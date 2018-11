Rap, gospel i rock. Volební kampaň vrcholí, strany nasadily "zpěv"

/ VIDEO / To, co při předchozích politických kampaních představovalo pokus o vybočení z řady, se v aktuálním předvolebním boji stalo novým standardem. Téměř všechny strany a politická uskupení se rozhodly, že budou ve svých spotech "zpívat". Pochvalu zaslouží alespoň za různorodost hudebních žánrů, o něž se pokoušejí. Máme tu tak pochodový zpěv, sborový zpěv i pokusy o rap a o rock.

Opětovně kandidující primátor Brna Petr Vokřál, který si získal nemalou pozornost a sérii komentářů svým předvolebním klipem, kde rapuje v doprovodu dvou půvabných dívek "tak nechte mě to dokončit", tak nezůstane ojedinělý. Jeho klip se už v Dotyku objevil, stojí ale za připomenutí.

Podle vyjádření politologa Miloše Gregora pro Brněnský deník je na spotu vidět profesionalita. Vokřál nicméně nepropaguje žádný konkrétní předvolební slib, jen vyzývá voliče, aby svůj hlas dali znovu jemu, protože "se chce pořád rvát" a chce, "aby ho to nechali dokončit", aniž by říkal, co vlastně.

Podobně se tomu má i s ostatními "pěveckými předvolebními klipy". Většinou žádný konkrétní příslib, jen snaha zaujmout a často dost neumělé veršování. Za zmínku nicméně stojí, že se jednotlivá kandidující uskupení alespoň nekopírují v použitých hudebních žánrech.

Zatímco Vokřál nasadil rap, pražské sdružení nezávislých kandidátů pro volby na pražský magistrát Praha sobě, jež vzniklo kolem Jana Čižinského a Hany Třeštíkové, vsadilo na sborový zpěv. Jejich předvolební video tak ze všeho nejvíc připomíná gospel z amerického kostela.

Podobně jako v případě Vokřála ani tento klip nenabízí žádný konkrétní příslib či program, jen vyjmenovává, co všechno je podle sdružení v Praze špatně (na podobnou strategii mimochodem vsadila při posledních komunálních volbách i dosavadní primátorka Adriana Krnáčová), a pokračuje nekonkrétní výzvou: "Tak po dlouhý době vraťme Prahu sobě".

Do historie českého politického bizáru se pravděpodobně zapíše i "pochodová píseň" autora Václava Vedrala na text Davida Macků, již pro ODS Zbraslav nazpíval (v tomto případě alespoň školeným hlasem) ředitel ZUŠ Zbraslav Karel Nedoma.

Slovní obraty typu "Jen ať velkou těžkou tlapou naši obec nepošlapou" zajišťují tomuto songu mezi předvolebními podivnostmi čestné místo. Stejně jako oba předchozí, ani tato píseň nic konkrétního nenabízí, pouze je z ní patrné, že by strana ráda vystřídala stávající starostku Zbraslavi svým kandidátem.

Jakési profesionální parametry, byť ve zcela odlišném žánru připomínajícím nejvíc "písničkové" televizní pohádky z nedělních dopolední 80. let minulého století. Pro kandidáta do Senátu za sdružení Zelená Praha Hayato Okamuru (bratra proslulejšího Tomia) ji nazpíval písničkář známý pod přezdívkou Quido MC. Podle svých slov usiloval o podporu s úsměvem, ale myšlenou zcela vážně. "Okamura Hayato - pro EU i pro NATO."

A konečně, když jsme zmínili Tomio Okamuru, nemůžeme ho samozřejmě v tomto přehledu opominout. A co by byla SPD Tomia Okamury bez Olivie Žižkové a jejího "slavného" hitu "Já volím espédé, já vím, proč espédé". Ten teď nasadila do hry znovu, ovšem podle názoru Olivie Žižkové jde prý teď o "rock verzi".

Co se naproti tomu oproti předchozí verzi nezměnilo, je to, že pod klip není možné přidávat komentáře. Lze předpokládat, že autoři i interpretka "písně" vědí proč.