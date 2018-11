Mokré stěny i zborcená klenba. Parta nadšenců zachránila zdevastovaný kostel

Deset let vytrvala parta nadšenců v práci na obnově kostela v obci Boněnov u Mariánských lázní. Z ruiny k demolici se jim podařilo novorenesanční objekt uvést téměř do původní podoby.

Kostel zasvěcený všem svatým má novou střechu, klenby, vnitřní omítky, výmalbu i lavice a oltáře. Nedávno byl instalován i obří oltářní obraz. Minulý víkend kostel navštívila veřejnost při Dni otevřených dveří.

O boněnovský kostel se nikdo nestaral a hrozilo zřícení. Střecha dokonce musela být stržena a zřítila se část klenby. „A tak před deseti lety přišla myšlenka, že se do toho pustíme. Ani jsme tomu ale nechtěli věřit, že se obnova povede, ale myslím, že to je na dobré cestě,“ říká Jiří Aubris z Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu (OSOTR), které kostel spravuje.

Práce jako na kostele

Výsledek členy sdružení těší. „Někteří ale říkají, že dnes už by se toho neodvážili, kolik to bylo práce,“ usmívá se a dodává, že základem bylo postavit úplně novou střechu včetně krovu a klenby. „To vše bylo naprosto zdevastované. Co je vidět už méně, je podřez, stěny byly do poloviny mokré. Nová je i podlaha a stavba kůru.“

Stavbu krovu i kleneb svěřili firmě, nejsložitější tedy bylo udělat novou podlahu. Celkem se na pracích různou měrou podílelo padesát lidí, členů spolku OSOTR, včetně dětí, které pomáhaly podle svých možností. Kostel ještě čeká oprava věže včetně instalace střešního jehlance a venkovní omítky.

Sobotní den otevřených dveří navštívila téměř stovka zájemců, pro které bylo připraveno občerstvení, informační tabule o historii kostela a možnost prohlídky interiérů. Program zpestřilo vystoupení Anny Gálisové, která za svůj pěvecký výkon sklidila veliký potlesk.

Obnova stála spolek zhruba osm milionů korun a prostředky byly z většiny z darů a spolkových peněz a část byla hrazena i z dotací.