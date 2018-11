Madonna slaví šedesátiny. Chystá novou desku a stále inspiruje

/VIDEO/ Královna popu byla a stále je kontroverzní. Za svou šestatřicetiletou kariéru často šokovala a provokovala a nikdy se nebála překračovat zavedené hranice, její videoklipy se dočkaly cenzury a ona mediální kritiky.

FOTOGALERIE

Madona patří k nejvýraznějším ikonám moderní hudby. Měla velký vliv na popkulturu a inspirovala mladší zpěvačky jako Lady Ga Ga, Britney Spears či Christinu Aguileru, které by bez ní byly úplně jinými interpretkami.

Skladby, které zpívá, nejsou příliš průlomové, během své kariéry jde s dobou a s aktuálními trendy, ale vždy měla cit pro výběr správných producentů, a hlavně je silnou osobností a dařilo se jí měnit svět kolem. Z jejich největších hitů připomeňme kusy Like a Virgin, Jump, Hung Up, Like a Prayer či Die Another Day.

Celé roky bojuje za práva žen. „Nejsem feministika, jsem humanistka,“ prohlásila. Staví se proti striktně patriarchální společnosti a chce, aby se ženy přestaly stydět za svou sexualitu.

Zastala se menšin

Svou podporu také opakovaně vyjádřila gayům a lesbám, a to v 80. letech, kdy k nim veřejnost ještě nebyla tak vstřícná.

Když byla zpěvačka mladší, veřejnost jí vyčítala, že ke slávě zneužívá svou sexualitu, dnes jí zase její kritici mají za zlé, že v pokročilém věku nestydí za své tělo a klidně si oblékne halenku s výstřihem či minisukni. Věk jí nebrání ani ve výběru mužů, klidně chodí s mnohem mladšími partnery.

Madonna je dvakrát rozvedená a má šest dětí dvě vlastní a čtyři adoptované.

„Samozřejmě se můj vkus a priority změnily, ale to, že jsem matka, neznamená, že už nejsem rebelka a že nechci vzdorovat konvencím a systému. Nikdy jsem nechtěla myslet konvenčně a nechci ani, aby tak myslely moje děti. Myslím, že rodiče by měli neustále zpochybňovat společnost.“ Nedávno ukázala, jak moc jí na dvanáctiletém synovi záleží, když se kvůli jeho fotbalové kariéře odstěhovali do Portugalska.

Neúspěch alba

Magazínu Vogue prozradila, že ji k další desce inspiroval právě Lisabon. Album by mělo vyjít do konce roku.

Zatím její poslední deska Rebel Heart byla velkým komerčním propadákem, přestože na ní spolupracovala s hvězdami jako Kanye West či Avicii.

Madonna kromě hudebního a módního světa pronikla i do filmového. Nejenom, že si zahrála v několika snímcích, v posledních letech se z ní stala i režisérka. Před pár dny oznámila, že chystá již třetí režii. Půjde o životopisný film Taking Flight o baleríně Michaele DePrince podle autobiografické knižní předlohy z roku 2014.

Rekordmanka Madonna• Její majetek vyčíslili na 590 milionů dolarů

• Počet prodaných desek: více než 300 milionů

• Celkové tržby jejích koncertů: 1,4 miliardy dolarů

• 1. superhit Like a Virgin (1984)

• Více než 20krát se objevila v Guinnessově knize rekordů. Poprvé v roce 1986. Dodnes je nejúspěšnější ženskou interpretkou planety.

Slavné hity Madonny: