Byl muž z doby bronzové kyborg? Kovová ruka mohla sloužit jako protéza

Unikátní objev učinili lovci pokladů ve Švýcarsku. V 3500 let starém hrobě objevili kromě dalších artefaktů bronzovou ruku se zlatou manžetou. Ruka, která je jen o málo menší než její živá předloha, byla vyrobena v době bronzové a je nejstarší kovovou sochou části lidského těla v Evropě. Podle vědců jí přitom mohl pohřbený muž používat i jako protézu.

Dávný výrobce kovové ruky vytvořil na její spodní části výraznou prohlubeň, která naznačuje, že byla namontována na jiný objekt jako je socha nebo žezlo. „Možná, že byla dokonce použita jako protéza,“ uvedla pro magazín National Geographic Andrea Schaerová, vedoucí oddělení antické historie a římské archeologie v Archeologické službě kantonu Bern. To by z muže dělalo prvního známého kyborga, tedy člověka vylepšeného o umělou část.

Lovci pokladů vyzbrojeni detektory kovů učinili unikátní objev poblíž Bielského jezera v kantonu Bern v říjnu 2017. Následující den předali objevitelé kovovou ruku spolu s bronzovou dýkou a lidským žebrem vědcům z Archeologické služby kantonu Bern.

„Nikdy předtím jsme nic takového neviděli. Nevěděli jsme, zda je to pravé, nebo ne - nebo dokonce co to bylo,“ popsala překvapení odborníků Andrea Schaerová.

Radiokarbonové datování malého množství organického lepidla, které bylo použito k upevnění pásu zlaté fólie na zápěstí ruky, ukázalo, že předmět je velmi starý. Byl datován do střední doby bronzové mezi lety 1500 až 1400 př. n. l., čemuž odpovídalo i stáří bronzové dýky nalezené na stejném místě.

Vykopávky přinesly další překvapení

To stačilo k tomu, aby se archeologové na konci letošního jara vypravili do lokality, kde byla bronzová ruka objevena, a provedli zde rozsáhlé sedmitýdenní vykopávky. Během této doby objevili poblíž malé vesnice Prêles nedaleko Bielského jezera poškozený hrob, který obsahoval kosti muže středního věku s bohatou pohřební výbavou.

Ta obsahovala bronzovou fibulu (lýtkovou kost), spirálovitou bronzovou ozdobu do vlasů a drobné kousky zlata, které odpovídají těm na bronzové ruce. Navíc zde archeologové objevili i jeden ulomený bronzový prst, což jim dalo důkaz, že ruka byla pohřbena právě zde.

Na archeology však čekalo ještě jedno překvapení. Pod hrobem nalezli kamennou strukturu postavenou starověkými lidmi. Zdá se, že tento muž, pravděpodobný vlastník bronzové ruky, byl záměrně pohřben přímo nad ní.

„Musela to být vysoce postavená osoba,“ uvádějí švýcarští archeologové ve svém prohlášení. „Zlatý ornament na ruce naznačuje, že se jednalo o znak moci, zvláštní znamení společenské elity nebo dokonce božstva.“

Analýza ukáže místo původu

Vědci nyní chtějí podrobně prozkoumat chemické složení ruky, aby zjistili, zda byla vyrobena v této lokalitě nebo sem byla dovezena. Toto zjištění přitom může být zásadní, protože ve střední Evropě neexistuje žádná jiná známá podobná kovová skulptura jako tato, která by byla datovaná do doby bronzové.

Kovové předměty v pohřebištích doby bronzové jsou vzácné a v hrobech objevených ve Švýcarsku se téměř nikdy nenašlo zlato. Bronzová ruka ke tak jedinečná nejen v rámci Evropy, ale i mimo ni.

„Skutečnost, že známe tisíce hrobů doby bronzové, a nikdy jsme nic takového nenašli, ukazuje, že je to docela zvláštní,“ řekl magazínu National Geographic Stefan Hochuli, šéf Oddělení památkové péče a archeologie blízkého švýcarského kantonu Zug.

„Objevy jako je tento, nám připomínají, kolik mezer je stále v našich znalostech o minulosti. Dává nám to záblesk do duchovního světa této společnosti – a je to mnohem složitější, než si často myslíme,“ dodal.