Vědci věří, že našli válečnou loď Jamese Cooka, na níž objevil Austrálii

Pakliže se potvrdí hypotéza vědců, bude platit, že po dlouhých 240 letech spatřily lidské oči opět legendární válečnou loď HMS Endeavour, která se během 18. století zúčastnila klíčových historických událostí týkajících se Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu a Spojených států. Objevitel a výzkumník James Cook na její palubě objevil Austrálii, Anglie v jejím podpalubí věznila americké revolucionáře.

"Našli jsme konečné místo, kde spočívá vrak britské lodi HMS Endeavour, potopené v roce 1778 spolu s několika dalšími loděmi," sdělili australské mediální společnosti Fairfax Media archeologové sdružení v projektu námořní archeologie, zaměřeném na pobřeží kolem Rhode Island. Byť Endeavour nebyla mezi ostatními potopenými loděmi ještě definitivně identifikována, ředitelka projektu Kathy Abbassová prohlašuje: "Můžeme říci, že si myslíme, že víme, který z nich to je."

Podle Sydney Morning Herald by měl být správný vrak defintivně odhalen v pátek - po 25 letech hledání ztraceného slavného plavidla.

Příběh lodi Endeavour

Endeavour se proslavil díky Cookově historické plavbě, při níž se stal spolu se svou posádkou prvním Evropanem, který v roce 1770 přistál u východního pobřeží Austrálie, v místě, které se dnes nazývá Botanický záliv nebo Botanická zátoka (jde o jižní předměstí Sydney). O existenci neznámého kontinentu na jižní polokouli, přezdívaného Terra Australis, bylo přesvědčeno mnoho vědců 18. století a Cook kvůli jeho nalezení zorganizoval tichomořskou expedici, kterou maskoval vědeckým zaměřením: expedice měla oficiálně sloužit k určení vzdálenosti Venuše (a v návaznosti i ostatních planet) od Slunce.

Rok před objevením Austrálie Cook kompletně obeplul a zmapoval i Nový Zéland, objevený o víc než čtvrtstoletí dříve nizozemským mořeplavcem Abelem Tasmanem, a prohlásil ho za britské území (Tasman nikdy nevstoupil na pevninu, protože jeho výsadek zahnali domorodci, kteří zabili čtyři členy jeho posádky v zátoce, nazvané v upomínce na tento incident Massacre Bay). Cook také objevil průliv mezi Jižním a Severním ostrovem Nového Zélandu (dnešní Cookův průliv) a vyvrátil definitivně hypotézu britského hydrografa Alexandera Dalrymplea, že Nový Zéland je součástí hledané pevniny Terra Australis.

Po doplutí k východním břehům Austrálie Cook a jeho posádka několik měsíců prozkoumávali australské pobřeží, jejich cestu však ukončila katastrofa: loď narazila na korálový útes skrytý pod hladinou (nyní známý jako útes Endeavour) a na dva měsíce na něm uvízla. Do lodi začalo silně zatékat. Aby ji odlehčil, nechal Cook hodit přes palubu kazící se zásoby, šest lodních děl a všechen nepotřebný balast, ale nepomohlo to. Mořeplavec se proto rozhodl uvolnit loď tím, že ji odtáhne, byť riskoval rozlomení trupu. Tento krok se mu vyplatil, dostal loď na hloubku a nakonec s těžce poškozeným plavidlem doplul až do tehdejší Batavie (dnešního hlavního města Indonésie Jakarta), která byla tehdy součástí Holandských východních ostrovů. Po nezbytných opravách lodního trupu se pak posádka vrátila do Anglie.

Při svých pozdějších výpravách se už Cook, jehož v roce 1779 zavraždili havajští domorodci, na Endeavouru neplavil. Loď byla přejmenována na Lord Sandwich, načež ji Britové využili během americké války za nezávislost jako námořního vězení pro americké válečné zajatce.

V srpnu roku 1778 byla legendární loď potopena spolu s 12 dalšími plavidly, která měla vytvořit blokádu kolem Newportu, nacházejícího se v centrální části oregonského pobřeží, zatímco se Britové připravovali na bitvu o Rhode Island - původně anglickou provincii, jež se v roce 1776 stala jedním z původních třinácti zakládajících států USA.

Pátrací kruh se zužuje

Místo, kde Endeavour leží, bylo odhaleno už před dvěma lety v květnu, od té doby se pracovalo na tom, určit, který z pěti vraků, jež přicházely do úvahy, je opravdu oním slavným Cookovým plavidlem. Nyní je už znám konkrétní favorit.

"Potápěči teď pracují na tom, aby potvrdili, který to je," řekl britským novinám The Guardian ředitel Australského národního námořního muzea Kevin Sumption. "Není definitivní, že to je Endeavour," dodal. Podle něj by mohl výzkumníkům pomoci v určení plavidla druh dřeva použitého k jeho stavbě. "Většina lodí potopených v srpnu 1778 v Newportu byla vyrobena z amerických nebo indických dřevin, ale Endeavour byl postaven na severu Anglie a jeho základní materiál byl převážně dub," vysvětluje Sumption.

"S nějakou dobrou detektivní prací můžeme otestovat dřevo z tohoto slibného místa, a tak bychom mohli přinejmenším získat důkaz, že šlo o loď vyrobenou v Británii," dodal. Poznamenal, že i viditelné rozměry vytipovaného vraku odpovídají velikosti a tvaru lodi Endeavour.

Pokud by se opravdu potvrdilo, že jde o loď britského původu, může výzkumný tým požádat americké úřady o souhlas s vyzdvižením vraku, a potvrdit tak svou teorii.

Vlastníkem potopených vraků se v roce 1999 prohlásila vláda státu Rhode Island. Vzhledem k tomu, jako dlouho jsou potopené lodi pod vodou, je nepravděpodobné, že by se trosky Endeavouru daly přemístit do Austrálie, uvedl Sumption. Přesto podle svých slov doufá, že se u příležitosti 250. výročí Cookova vylodění, jež připadá na rok 2020, podaří alespoň část slavné lodi do země vrátit.

"V muzeu si uvědomíte, že předměty z určité doby mají moc přenést lidi zpět do chvíle, kdy se reálně používaly nebo kdy vznikaly. Mít coby součást příběhu Cookovy plavby něco jako Endeavour by bylo úžasné," řekl Sumption, který však vyzvedl i další osud lodi. "My Australané máme tendenci si myslet, že příběh lodi skončil, když opustila australské vody. Ale její příběh po návratu do Anglie v roce 1771 a její činnost na východním pobřeží Spojených států je neméně fascinující," dodal.