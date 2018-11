Vzniknou pojízdné nevěstince? Sex v autonomních vozech bude hitem budoucnosti

Autonomní automobily již brzy mohou zcela změnit dopravu. Díky tomu, že se lidé v autech nebudou muset věnovat řízení, uvolní se jim ruce pro celou řadu jiných činností. Podle nové britské studie s poměrně suchým názvem „Autonomní vozidla a budoucnost městského cestovního ruchu“ bude zcela jistě jednou z nich i sex, a to i placený.

FOTOGALERIE

Cílem Scotta Cohena, profesora cestovního ruchu na univerzitě v Surrey, a Debbie Hopkinsové, která přednáší o oblasti dopravy na univerzitě v Oxfordu, bylo původně prozkoumat, jak mohou pokroky v automatizované dopravě přetvářet cestovní ruch po celém světě.

Při svém zkoumání zjistili, že potenciál autonomních automobilů je mnohem větší, než jen být robotickou obdobou řidičů Uberu. „Je jen přirozeným závěrem, že se sex v autonomních vozidlech stane fenoménem,“ řekl Cohen deníku The Washington Post. Zmínil přitom jejich pohodlí a absenci předních sedadel.

Jakmile automobily bez řidiče zaplaví silnice, začnou tradiční taxíky podle futuristů rychle mizet. Tato myšlenka přitom nemusí být zas až takovou hudbou budoucnosti. Na autonomních vozidlech usilovně pracuje celá řada firem a podle předpovědí by tato situace mohla nastat již během příštích deseti let.

Ústřední role v mnoha zážitcích

Pokud se firmy zbaví nutnosti zaměstnávat řidiče, budou moci více investovat do zážitku pro cestující. Interiéry, kde již nebude zabírat místo řidič, budou prostornější a budou zde moci být například masážní sedadla, nebo dokonce postel, předpovídají analytici.

„Je to jen malý krůček k představě amsterdamské Čtvrti červených luceren v pohybu,“ napsali Cohen a Hopkinsová ve studii, která bude zveřejněna v lednu. Poznamenali přitom, že sex „hraje ústřední roli v mnoha zážitcích v oblasti cestovního ruchu“.

Samozřejmě, že prostituce, ať již mobilní nebo jiná, je v celé řadě států nelegální. Podle vědců si však motivovaní zákonodárci pravděpodobně najdou cestu, jak tuto překážku překonat.

Podle Missy Cummingsové, profesorky strojírenství na americké Dukeově univerzitě, přinese tato technologie obrovské množství nových příležitostí a pojízdný nevěstinec může být právě jednou z nich.

„Automatizovaná vozidla jako platforma pro poskytování služeb jsou velkým tématem. Sexuální práce je jen jednou z možných služeb,“ souhlasí Bryant Walker Smith, profesor práva na univerzitě v Jižní Karolíně, který se zaměřuje na autonomní vozidla.

Pozor, kdo se dívá

Je zde však i otázka soukromí. Podle Kate Devlinové, autorky knihy „Zapnuto: Věda, sex a roboti“, nemohou tónovaná okna zakrýt vše. „Samořiditelná auta sbírají obrovské množství dat,“ řekla listu The Washington Post.

Páry, který si chtějí užit sex v automatizovaném taxíku, by si měly být vědomy, že vozidla by mohla shromažďovat víc než jen trasy svých cest. Na rozdíl od typického hotelového pokoje budou mít senzory, reproduktory a kamery.

Autonomní jízda - Bowler Wildcat:

FOTOGALERIE

Pro sexuální pracovníky by mohly být důsledky ještě komplikovanější. „Bylo by to dobré, pokud je o bezpečnost pracovníků v sexuálních službách, protože by mohly poskytovat bezpečnostní informace o umístění, nebo by mohla být taková data použita proti sexuálním pracovníkům tam, kde je takový způsob obživy kriminalizovaný,“ zamýšlí se Devlinová.

Podle autorů studie však ani hrozba nedostatečného soukromí mnoho lidí neodradí. „Přestože budou (automobily bez řidiče) pravděpodobně sledovány, a to s cílem odradit cestující mít v nich sex nebo užívat drogy. Takový dohled může být rychle překonán, zneškodněn nebo odstraněn,“ napsali autoři studie. „Lidé by mohli proniknout do systému vozidla nebo blokovat kamery,“ dodali.

Úřady by se však měly podle Cohena připravit nejen na sex na kolech, ale i na celou řadu dalších hrozeb. Autonomní vozidla by mohla poskytnout pokrytí pro celou řadu nezákonných činností, včetně obchodu s drogami nebo dokonce terorismu ve formě dálkově ovládaných bomb.