Václav Havel a Olga: Jaké bylo jejich manželství?

To Olze adresoval Václav Havel své dopisy z vězení. Byla to ona, kdo ho podržel za každé situace. Jaké bylo jejich manželství?

Olga byla neuvěřitelně sečtělá a současně znala život v jeho tvrdosti, který prožívala po boku Václava Havla. Jeho pronásledování Státní bezpečností, období, kdy byl ve vězení. „Často ho musela podržet, když se stejně jako každý muž ocitl ve chvíli slabosti. Ona stála po jeho boku, jí adresoval své dopisy z vězení, ve kterých se jí svěřoval se svými myšlenkami,“ tvrdí Ladislav Špaček. Seznámili se v divadle Na Zábradlí, kde oba působili. Olga si přivydělávala jako uklízečka. Osm let spolu „chodili“, než byla v roce 1964 svatba.

A jaké vlastně bylo manželství Olgy a Václava Havlových?

Nad tím se zamyslela filozofka a překladatelka Dana Horáková v knize Síla věcnosti. „Nikdy jsem se nezbavila pocitu, že Olga a Václav vlastně nejsou manželé v tom smyslu jako moji rodiče a ostatní normální páry. Kárali se často a udělovali si pokyny. Olga tak činila se skoro mateřskou trpělivostí, Václav často s ostentativní převahou ´slavného dramatika´, oba s málem komickým sklonem k nekompromisní tvrdohlavosti… Ti dva byli kamarádi, partneři. Ale manželé? Milenci? Nepamatuji se, že bych je byla někdy zažila v okamžicích něžnosti. Žádná nenápadná hubička, žádné letmé objetí,“ hodnotí vztah Olgy a Václava.

Olga se musela smířit s milostnými avantýrami svého muže. Snažila se k nim přistupovat s umíněným realismem. Nenáviděla lež a přetvářku, a tak se raději přímo od něj dozvídala, kdo ho momentálně okouzlil. Ne že by jí to bylo lhostejné, ale rozhodla se, že to bude považovat za víceméně neškodný projev jisté nezralosti a že to k jejímu bohémsky zaměřenému Václavovi zkrátka patří.

Se šarmem aristokratky

Velkou láskou Václava Havla byla v 70. letech Anna Kohoutová, bývalá žena dramatika Pavla Kohouta a matka jeho dcery Terezy Boučkové. Ta jejich vztah zachytila ve scénáři filmu Zemský ráj to napohled, který v roce 2009 natočila Irena Pavlásková. Přímo z náruče krásné Anny putoval Havel v roce 1979 do vazby, kde ho čekalo zatím nejdelší odloučení od Olgy i od přátel – na dobu čtyř a půl let. Během té doby se z Anny a Olgy staly blízké přítelkyně, které si navzájem předčítaly jeho dopisy z vězení. Nikdy v nich nezapomněl Annu pozdravovat.

Olga přitom byla pozoruhodná bytost, která svým chováním i jistým kouzlem osobnosti přitahovala nejednoho muže. Měla přirozený šarm a krásu. Básník a dramatik Josef Topol o ní prohlásil, že vypadá jako aristokratka a také se tak chová.

Když se Havel vrátil z vězení, přišla pravdomluvná Olga s přiznáním, že během doby, kterou strávil za mřížemi, se sblížila s Janem Kašparem, hercem Divadla Na tahu. Byl o dvacet let mladší a na rozdíl od Havla neměl žádné tvůrčí ambice. Zjevem byl Havlovi dost podobný a na jevišti také hrál jeho postavu Vaňka. S Olžiným doznáním se Václav dlouho nemohl srovnat. Dohodli se, že se nerozejdou, ale každý si bude žít svůj soukromý život.

Tehdy ještě nevěděli, že je události let budoucích přivedou až na Pražský hrad v roli prvního páru země.

Než Olga 27. ledna 1996 zemřela na rakovinu, stihla spoustu práce.

Od roku 1992 funguje například Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, každoročně udělující ocenění pro handicapované spoluobčany, kteří i přes handicap dokáží pomáhat ostatním. Sama Olga měla postiženou ruku. Celý život se však chovala jako zcela zdravá a sršela energií. „Byla strašně hubatá,“ vzpomínal na ni Václav Havel před časem.

