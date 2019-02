Blackout v Česku je reálnou hrozbou. Za pár hodin nás uvrhne do středověku

Česká elektrizační soustava pracuje pod čím dál větším tlakem. Liberalizace trhu provázená mohutnými mezistátní přetoky nebezpečně testují její limity. Stačí nešťastná souhra událostí a sesype se jako domeček z karet. Pak teprve poznáme, jak bytostně je na ní náš pohodlný život závislý.

Blackout neboli obří výpadek elektřiny znamená rozpad páteřní přenosové soustavy. Může ho způsobit třeba silná námraza, vichřice nebo povodeň v kombinaci s jinými nepříznivými vlivy. Rozvodná síť totiž funguje jako spleť vodních kanálů a nádrží. Výroba a spotřeba musí být neustále v rovnováze a mohutnější vlna může způsobit kaskádovitý efekt.

Naši elektrickou soustavu v současnosti silně zatěžují tranzitními toky z Německa do Rakouska a na Balkán. Němci si totiž zkratkou přes naše území kompenzují nedostatečnost vlastního propojení mezi větrnými a solárními farmami na severu a spotřebiteli na jihu. „Naše soustava v takových chvílích pracuje na hranici svých technických možností,“ varuje tisková mluvčí ČEPS Barbora Peterová „a bezpečná období neexistují,“ dodává.

Rostoucího nebezpečí si je vědoma i vláda. Navzdory vrcholícímu období dovolených proto premiér Bohuslav Sobotka spolu s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem (oba ČSSD) navštívili sídlo provozovatele přenosové soustavy. Zajímali se hlavně o zajištění kritické infrastruktury státu pro případ mimořádných událostí. „S distributory i provozovateli přenosových soustav v okolních zemích sdílíme informace v reálném čase,“ ubezpečil je Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS.

FOTOGALERIE

ČEPS má případ „startu ze tmy“ připravené plány ochrany a obnovy, které navíc pravidelně je obnovuje a testuje. Na život bez elektřiny jsou připravené i nejohroženější instituce: nemocnice. „Máme k dispozici záložní dieselagregáty, které při výpadku elektřiny automaticky nahrazují dodávky do nemocniční sítě,“ uvedl Tomáš Oborný, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava.

Některá zdravotnická zařízení už mají s výpadky proudu zkušenosti. „V roce 2014 došlo vlivem selhání lidského faktoru k výpadku elektrické energie na přibližně pět hodin,“ uvedl tiskový mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice s tím, že jejich deset dieselagregátů je schopno zásobovat nejkritičtější provozy proudem už půl minuty po výpadku.

Technická náměstkyně královéhradecké fakultní nemocnice Veronika Bartošová upřesnila, že ve zdravotnictví se používají barevně odlišené zásuvky – zelené, žluté a oranžové. „Personál ví, které technologie mají být zapojeny do kterých zásuvek z hlediska toho, zda musí fungovat nepřetržitě či může dojít k přerušení jejich napájení,“ dodala Bartošová s tím, že funkčnost systému testují pomocí řízeného výpadku každý měsíc.

Blackout už pro nás možná brzy nebude jen vzdálený fenomén, který se nás netýká. Zimní energetický balíček Evropské unie totiž dále zvyšuje už tak značný tlak na přechod od tepelných elektráren na obnovitelné zdroje energie. Stabilita a objem dodávek elektřiny tak bude výrazně více záviset na vnějších vlivech, které nebudeme schopni ovlivnit. A ani zvýšené zabezpečení přenosové soustavy pak nemusí stačit. Ověřte si proto třeba na následujícím fiktivním scénáři, do jaké míry jste na blackout opravdu připraveni.

Blackout, den 1 (optimistický scénář připraveného občana)

6.30 Vzbudíte se a zjistíte, že nefunguje elektřina. Vyjdete na chodbu a zkontrolujete jističe. Všechny jsou nahozené. Vyhlédnete z okna: vlaky ani tramvaje nejezdí, lampy veřejného osvětlení jsou potemnělé. Na frekventované křižovatce vinou nefungujícího semaforu došlo k první nehodě a vznikají kolony.



6.35 Potřebujete informace. Televize ani počítač vám nejsou k ničemu. Naštěstí máte nabitý mobil. Stáhnete jas, vypnete zbytečnou Wi-Fi a díky mobilnímu webu zjistíte, že blackout postihl celou českou přenosovou soustavu. A nikdo neví, jak dlouho potrvá.



6.45 Přendáte jídlo z mrazáku do ledničky. Většinu z toho budete muset ještě dnes sníst. Pošlete SMS do práce, že dnes nedorazíte. Musíte si vytvořit zásoby, dokud to ještě jde.



7.00 Voda naštěstí ještě teče a má normální barvu. Naplníte jí po okraj všechny kbelíky a hrnce, co najdete.



7.10 Od protějšího domu se ozývá křik a dusot. Elektrické zabezpečení vstupních dveří povolilo stisk a umožnilo tak volný přístup komukoli. Pro jistotu se v bytě zamknete.



7.30 Vyrážíte autem na kriticky důležitý nákup. Malé obchody závislé na EET ani nemá cenu zkoušet. Záložní agregáty mají jen velké hypermarkety.



7.40 V autě zbývá asi polovina nádrže. Šetřit benzínem ale není snadné, protože bez funkční MHD vyrazila do obchodů po vlastní ose i řada dalších lidí. Štrúdl aut se sune jen pomalu, co chvíli je navíc třeba dělat místo houkajícím sanitkám, policejním i hasičským vozům. Největší kolona se vytvořila před aktuálně nijak nezabezpečeným železničním přejezdem. Na trati by se totiž mohly pohybovat vlaky tažené naftovými lokomotivami.



8.30 Ochranka před obchodem má plné ruce práce. Lidé vzali ztečí hlavně trvanlivé potraviny. Ukořistíte pár balení krekrů, sardinek a balené vody. Vzpomenete si ještě na dezinfekci a do košíku přihodíte pytel grilovacího uhlí. Na víc vám hotovost beztak nestačí a bankomaty i čtečky karet jsou bez spojení.



9.10 Cestou zpátky zkoušíte naladit rádio. Malé soukromé stanice se odmlčely, většina ostatních včetně veřejnoprávního rozhlasu ale naštěstí stále vysílá. Uvědomíte si, že zbývající benzín vám teď zajišťuje hlavní spojení se světem. Mobilní data už totiž nefungují.



9.30 Po příjezdu domů získáte pocit, že se v bytě ochladilo. Radiátory jsou už skoro studené, ačkoli jste je měli puštěné naplno. Jídlo z ledničky chvatně zavěsíte na venkovní kliky oken, aby vydrželo déle. Venku je klasické listopadové pošmourno.



10.00 Vytáhnete na balkón gril a naházíte na něj skoro celý bývalý obsah mrazáku. Ugrilované maso i zelenina vydrží o poznání déle, zvlášť když ho ještě zabalíte do alobalu a uzavřete do sklenic. Potraviny z ledničky přijdou na řadu odpoledne.



10.30 V tuhle dobu obvykle přijíždějí popeláři a listonoš. Dnes je ale vyhlížíte marně.



11.00 Přišla vám SMS od integrovaného záchranného systému s adresou nejbližší benzínky, která funguje i bez proudu. Pohonné hmoty jsou ale na příděl, přednost mají veřejní činitelé, sanitky a hasiči.



11.30 Rozhodnete se, že ještě dnes odjedete na chalupu. Kachlová kamna po babičce, sekyra a blízký les zajistí, že vám nebude zima. A se sousedem, který má ještě studnu s ručním rumpálem, udržujete dobré vztahy.



14.00 Poslední známky života mobilní sítě vyhasly. Operátoři se pokoušeli do posledních chvil udržet alespoň tísňové linky a SMS.



16.30 Po cestě na chalupu vás napadne zastavit se v lékárně u krajské nemocnice. Záložní agregáty tam ještě fungují, mají i nějaké obvazy a tablety na dezinfekci vody. Budou se hodit.



17.30 Po příjezdu na chalupu si uvědomíte další výhodu venkova. Na kraji vesnice je statek a v něm krávy. Sice je teď nutné podojit je ručně a vyhnat na pastvu i za nízkých teplot, ale mléko je skvělá tekutina. Jen marně přemýšlíte, co za něj sedlákovi nabídnete.



19.00 Přirozenými centry, kde se lidé shromažďují, se kvůli ochromeným možnostem komunikace a mobility stávají obecní úřady. Starosta na vesnici je ve styku s hasiči, policií a armádou. Domlouvá se s nimi na tom, kdy a jak se začne distribuovat humanitární pomoc.



21.30 Z tlampačů se ozývá varování, že toto je poslední veřejné oznámení. Pak i varovnému systému dojde energie. Vítejte ve středověku.