Tycho Brahe nezemřel kvůli prasklému močovému měchýři. Spíše byl zavražděn

Jeden z nejmocnějších českých aristokratů Petr Vok z Rožmberka dne 13. října 1601 pořádal bujarý večírek. Právě tady se roznemohl slovutný astronom Tycho Brahe. Po necelých dvou týdnech zemřel. Byl zavražděn? A kým?

Děti se ve škole učí, že Tycho Brahe zemřel, protože jako uctivý dvořan zadržoval moč při hradní slavnosti u Rudolfa II. tak dlouho, až mu praskl močový měchýř.

„Jenže to je jen legenda – nebylo to u Rudolfa II. na Hradě, nýbrž u Petra Voka z Rožmberka v dnešním Schwarzenberském paláci. A měchýř mu nepraskl: člověk nedokáže zadržovat moč tak dlouho, aby se to mohlo stát. Jisté je, že se těžce roznemohl.

Jeho asistent a pozdější pokračovatel Johannes Kepler nemoc dával do souvislosti s nadměrným pitím, ale trvalo několik staletí, než vědci na základě dobových svědectví dospěli k závěru, že zemřel na selhání ledvin,“ říká Jan Rybář, expert na rudolfinskou Prahu a autor knihy Čtvrtá kostka, v níž nabízí alternativní vysvětlení, jak to tehdy bylo.

Co ta rtuť?

Více než 300 let tělo slavného astronoma v Týnském chrámu odpočívalo v pokoji – až do počátku 20. století, kdy vědci kryptu poprvé otevřeli. A mimo jiné z hrobu odebrali vzorky vlasů a vousů. Dalších téměř 100 let se nedělo nic. Pak ale přišel překvapivý zvratpočátkem 90. let Praha věnovala část těchto vzorků Dánům. Dvě analýzy odhalily šokující fakt.

„Ve vzorcích byla rtuť, hodně rtuti. Nebylo to přitom zkoumání dělané na koleně: jeden provedl Ústav soudní chemie univerzity v Kodani, druhé švédská univerzita v Lundu,“ upřesňuje Jan Rybář.

Autoři obou studií používali odlišné metody i jinou část vzorků. Shodli se na tom, že právě otrava rtutí nejspíš poslala Braheho na onen svět. Rozdíl je v podstatných detailech: podle prvního výzkumu se dávka jedovaté rtuti dostala do těla 11 až 12 dní před smrtí, tedy v době oné „poslední večeře“, druhá analýza se domnívá, že silnou dávku jedu dostal asi 13 hodin před smrtí. Jedna z interpretací tedy zní, že byl otráven nadvakrát.

Mohl se otrávit sám

Jak se mu ale ta rtuť dostala do těla? „První varianta je podle vědců to, že se otrávil sám. Dodnes se zachoval recept Braheho léčivého lektvaru, v němž rtuť tvořila důležitou složku.

Dá se předpokládat, že pokud se dostal při slavnosti u Petra Voka do zdravotních problémů, sáhl po svém oblíbeném ‚léku‘. To by vysvětlovalo vysoké koncentrace rtuti ve vzorcích vousů a vlasů,“ říká Jan Rybář s tím, že on osobně ale vůbec nevylučuje ani teorii, že Tycho Brahe byl otráven.

Ostatně to se bude pokoušet zjistit i tým dánských vědců, kteří získali povolení úřadů i církevních kruhů a hrob budou moci dát znovu otevřít. Dánové se vše snaží poněkud ututlat a oficiálně opakují, že jde prostě jen o zkoumání jeho ostatků - o rtuti taktně mlčí.

Pokud se však pustíte do řeči s lidmi, kteří za českou stranu exhumaci chystají, vše vám bude velmi rychle jasné. Nikdo z nich nepochybuje, že hlavní či spíše jediný pravý důvod nového rušení Brahova posmrtného klidu je získat odpověď na otázku, zda to byla vražda, nebo ne. A zjistit, kdo byl vrah. Je možné, že nové otevření hrobky vraždu opravdu potvrdí – po 409 letech ovšem už vrah s jistotou odhalen nebude…