Americká krasobruslařka zranila Korejku, prý úmyslně. Šetření to ale nepotvrdilo

Byla to nehoda, nebo zlovolný úmysl? Tuto otázku řeší od středečního večera krasobruslařský svět. Zavládla po 25 letech mezi mladými krasobruslařkami opět nezdravá rivalita, která vede až ke kriminálním činům, nebo šlo jen o nešťastnou náhodu?

Co přesně se vlastně ve středu večer v japonské Saitamě stalo? Dvaadvacetiletá Američanka Mariah Bellová se při společném rozehřátí krasobruslařek před krátkým programem jednotlivkyň rozjela příliš blízko k mantinelu a při jízdě po levé brusli řízla dopnutou pravou nohou bruslí do lýtka šestnáctiletou Lim Eun-soo z Jižní Koreje, jež v tu chvíli právě odcházela z ledu. Zatímco Korejka se chytila bolestí za nohu, Američanka vypadala, že nic nezaznamenala, a pokračovala ve své cvičné jízdě.

Výbušný potenciál získala celá kauza poté, co zástupci agentury All That Sport, zastupující Eun-soo, obvinili v rozhovoru s médii americkou krasobruslařku, že to udělala schválně. Bellová i Eun-soo totiž trénují pod tímže trenérem, jímž je Rafael Arutunian, a obě se připravovaly na MS společně v kalifornském Lakewoodu (pro Lim Eun-soo je to její první vystoupení na mistrovství světa dospělých). A podle All That Sportu nebyla Američanka ke své mladší kolegyni nikdy právě kolegiální.

"Bellová šikanovala Lim Eun-soo už několik měsíců a těsně před mistrovstvím ji znovu verbálně napadla," citovala jihokorejská tisková agentura Yonhap News nejmenovaného zástupce agentury jihokorejské krasobruslařky.

All That Sport také Američance vytkla, že se hned po incidentu nezastavila, nepokusila se zraněné Korejce pomoci a ani se jí neomluvila. (Zranění se zatím naštěstí neukázalo jako zvlášť vážné, Eun-soo po ošetření odjela ještě týž večer i krátký program, v němž skončila pátá, o jedno místo před Bellovou.)

Představitelé americké krasobruslařské reprezentace se podle francouzské agentury AFP Lim Eun-soo za incident omluvili, ale obvinění z úmyslného napadení odmítli. Podle nich šlo o nešťastnou náhodu. Fakt, že Bellová po nehodě pokračovala v jízdě, vysvětlili tím, že začala hrát její hudba k vystoupení a ona se soustředila na svůj výkon, takže potíže své kolegyně nezaznamenala.

Protože je doba sociálních sítí, záhy po oznámení této zprávy se na Twitteru rozjela vzrušená diskuse, zda se po 25 letech opakuje v ženském krasobruslení další příběh sportovní nevraživosti vedoucí až k nenávisti, jakým byl v roce 1994 případ Tonyi Hardingové.

Ta ve spolupráci se svým bývalým mužem a osobním strážcem naplánovala před olympiádou v norském Lillehammeru útok na svou největší soupeřku Nancy Kerriganovou, aby ji vyřadila z kvalifikace (po cvičné jízdě během kvalifikačních závodů napadl Kerriganovou maskovaný násilník a pokusil se jí železnou tyčí rozdrtit koleno. Při pozdějším vyšetřování vyšlo najevo, že Hardingová o chystaném útoku věděla a byla přítomna jeho přípravám).

Mezi těmi, kdo okamžitě odmítl spekulace o úmyslném jednání, byl americký krasobruslař Adam Rippon, podle nějž vznikla celá kauza uměle, aby se na články o incidentu víc klikalo.

This article is click bait. I’ve been to the rink multiple times and NO ONE has been bullying anyone. Stop creating shit and spreading rumors. What happened in the warm up was an accident. Don’t distract both Eunsoo and Mariah from the competition.