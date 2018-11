Filmem Černý jestřáb sestřelen se mihli. Pro pilota ale byli snajpři ti hlavní

Viděli jste film Černý jestřáb sestřelen? Při snaze americké armády zajmout samozvaného somálského vůdce Aidida se 3. října 1993 zřítily do ulic Mogadišu dva vrtulníky Black Hawk, jeden daleko od linie boje. Kvůli záchraně pilota se strhla bitva, jež vedla ke značným ztrátám. Událost ztvárnil právě zmíněný snímek. Muži, kteří byli pro pilota v danou chvíli nejdůležitější, v něm ale dostali jen omezený prostor. Dva ostřelovači, co šli do ztracené akce, aby ho kryli.

"Bylo to strašně riskantní a možná dokonce beznadějné. Ale jeden nebo dva dobře vyzbrojení a vycvičení vojáci mohou na neurčitou dobu nedisciplinovaný dav udržet. Bezpochyby jim dlužím za svůj život. Přišli, i když museli vědět, že jdou do předem prohraného boje. Nebyl tam nikdo další, kdo by je podpořil. Ale kdyby nepřišli, tak bych nepřežil."

Těmito slovy se později vyjádřil pilot sestřeleného vrtulníku Michael Durant o dvou ostřelovačích z týmu Delta Garym Gordonovi a Randym Shughartovi, kteří se 3. října 1993 dobrovolně nabídli, že se pokusí zajistit místo havárie jeho vrtulníku do příchodu záchranného týmu. A to s vědomím, že je to bude s největší pravděpodobností stát jejich životy.

Od začátku v pr…

Když se po skončení operace v Mogadišu ptali vojáků na její zhodnocení, slyšeli, že věci byly "od začátku v prdeli": to, co mělo být rutinní třicetiminutovou operací, tedy provedení vojenského zátahu a dopadení dvou pobočníků brutálního samozvaného somálského vůdce Mohameda Farraha Aidida, se záhy změnilo v bitvu epických rozměrů. Přestože byli oba vůdci milice rychle zajati a spolu s jedním zraněným příslušníkem amerických jednotek Rangers naloženi do konvoje Humvee, při následném stahování byl střelou RPG sestřelen americký MH-60 Black Hawk, "Super Six One".

Týmy amerických Rangers i speciálních jednotek Delta Force, jež měly vyprostit posádku (piloti zahynuli, ale osazenstvo vrtulníku zůstalo naživu), uvízly v nepřátelském území, načež celé město během ani ne hodiny doslova vybuchlo - muži z Aididových milicí se vyřítili z budov, po zuby ozbrojení puškami, pistolemi, ručními raketomety i spoustou sečných zbraní. A aby toho špatného nebylo málo, další Black Hawk s kódovým označením "Super Six Four", vyslaný jako posila na pomoc s rychle se zhoršující situací, dostal do ocasu také zásah střelou RPG a v oblacích černého kouře se ve spirále zřítil do obytné čtvrti vzdálené desítky bloků od zuřící bitvy.

Zatímco se jediný bojeschopný přeživší z tohoto vrtulníku, pilot Michael Durant, snažil v oblacích prachu a kouře vzpamatovat z tragického pádu, sledovali jeho agónii z paluby dalšího vrtulníku kroužícího nad místem havárie dva ostřelovači: nadrotmistr Gary Gordon a rotmistr Randy Shughart. "Jejich úkolem bylo původně krýt operaci pozemních jednotek střelbou ze vzduchu, ale teď se z výšky dívali na Black Hawk, rozpláclý uprostřed nepřátelského území jako kachna za šest milionů dolarů, jehož posádka byla buď mrtvá nebo v kritickém stavu," popsal nezáviděníhodnou situaci obou mužů server Badass of the Week (Drsňáci týdne).

V tu chvíli se oba rozhodli k nevídané akci - že se nechají vysadit na místě a budou sami ve dvou krýt všechny živé členy posádky střelbou tak dlouho, dokud nedorazí posily.

Oba přitom věděli, že "záchranná kavalerie" se neobjeví nijak brzy. Bezmála stovka Rangerů a členů Delta Forces se nacházela uprostřed bitevní vřavy na druhé straně města a bojovala o vlastní životy v obklíčení tisícovkami vojáků somálských milicí, vyzbrojených výbušninami a těžkými kulomety. Vojenský konvoj, který je měl z obklíčení vyprostit, byl vystaven palbě RPG z okolních oken a bludištěm ulic, rychle se zaplňujících Aididovými lidmi, se mu nedařilo dostat vpřed.

Black Hawk Super Six Four tak byl úplně odříznutý a ulicemi se k němu blížil rychle narůstající dav somálských ozbrojenců se samopaly AK-47 (známými kalašnikovy).

"Velitel družstva Delta Force Gary Gordon sledoval z výšky pilota sestřeleného vrtulníku, jak se zoufale snaží odrazit mnohonásobnou přesilu, a udělal nejtěžší rozhodnutí svého života. Šel dolů," uvedl server.

Sami proti přesile

Když se dav přiblížil, Gordonovi došlo, že sestřelený pilot nemá sám žádnou šanci udržet se proti takové přesile dlouho naživu. Zažádal proto, aby byl spolu s rotmistrem Shughartem vysazen na místě s tím, že kolem pilota vytvoří obranné předpolí a ubrání ho střelbou.

Jeho žádost byla zamítnuta. Dvakrát. Podle jeho nadřízeného to bylo příliš nebezpečné. Což Gordon věděl líp než on, protože v té chvíli už z helikoptéry střílel po přibližujících se ozbrojencích, kteří mu to opláceli palbou ze svých kalašnikovů. Ale současně spolu s Randy Shughartem cítil, že nemůže muže na zemi nechat jen tak na pospas.

Takže požádal o vysazení potřetí, a tentokrát obdržel souhlas.

"Vůbec jsem neviděl, odkud se vzali, ale museli přijít zezadu, jinak bych si jich všiml, jak by se přibližovali. Byl to neskutečný pocit. Jako byste si najednou uvědomili, že ta hrozná situace, ve které jste ocitli, právě skončila," popsal později setkání s oběma ostřelovači Durant.

Pilot Gordonova a Shughartova Black Hawku se nejdřív pokusil o přistání přímo vedle havarovaného vrtulníku, to se ale záhy ukázalo nemožné kvůli prudké palbě z ručních zbraní i z RPG, a navíc i kvůli povrchu země, který byl pokryt hořícími úlomky zříceného stroje. Black Hawk se proto opět vznesl a vysadil Gordona se Shughartem asi 100 metrů od místa nehody.

Oba muži přitom vyskočili na zem jen pár vteřin předtím, než do Black Hawku udeřila střela RPG, která střelci ve dveřích utrhla nohu a vážně zranila několik dalších členů posádky. Pilot se nicméně i s prostřeleným ramenem a s druhým pilotem v bezvědomí dokázal opět vznést a odletět.

Oba ostřelovači se rychle přesunuli k okolním budovám, jež jim poskytovaly alespoň částečné krytí, a zahájili palbu. Ulicí se pak za neustálého střílení probojovali až k sestřelené helikoptéře.

Přiběhli právě včas. Durantovi, kryjícímu se v kokpitu, už docházela munice, měl na několika místech zlomenou nohu a několik rozdrcených obratlů. Ještě ale stále bojoval. Tři další členové posádky, kteří ještě zůstávali naživu, na tom byli hůř a bránit se nijak nemohli.

Gordon se Shughartem vrazili do kokpitu, zkontrolovali stav pilota a šetrně ho odtáhli z trosek na bezpečnější místo. Poté k němu dopravili i zbylé tři členy posádky a doplnili Durantovi část nábojů. Na to začali vybírat co nejlepší palebné pole, které by byli ve dvojici schopni pokrýt.