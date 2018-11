Apu prý zmizí ze Simpsonů, je moc nekorektní, naznačuje konkurenční producent

Z animovaného seriálu Simpsonovi prý zmizí kontroverzní postava indického obchodníka Apu Nahasapeemapetilona. Vegan s osmerčaty, který často prodává zkažené potraviny, je údajně příliš nekorektní. Tvrdí to producent Adi Shankar s odvoláním na nejmenované zdroje. Producent Simpsonů to ale nepotvrdil.

Výkonný producent seriálu "Castlevania" Adi Shankar se nedávno svěřil listu IndieWire, že slavný animovaný seriál Simpsonovi se hodlá do budoucna rozloučit s kontroverzní postavou Inda Apua Nahasapeemapetilona.

"Dostala se ke mně skličující zvěst, kterou jsem si ověřil z několika zdrojů, a sice, že Apuova postava ze seriálu úplně zmizí. Nebudou kolem toho dělat žádný velký povyk, ale zbaví se ho, aby se vyhnuli kontroverzím," tvrdí Shankar, který se odvolává na "dva lidi, co na Simpsonových pracují," a na údajný třetí zdroj, který má spolupracovat přímo s tvůrcem seriálu Mattem Groeningem.

Výkonný producent Simpsonových Al Jean však dosud nic takového nepotvrdil. "Adi Shankar Simpsonovy neprodukuje," zdůraznil na svém Twitteru. "Přeji mu jen to nejlepší, ale za náš pořad nemluví."

"Taky já vám přeji všechno nejlepší. Pojďme to dát dohromady. Ignorování fanoušků jen přilévá olej do ohně. Svět se stále víc polarizuje a je na nás, abychom lidi spojili. Vezměme to konstruktivně a tahle věc usne sama. Já vím o vás a byl bych rád, abyste vy věděli o mě," reagoval Shankar.

"Apu je negativní stereotyp"

Už loni v listopadu se objevil ve vysílání dokument baviče Hariho Kondabolu, který Apua zhodnotil coby negativní stereotyp Jihoasiatů žijících ve Spojených státech. Apu Nahasapeemapetilon je Američan indického původu, který ve Springfieldu provozuje obchod s potravinami Kwik-E-Mart. Postavu namlouvá herec Hank Azaria, jenž sám Jihoasiatem není (narodil se a vyrostl ve Forest Hill v Queensu ve státě New York, jeho rodiče byli latinsky hovořící Židé původem z Řecka, pozn. aut.).

Kondabolu ve svém dokumentu vyzval několik slavných herců jihoasijského původu, včetně stand-up komika Azize Ansariho a seriálového herce Kala Penna (známého například ze seriálu Dr. House), aby s ním diskutovali o tom, zda lze brát vylíčení postavy jako Apu jako rasismus. Podle Kondabolua byl právě Apu důvodem, proč si z něj lidé dělali legraci. "Apu byl jediný Ind v televizi. Samozřejmě je legrační, ale to neznamená, že tento způsob prezentace je přesný nebo správný," uvádí Kondabolu.

Letos v dubnu navíc seriál přidal další kontroverzi: Matka Marge čte dcerce Líze knížku, jejíž hrdinkou je "dívka cissexuálka", tedy dívka, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo přiděleno při narození. Líza na to reaguje, že tato postava je "už vyvinutá", takže taková kniha nemá žádný význam. Marge se zeptá, co má dělat a Lízina odpověď jednoznačně reaguje na diskusi o Apuovi.

"Něco, co začalo před desítkami let, tleskalo se tomu a bylo to neútočné, je teď politicky nekorektní. Co můžeš dělat?" dotazuje se Líza. Pak ukáže na fotografii Apua u své postele s nápisem: "Neměj krávu - Apu."

Díl rozvířil debatu na sociálních sítích, mnozí uživatelé psali, že většina postav ze Springfieldu je založená na stereotypech. Společnost 20th Century Fox vzkázala jen, že "díl hovoří za vše".

Na kontroverze kolem Simpsonových zareagoval i Shankar, který vypsal scenáristickou soutěž s tím, že producent Castlevanie chce napravit Apuův charakter v Simpsonových.

"Hledáme scénář zaměřený na Apuovu postavu ve světě Simpsonových, který by jeho povahu chytrým způsobem podkopal a rozepsal do podoby, jež by v humorném nadhledu ukrývala pravdivé jádro jako skutečná satira. Tato soutěž je otevřená lidem všech kultur i etnických skupin, ale nemáte-li zkušenosti s indickou kulturou v Americe, možná vám budou chybět zkušenosti k tomu, abyste to napsali dobře," uvedl Shankar.

Dabér je ochoten se role vzdát

Apuův dabér Azaria začátkem letošního roku uvedl v pořadu The Late Show Stephena Colberta, že je ochoten se role vzdát. "Jestli byl někdo mladý nebo starší dřív nebo nyní kvůli Apuovi šikanován, tak mě to moc mrzí. Nic takového jsem určitě nikdy nechtěl. Chtěl jsem lidem umožnit, aby se smáli a měli radost," uvedl v rozhovoru s Colbertem.

Dodal, že uvítá, pokud na postavě opravdu zapracují skuteční indičtí a jihoasijští autoři, kteří by jí dali nový směr - a vůbec přitom nejde o to, zda ji bude dál sám namlouvat nebo ne. "Rád a ochotně ustoupím stranou, nebo pomohu přejít na něco nového. Doufám, že právě v tom je smysl Simpsonových. A že je to správné i pro mě," uvedl Azaria.