Hodinky Apple Watch zachraňují životy, souhlasí zdravotníci. Ale ne v Česku

Chytré hodinky Apple Watch Series 4 dokáží zachraňovat životy a přivolat záchrannou pomoc. Může se sice stát, že občas indikují zdravotní potíže i tam, kde nejsou, ale to není problém, jenž by jejich přínos znehodnocoval. Uvedli to američtí zdravotníci. Záchranná funkce však funguje zatím pouze ve Spojených státech a kdy bude zavedena do hodinek i v Evropě, se zatím neví.

Když firma Apple uvedla na trh zcela nové chytré hodinky Apple Watch Series 4, uvítal je předseda Americké kardiologické asociace (American Heart Association) Ivor Benjamin slovy, že ho oslovila jejich "oživovací schopnost". Zdravotnická organizace se nyní detailně podívala na to, zda hodinky Apple Watch Series 4 mohou či nemohou zachraňovat životy. Informuje o tom server 9to5mac.com.

Seniorům hodinky pomohou při pádu

Až dosud se mluvilo hlavně o tom, že hodinky mají elektrokardiografickou funkci, jinými slovy jsou schopny měřit a vyhodnocovat srdeční aktivitu. Americký záchranář Rich Mogull ale víc ocenil technologii, která detekuje pád těla a je schopna upozornit záchranku. Podle Mogulla je totiž právě upadnutí pro starší lidi často fatální. "Během let, co dělám tuhle práci, mě nesčetněkrát zavolali k případům, kdy někdo uklouzl a upadl. Pro záchranku jsou to jedny z nejčastějších výjezdů. Zvlášť u starších lidí mohou být následky pádu smrtelné, a to dokonce i při rychlém zásahu. Časté a vážné jsou úrazy hlavy, ale ještě častější bývají zlomeniny kyčle, které mohou mít tragické důsledky a je obtížné se z nich zotavit," uvedl Mogull.

Jako každá technologie i hodinky sice mají své limity - nejsou levné, jejich baterie nevydrží nejdéle a navíc jsou také relativně složité pro demografickou skupinu seniorů, která by jejich "záchranářské funkce" asi nejčastěji potřebovala - ale to podle Mogulla nic nemění na jednoduché skutečnosti, že detekce pádu může zachraňovat životy.

Rozpoznají srdeční arytmii

Podle Mogulla jsou Apple Watch užitečné i svou schopností rozpoznat srdeční arytmii, přičemž nezáleží na tom, zda ji "přečtou" úplně správně, ale podstatné je, že zaznamenaní její obraz. "K detekci fibrilace síní (celosvětově nejčastější srdeční arytmie, pozn. red.) není důležitá přesná tepová frekvence. Hodinky Apple Watch tak namísto jejího měření hledají nepravidelný puls, a to i tím, jak se při pohybu posouvají po zápěstí. Pokud zaznamenají nesrovnlost, která trvá tak dlouho, že to odpovídá fibrilaci síní, upozorní uživatele," popisuje tuto funkcionalitu Mogull.

Podle záchranářů právě to, že hodinky budou své uživatele na tento zdravotní problém upozorňovat, je jejich klíčovým přínosem - mimo jiné jim tak totiž mohou pomoci vyhnout se srdeční mrtvici, jíž je fibrilace síní jednou z hlavních příčin. Pokud se totiž tato srdeční arytmie neprojeví například zrychleným srdečním tepem, popřípadě jeho nepravidelností, nemusí být vnějškově patrná. Včasné upozornění tak umožňuje včas zahájit léčbu, která je v případě pouhé arytmie výrazně jednodušší než v případě případné pozdější srdeční mrtvice.

I když jsou "diagnostické možnosti" hodinek hodně omezené, přece jen mohou podle Mogulla zachraňovat lidské životy. "Ačkoli funkce EKG nedokáže rozpoznat srdeční záchvat a bude vždy omezena jen na určování několika známých a významných arytmií, vůbec to neznamená, že je bezcenná. Zejména proto, že detekce zjevné fibrilace síní pravděpodobně povede i k tomu, že se podaří najít další dříve nediagnostikované potíže. Pocientům se srdečními problémy to může pomoci sledovat své EKG během různých činností, aby poté mohl sdělit jeho hodnoty kardiologovi," uvedl Mogull.

Falešné poplachy patří k práci

Skutečnost, že hodinky mohou někdy vyvolat také "falešný poplach" a zahlásit neexistující problém, Mogull nevnímá jako velký problém. Například při pádu člověka existuje řada postupů, jak případ ověřit, a navíc platí, že záchranka raději vyjede zbytečně, než aby zanedbala skutečnou nehodu.

"Nemám obavu, že by se objevilo nějak moc falešných poplachů. Zaprvé se indikace pádu ve výchozím nastavení zapne pouze v případě, že se uživatel hodinek identifikuje v sekci Medical ID (zdravotní identita) v sekci Zdraví jako osoba ve věku nad 65 let. Za druhé lze skutečný pád ověřit dík kombinaci několika prvků a postupů - kromě indikace upadnutí jde o to, že hodinky na dálku nevykazují po dobu jedné minuty žádný pohyb, že na zvukovou výstrahu nepřijde žádná odpověď a nikdo neodpovídá ani na zpětné volání záchranky. To by mělo většinu falešných poplachů odfiltrovat. Jinak je ale bereme tak, že zkrátka také patří k naší práci," uvedl Mogull.

Funkci EKG si zatím mohou užít jen uživatelé v USA, kdy se k ní dostanou i lidé v jiných zemích, je zatím velkou neznámou. V Evropě by to mělo podle serveru trvat několik let, ale je možné, že Apple její rozšíření urychlí.