na Izrael.

"Zdá se, že Sarsourová prostě musí vést svou válku. Otevřeně vyzývá ke ´vzdoru´vůči Izraelcům, přičemž pod tenhle termín islamisté často zahrnují terorismus. Zároveň je ochotná přijmout peníze od firmy s obchodní účastí v Izraeli na podporu svého antitrumpovského tažení ve Státech," konstatuje organizace The Investigative Project on Terrorism.

Izraelská pobočka Ben & Jerry's vydala ve středu prohlášení, že je na globální politice své mateřské firmy nezávislá.

Organizace The Investigative Project on Terrorism, kterou v roce 1995 založil americký novinář Steven Emerson, spravuje datový archív, týkající se aktivit známých islámských teroristických skupin. Také se snaží zjišťovat údaje o financování islámských extrémistů v USA i v zahraničí. Své informace získává z různých zdrojů, včetně "webových stránek, seznamů, publikací, informátorů, tajných nahrávek, vládních záznamů, soudních dokladů a podobně". Současně ji ale kritizují různí zastánci islámu. Liberální think-tank Centrum pro americký pokrok, uvedl, že The Investigative Project on Terrorism je jedním z deseti hlavních základních kamenů "islamofobie v Americe".

Značka Ben & Jerry's se prodává i v Česku, svůj první specializovaný obchod otevřela v roce 2009 v Praze na rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopech.